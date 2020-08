Sehen, wo und für welchen Betrag Kunden Medikamente online kaufen

Essen – Ist Erfolg visualisierbar? Ja! Die MauveMap ( http://mauvemap.de/) bringt es an den Tag. Denn die MauveMap bietet allen Apothekern jetzt die Möglichkeit, sich mit eigenen Augen davon zu überzeugen, ob und wie viele Kunden aus ihrer Region im Internet OTC-Produkte bestellen. Live und in Echtzeit zeigt die MauveMap kumuliert die in rund 50 Prozent der Mauve ApoShops ausgelösten Bestellungen. Wie erfolgreich der Online-Handel mit OTC-Produkten ist, zeigt das Beispiel vom 06. August 2020. Trotz 32 Grad Hitze wurden in nur eineinhalb Stunden über 650 Bestellungen im Wert von fast 40.000 Euro aufgegeben.

Sobald in einem Apotheken Webshop von Mauve eine Bestellung ausgelöst wird, zeichnet sich auf der Karte ein Kringel um den Ort des Bestellenden. In dem Kringel wird die Höhe der Bestellung abgerundet und inkl. MwSt. angezeigt. Die Karten-Legende informiert im Detail über die Anzahl der Bestellungen in Deutschland, die Anzahl der Bestellungen aus dem Ausland, die Höhe der letzten aktuellen Bestellung in Euro und die gesamte Höhe aller Bestellungen seit dem Aufruf der Karte.

Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG

Die Mauve Mailorder Software GmbH & Co. KG, 1999 von Christian Mauve gegründet, mit Sitz in Essen und 31 Mitarbeitern, zählt heute zu den führenden Spezialisten, wenn es um die Digitalisierung der Apotheken und ihrer Dienstleistungen geht. Mauve bietet den Apotheken eine Vielzahl an Tools zur Vernetzung ihrer Apotheken, ihrer Produkte und Dienstleistungen. Seit 2013 ist Mauve Marktführer bei Software-Lösungen für Online-Apotheken.

Die von Mauve entwickelte Online Apotheken-Lösung ist aber nur ein Baustein bei der Digitalisierung der Apotheke. Es geht in Zukunft vor allem darum, Dienstleistungen und Produkte überall und möglichst zu einem Top-Preis-Leistungsverhältnis zur Verfügung zu stellen. Schnelligkeit und Verfügbarkeit sind die entscheidenden Erfolgsfaktoren im Apotheken-Markt der Zukunft. Deshalb entwickelt Mauve heute schon Tools, Schnittstellen und Anwendungen für die Apotheke von morgen. Zu den Kunden zählen u.a. apotheken.de, centralapotheke-muenchen.de, gesundleben.de, shop.maxmo.de, medicon-apotheke.de, apotheke-mache.de und die Bahnhof Apotheke Kempten.

