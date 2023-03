Die perfekte Lösung für die sichere Aufbewahrung von Gegenständen

Druckverschlussbeutel

Das 500x Druckverschlussbeutel-Set ist eine großartige Option für alle, die Sendungen verschicken oder Gegenstände sicher aufbewahren müssen. Dieses Set von Druckverschlussbeuteln ist sowohl reißfest als auch transparent, so dass man leicht sehen kann, was sich im Beutel befindet. Darüber hinaus sind diese Plastikbeutel stabil und haltbar, so dass sie sich hervorragend für die Lagerung oder den Transport von Gegenständen eignen, die zusätzlichen Schutz benötigen.

Dieses 500x Druckverschlussbeutel-Set enthält insgesamt 500 Druckverschlussbeutel in 5 verschiedenen Größen: 30 x 50 mm (3 x 5 cm), 40 x 60 mm (4 x 6 cm), 60 x 80 mm (6 x 8 cm), 80 x 12 mm (8x12cm) und 10x15mm(10x15cm). Das durchsichtige Kunststoffmaterial ermöglicht eine einfache Überprüfung des Inhalts, ohne dass die Verpackung geöffnet werden muss und das Risiko besteht, dass die darin enthaltenen Artikel beschädigt werden. Die Beutel verfügen über ein innovatives Verschlusssystem, so dass beim Zusammendrücken kein Klebstoff oder Kraft erforderlich ist – einfach fest auf die zum Verschließen vorgesehene Stelle drücken, und der Beutel bleibt geschlossen, bis er manuell wieder geöffnet wird.

Mit ihrem starken und reißfesten Design bieten diese Druckverschlussbeutel zusätzliche Sicherheit beim Versand von Dokumenten oder Proben per Post. Bei der Versendung von sensiblen Materialien wie Finanzinformationen oder medizinischen Unterlagen helfen diese verschließbaren Kunststoffbeutel, die darin befindlichen Gegenstände auf ihrem Transportweg vor Schmutz, Staub und Feuchtigkeit zu schützen. Da sie durchsichtig sind, können Sie außerdem leicht erkennen, welche Art von Sendungen sich darin befinden, ohne jedes einzelne Paket öffnen zu müssen, um den Inhalt bei der Ankunft an der Zieladresse zu überprüfen. Das 500x Druckverschlussbeutel-Set besteht aus haltbarem Kunststoffmaterial, das reißfest und wasserfest ist. Dadurch eignen sie sich perfekt für die Aufbewahrung zerbrechlicher Gegenstände, die vor äußeren Einflüssen geschützt werden müssen. Außerdem sind diese Beutel ultraklar, so dass Sie die aufbewahrten Gegenstände auf einen Blick erkennen können.

Wenn es nicht für Postsendungen verwendet wird, eignet sich dieses 500-fache Druckverschlussbeutel-Set auch hervorragend zum Schutz von Gegenständen, die zu Hause aufbewahrt werden, wie z. B. Schmuckstücke, Elektronikteile am Arbeitsplatz oder kleine Souvenirs auf Reisen. Was auch immer eine zusätzliche Schutzschicht benötigt, ist perfekt für diese Polybeutel-Sammlungen geeignet, da sie Ihre Dinge in der kuvertartigen Verpackung sicher aufbewahren, bis sie wieder verwendet werden können.

Für alle, die großen Wert auf Sicherheit bei der Aufbewahrung von Gegenständen legen und diese dennoch für Außenstehende sichtbar aufbewahren wollen, bietet dieses 500-fache Druckverschlussbeutel-Set genau das! Mit seiner Kombination aus Transparenz und Haltbarkeit – egal ob für den Versand oder die Lagerung – bleiben Ihre Sachen auf der gesamten Reise sicher und geschützt, bis sie wieder an ihrem Bestimmungsort ankommen!

Nicht jedes Taschenset ist gleich – vor allem, wenn es um synthetische Materialien wie Kunststoff geht! Dank strenger Qualitätskontrollstandards werden für alle 500x Druckverschlussbeutel-Sets nur hochwertige Materialien verwendet, die frei von Giftstoffen und Gefahren wie PVC (Polyvinylchlorid) sind. Dies gewährleistet sowohl die Sicherheit für die Gesundheit Ihrer Familie als auch die sichere Aufbewahrung Ihrer Gegenstände, ohne dass diese im Laufe der Zeit durch schädliche Chemikalien oder Schadstoffe, die üblicherweise in minderwertigen Kunststoffen vorkommen, beschädigt werden.

Zu guter Letzt bieten diese 500x Druckverschlussbeutel-Sets nicht nur teamfähige und wasserdichte Aufbewahrungslösungen, sondern sie sind auch sehr langlebig! Jeder Druckverschlussbeutel kann wiederholt verwendet werden, ohne seine Form zu verlieren oder unter Stress zu brechen, so dass Ihre aufbewahrten Gegenstände sicher bleiben, egal wie oft Sie sie verwenden!

Produktmerkmale:

– Fünf verschiedene Größenoptionen (30x50mm/40x60mm/60x80mm/812mm/1015cm).

– Reißfestes Kunststoffmaterial.

– Transparente Oberfläche.

– Reißverschlusssystem zum sicheren Verschließen von Gegenständen im Beutel.

– Kleiner PE-Verschluss zum einfachen Verschließen und Öffnen des Beutels.

– Ideale Größe zum Verpacken kleiner Gegenstände wie Münzen, Schmuck, Sammelkarten usw.

500x Druckverschlussbeutel Zip Set – reißfest & transparent Plastikbeutel Plastiktüten Polybag Zipper Beutel klein & groß —>> JETZT KAUFEN

Das 500x Pressure Seal Bag Zip Set ist die perfekte Lösung für die Organisation, den Versand, den Postversand oder die Aufbewahrung kleiner Gegenstände. Diese hochwertigen Kunststoff-Zip-Beutel sind reißfest und transparent, so dass ihr Inhalt leicht zu erkennen ist. Dieses Set enthält fünf verschiedene Größen (30 x 50 mm (3 x 5 cm), 40 x 60 mm (4 x 6 cm), 60 x 80 mm (6 x 8 cm), 80 x 12 mm (8x12cm) und 10x15mm (10x15cm)) und einen kleinen PE-Verschluss zum einfachen Verschließen. Egal, ob Sie Schmuck oder kleine Spielsachen aufbewahren möchten, diese Druckverschlussbeutel-Sets sind für alles geeignet!

Mit unserer Liebe zum Detail und unseren hohen Ansprüchen an uns selbst,können wir Ihnen jeden Tag aufs Neue genau das bieten, was Sie verdienen – beste Produktqualität zu fairen Preisen, in Verbindung mit unserem exzellenten Kundenservice

Firmenkontakt

TK Gruppe Timo Klingler

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sandhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Pressekontakt

info@tk-gruppe.com

Timo Klingler

Haupstraße 129

69207 Sanhausen

062249233590



https://www.tk-gruppe.com/

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.