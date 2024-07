Die msa-b GmbH zählt zu den besten Mittelstandsberatern

Wettbewerb TOP CONSULTANT nimmt Beratungsqualität in den Blick / Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratuliert.

Warendorf – Dank seiner ausgeprägten Mittelstandsexpertise hat sich die msa-b GmbH in einem wissenschaftlichen Auswahlverfahren durchgesetzt und trägt ab sofort das TOP CONSULTANT-Siegel. Und das zum achten Mal in Folge!

Bundespräsident a. D. Christian Wulff gratulierte Herrn Nöh zu der Auszeichnung auf der Preisverleihung im Rahmen des Deutschen Mittelstands-Summit am Freitag, 28. Juni, in Weimar. Wulff begleitet den Beraterwettbewerb TOP CONSULTANT als Mentor. Die Auswahl der neuen Top-Consultants hatte die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) im Auftrag von compamedia vorgenommen.

Von zentraler Bedeutung ist bei TOP CONSULTANT eine wissenschaftliche Kundenbefragung: Die zuvor von der msa-b GmbH nominierten mittelständischen Kunden gaben gegenüber der WGMB an, wie zufrieden sie mit der Beratungsleistung der Consultants waren und auch, ob sie das Beratungshaus weiterempfehlen würden (weitere Informationen zu den Prüfkriterien unter www.top-consultant.de/pruefkriterien).

Die msa-b GmbH überzeugte bei TOP CONSULTANT und gehört damit zu den besten Mittelstandsberatern. Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1983 haben sich die Warendorfer Berater vor allem mit ihrer Expertise im Bereich der Integrierten Managementsysteme einen Namen gemacht. Aber auch die Themen Nachhaltigkeit und Legal Compliance nehmen weiten Raum im Dienstleistungsportfolio des Unternehmens ein. Die msa-b GmbH ist Teil der Unternehmensgruppe DIE TOP BERATER. Neben der msa-b GmbH ist auch die Schwestergesellschaft ACM Consultants GmbH unter den Preisträgern des TOP CONSULTANT AWARDS. Gemeinsam mit den Marken „SUMECO“ und „TOP COMPLIANCE TOOL“ treten die Unternehmen unter dem Brand DIE TOP BERATER am Markt auf.

Ein ausführliches Porträt über die msa-b GmbH findet sich auf der Onlineseite des Wettbewerbs: www.top-consultant.de

Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, leitet gemeinsam mit Bianka Knoblach die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB). Die beiden Wissenschaftler entscheiden darüber, wer mit dem TOP CONSULTANT-Siegel ausgezeichnet wird. „Nur Berater, die von ihren Kunden exzellent bewertet werden, haben eine Chance auf das TOP CONSULTANT-Siegel“, sagt Professor Fink anlässlich der Preisverleihung.

Entscheidend für die Auszeichnung mit dem Qualitätssiegel TOP CONSULTANT ist eine kundengerechte, mittelstandsorientierte Beraterleistung. Das Teilnehmerfeld des seit 2010 von compamedia organisierten Wettbewerbs besteht größtenteils aus Management-, IT- und Personalberatern. Diese Unternehmen stellen sich der Untersuchung durch die wissenschaftliche Leitung des Wettbewerbs: Prof. Dr. Dietmar Fink, Professor für Unternehmensberatung an der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg, und Bianka Knoblach. Beide leiten die Wissenschaftliche Gesellschaft für Management und Beratung (WGMB) in Bonn. Mentor von TOP CONSULTANT ist Bundespräsident a. D. Christian Wulff. Medienpartner ist das manager magazin.

Mehr Informationen sowie allgemeines Bildmaterial finden Sie im Internet unter www.top-consultant.de/presse oder per E-Mail an presse@compamedia.de. Weitere Informationen zum ausgezeichneten Unternehmen hält Ansprechpartner für Sie bereit.

