Die MarkenDetektive enttarnen, welche Markenhersteller hinter No-Name-Produkten stecken.

Angesichts der steigenden Lebenshaltungskosten gewinnt die Transparenz im Einzelhandel zunehmend an Bedeutung. Stellen Sie sich vor, Sie könnten bei jedem Einkauf Geld sparen, nur indem Sie wissen, welche Markenhersteller sich in Wahrheit hinter kostengünstigen No-Name-Produkten verbergen. Die MarkenDetektive machen genau das möglich!

Denn die Produkte der Eigenmarken von EDEKA, LiDL und Co. unterscheiden sich oft nur im Etikett, aber nicht in der Qualität. So können Verbraucherinnen und Verbraucher im Schnitt 34% pro Einkauf sparen, ohne auf hochwertige Produkte verzichten zu müssen.

Die smarte Lösung für den Weihnachtseinkauf

Seit Montag, dem 11. Dezember 2023 ist die App MarkenDetektive wieder kostenlos für Android und iOS zurück – noch smarter, benutzerfreundlicher und schon jetzt mit über 700 enttarnten Produkten. Die App ermöglicht es Verbraucherinnen und Verbrauchern, beim Einkauf Qualität und Preis bewusst zu vergleichen. Durch das Identifizieren von Markenprodukten hinter preiswerten Alternativen können Konsumenten Einsparungen erzielen, ohne auf Qualität verzichten zu müssen.

Pünktlich zum Fest finden sich auch einige Tipps, die den Weihnachtseinkauf günstiger werden lassen. Ob beispielsweise Lebkuchen von Lambertz oder Wild-Preiselbeeren von Spreewaldhof – beide Hersteller produzieren auch für die günstigen Eigenmarken der Supermärkte. So bleibt mehr Geld für die Geschenke!

Für alle Sparfüchse, die das Ganze noch einen Schritt weiter treiben wollen, bietet die Premium-Version für nur 2,99 EUR pro Monat oder 19,99 EUR pro Jahr zusätzliche Funktionen wie eine werbefreie Nutzung, erweiterte Suchmöglichkeiten und eine personalisierte Einkaufsliste. Der integrierte Barcode-Scanner macht das Enttarnen von Produkten zu einem schnellen und unterhaltsamen Prozess.

Patrick Sieber ist Web- und App-Entwickler, IT-Projektmanager und Gründer mit Sitz nahe Innsbruck, Österreich. Mit über 15 Jahren Erfahrung in der IT-Beratung sowie der Web- und App-Entwicklung bietet er professionelle Unterstützung bei einer Vielzahl von IT-Projekten. Verbraucherthemen beschäftigen ihn schon seit dem Studium, daher bietet Patrick als Unternehmer Apps wie MarkenDetektive und SaaS-Lösungen wie RebeccAi an.

