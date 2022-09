Die Nachfrage nach Wärmepumpen ist weiterhin enorm

Heizungs-Wärmepumpen von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH gehört die Energiezukunft.

Modernes Heizungssystem mit Energiespar-Spitzentechnologie made in Germany gesucht? Die energiesparende und klimafreundliche Wärmepumpen-Heiztechnik von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH benötigt kein Öl, Holz oder Gas, und hat damit für den umfassenden Klimaschutz und die Energieversorgungssicherheit in ganz Europa einen herausragenden Stellenwert. STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH ist damit ein zentraler Innovationsvorreiter in Sachen Klimaschutz, Umweltfreundlichkeit und nachhaltiger Energiewende. Durch die Verwendung von Windkraft, Sonnenenergie und Wasserkraft in Verbindung mit den hochinnovativen STIEBEL ELTRON Wärmepumpen kann eine hundertprozentige CO2-Neutralität erreicht werden. Vor diesem Hintergrund zählen die Energiespar-Wärmepumpen aus dem Hause STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH zu den zentralen Schlüsseltechnologien im Kampf gegen den Klimawandel und Unsicherheiten im Bereich der Energieversorgung. Weiterführende Gesamtinformationen zu den energiesparenden Haustechnikprodukten von STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH finden sich ab sofort auch unter: https://www.stiebel-eltron.at/de/home/produkte-loesungen/erneuerbare_energien/waermepumpe.html

www.stiebel-eltron.at – STIEBEL ELTRON ÖSTERREICH bietet mit seinem breitgefächerten Sortiment an hochinnovativen und energieeffizienten Lösungen im Bereich „Erneuerbare Energien“ eine überzeugende Gesamtantwort auf die großen Herausforderungen des weltweiten Klimawandels.

