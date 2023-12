Die Landpartie sucht Verstärkung im Reiseleitungsteam

Zwischen Kulturen vermitteln und arbeiten wo andere Urlaub machen

Die Motive, als Reiseleitung für die Landpartie Radeln und Reisen zu arbeiten, sind so vielfältig wie die Menschen im Team des Oldenburger Aktivreiseveranstalters. Zu arbeiten wo andere Urlaub machen, ohne auswandern zu müssen kann eins davon sein. Ebenso kann es auch die Freude daran sein, ein Bindeglied zwischen den Gästen und dem Reiseland zu bilden. Egal welches Motiv dahinter steckt, den Einstieg in die abwechslungsreichen Aufgaben bereitet die Landpartie mit verschiedenen Seminaren sorgfältig vor. Aktuell werden Reiseleitungen per Rad für die Regionen Italien und Frankreich gesucht sowie Reiseleitungen im Begleitfahrzeug europaweit. Informationen unter www.dielandpartie.de/jobs und bei Facebook: https://www.facebook.com/DieLandpartie/ sowie telefonisch unter 0441 570683-10.

Thea Kakavand ist beides. Radreiseleiterin und Bus-Begleiterin. Die 32jährige kam über ihre Liebe zu Spanien und ihrer Begeisterung für das Radfahren zur Landpartie. „2019 lebte und arbeitete ich in Spanien. Als mein Vertrag als Lehrerin auslief, konnte ich durch die Landpartie genau das verbinden, was mir wichtig war. In Spanien zu bleiben, für und mit Menschen zu arbeiten und meine Reiseleidenschaft zu leben“, erzählt die sympathische Weltenbummlerin, die per Rad schon mehrere Kontinente bereist hat und aktuell ein Start-up im Bildungsbereich auf den Weg bringt.

In vier Schritten zum Einsatz

Nach der Einsendung des Bewerbungsfragebogens und einem Erstgespräch am Telefon bestand sie das Assessment-Center und lernte dort erste Grundlagen der Reiseleitung und der Bus-Begleitung. „Im zweitägigen Einführungsseminar haben wir dann eine echte Reise simuliert und alle Neuen mussten reihum den Job übernehmen. Das war ein super Training und hat mich fit gemacht für meinen ersten Einsatz“, so Kakavand.

Fest im Team

Inzwischen ist sie fester Bestandteil des Reiseleitungsteams und rund 12 Wochen pro Jahr für die Landpartie unterwegs. Als Reiseleiterin führt sie die Gäste mit dem Rad durch die Tagesetappe und erläutert in kleinen Vorträgen Sehenswertes am Wegesrand. Als Bus-Begleiterin überführt sie unter anderem mit dem Bus die Fahrräder auf dem Hänger in die Einsatzgebiete, sorgt auf einer Tour im Hintergrund für Einkauf und Logistik und begeistert die Gäste mit ihren leckeren Picknicks. Nach dem tollsten Moment auf einer ihrer Reisen befragt, antwortet sie: „Eigentlich ist das immer der letzte Abend, wenn man weiß, es ist alles gut gelaufen und die Gäste sind zufrieden.“

Niemals langweilig

„Unsere Reiseleiterinnen und Reiseleiter sind nicht nur für die Vermittlung von Geschichte, Kultur, Natur und Traditionen der Zielländer sowie die reibungslose Umsetzung der Reise zuständig. Sie sind auch ein Teil der Gruppe, wie in einer Familie. Genau das macht den Reiz der Arbeit bei uns aus berichten uns viele Kolleginnen und Kollegen“, erläutert Inge Hauer, Geschäftsführerin der Landpartie Radeln und Reisen. Gut ins Team passt dabei, wer offen ist und gerne mit Menschen arbeitet sowie lösungsorientiert, gut im Organisieren, körperlich und handwerklich fit, serviceorientiert und kontaktfreudig ist. Das gilt gleichermaßen für die Reiseleitenden per Rad wie für die im Begleitfahrzeug.

Bewerbungen ab sofort möglich

Bewerbungen als Radreiseleitung und Reiseleitung im Begleitfahrzeug der geführten Gruppenreisen werden ab sofort und jederzeit angenommen. Gesucht sind Menschen mit Begeisterung für das Unterwegssein, mit einem Faible für Kunst und Kultur sowie Menschen, die sich wohl fühlen, wenn sie eine unerwartete Herausforderung meistern müssen. Anstellungen sind sowohl im Nebenerwerb für mindestens sechs Wochen zwischen April und Oktober oder im Hauptjob in der Reisesaison für etwa 15 bis 18 Wochen möglich. Für Letzteres bietet die Landpartie Radeln und Reisen auch die Sicherheit einer Festanstellung.

Bewerbungen bitte richten an: reiseleitung@dieLandpartie.de

Mehr zur Landpartie Radeln und Reisen über www.dielandpartie.de

Oldenburger Aktivreiseveranstalter für Rad- und Wanderreisen

Bildquelle: Die Landpartie Radeln und Reisen