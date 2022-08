Die Lite Wallet Serie – mehr als ein leuchtendes Portemonnaie

Ob im Alltag oder Urlaub – Die kleinen Kartenetuis von Ledlenser sind multifunktionale Begleiter für den mobilen Lifestyle

Solingen, im August 2022 – Das Lite Wallet Plus, ein Portemonnaie mit Taschenlampe und Powerbank im Miniformat, passt in die Hosen- oder Jackentasche und macht das Leben gleich dreifach sicherer: Wichtige Karten werden durch RFID-Schutz vor Datendiebstahl bewahrt, die integrierte Lampe sorgt jederzeit für Helligkeit und das Smartphone kann fix mit frischer Energie versorgt werden. Das elegante Lederetui bietet Platz für Geldscheine, Ausweise, Kredit- und Bankkarten. Die integrierte helle LED-Leuchte und die Powerbank werden dank Akku schnell und umweltfreundlich aufgeladen. Alternativ ist die Lite Wallet auch ohne Powerbank erhältlich. Für Puristen bietet Ledlenser zudem das Modell Flexible Wallet an: Neben einem Clip für bis zu sechs Karten enthält es eine Taschenlampe im Kreditkartenformat, die entnommen und auch solo eingesetzt werden kann.

Lite Wallet Plus: Universeller Alltagsbegleiter

Sie spürt verlorene Dinge im Taschendschungel auf, hilft dabei das Schlüsselloch zu finden und beleuchtet dunkle Wege beim abendlichen Spaziergang: Die kleine LED-Leuchte im Lite Wallet Plus strahlt 150 Lumen (lm) hell und ist damit deutlich heller als jede Smartphone-Lampe. Ihre präzise Optik gewährleistet zudem eine homogene Beleuchtung. Wird keine volle Leuchtkraft benötigt, kann die augen- und akkuschonende Lichtstärke von 10 Lumen eingestellt werden.

Ob beim Wandern in der Natur, unterwegs im Reisebus, beim Städtetrip oder abends im Club: Oft ist keine Steckdose greifbar, wenn der Smartphone-Akku plötzlich leer ist. Mit dem Lite Wallet Plus ist die Energiereserve immer dabei, denn sie ist direkt im Portemonnaie integriert. Auch im Rucksack oder in der Handtasche lädt die Powerbank mobile Geräte via USB-C-Kabel oder Wireless Charging schnell wieder auf.

Das Lite Wallet Plus ist mit einem hochwertigen Li-Ion Akku ausgestattet, der im Low-Power-Modus bis zu 20 Stunden Licht bietet, bevor er wieder frische Energie benötigt. Das Laden erfolgt bequem über das mitgelieferte USB-C-Kabel oder kabellos an einer Wireless Charging Station (nicht im Lieferumfang enthalten). Das Lite Wallet Plus ist in den zeitlosen Farbvarianten Schwarz, Chestnut und Caramel erhältlich: Sowohl der Mantel aus echtem Leder als auch das innenliegende Edelstahl-Element greifen den jeweiligen Farbton auf.

Lite Wallet: Das Portemonnaie mit Lichtblick

Weiterhin lieferbar ist auch das elegante, klassische Lite Wallet, das mit denselben Funktionen wie das Lite Wallet Plus ausgestattet ist, nur ohne Powerbank. Es bietet ebenfalls einen RFID-Schutz für bis zu sechs Karten. Die Leuchtdauer beträgt hier zwölf Stunden im Low-Power-Modus. Das Lite Wallet ist in acht Farbvarianten erhältlich: Neben zeitlosen Klassikern wie Vintage Brown, Classic Black, Classic Chestnut und Classic Midnight Blue stehen mit Matte Caramel, Matte Deep White, Matte Dark Forest und Matte Taupe Grey auch ausgefallenere Farbnuancen zur Auswahl.

Flexible Wallet: Puristisch und variabel

Speziell für Minimalisten hat Ledlenser das Flexible Wallet entwickelt. Das 54 Gramm leichte Etui bietet eine ultrakompakte Taschenlampe im Kreditkartenformat, die einfach entnommen und solo eingesetzt werden kann. Zudem enthält die Hülle einen Clip, mit dem sich bis zu sechs Karten oder Geldscheine fixieren lassen. Im Low-Power-Modus mit 10 Lumen kann die Lampe ununterbrochen bis zu sechs Stunden lang eingesetzt werden, bevor der Akku wieder über das beiliegende USB-C-Kabel geladen werden muss. Auch die Optik des Etuis vereint Sicherheit und Stil: Eine robuste Kunststoffschale schützt den Inhalt, ein Mantel aus echtem Leder sorgt für Eleganz. Das Flexible Wallet ist in Schwarz, Braun oder Grau erhältlich.

Preis und Verfügbarkeit

Das Lite Wallet Plus ist zum UVP von 64,90 Euro erhältlich, das Lite Wallet ohne Powerbank kostet 54,90 Euro, das Flexible Wallet 34,90 Euro, jeweils inklusive gesetzlicher MwSt. Ein USB-C-Kabel ist bei allen Modellen im Lieferumfang enthalten.

Über Ledlenser:

Das in Solingen ansässige Unternehmen Ledlenser GmbH & Co. KG ist einer der weltweit führenden Hersteller von portablen LED-Lichtprodukten. Die Experten für qualitativ hochwertige Taschen-, Stirn und Multifunktionslampen bieten seit über 20 Jahren mobile Lichtlösungen für jede Situation – maßgeschneidert, kraftvoll, präzise und langlebig. Als unverzichtbare Werkzeuge helfen die zahlreichen Modelle aus dem Bereich Work und Professional dabei, unterschiedlichste Arbeiten besser und effektiver zu erledigen, während Lampen aus dem Bereich Home und Life Alltagsleben und Haushalt brillant beleuchten. Lichtstarke Unterstützung für Freizeit und Abenteuer von Sonnenuntergang bis -aufgang bieten die Serien aus dem Bereich Outdoor und Sports. Auch Powerbanks und elegante Lifestyle-Accessoires gehören zum Portfolio der Premium-Marke. Hauptfokus des 1993 gegründeten Unternehmens ist die Entwicklung innovativer Produkte in zeitlosem Design mit zukunftsweisenden Technologien wie beispielsweise dem Advanced Focus System. Produkte von Ledlenser sind „Engineered & Designed in Germany“. Bei einer Registrierung über die Homepage gilt eine Garantie von sieben Jahren, ansonsten von zwei Jahren.

