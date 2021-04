Die Schlauchbox – der praktische Gartenhelfer

Welche Vorteile bietet eine Schlauchbox?

An heißen, sonnigen Sommertagen benötigen Gärten und Pflanzen besonders viel Wasser. Oft erfolgt die Bewässerung über einen Gartenschlauch mit Gartenspritze. Dieser muss dann jedoch nach jeder Nutzung wieder aufgerollt und verstaut werden, damit dieser nicht beschädigt oder zur Stolperfalle im Garten wird. Hier bietet sich als Lösung die Schlauchbox oder auch Schlauchtrommel an.

Diese Schlauchboxen garantieren ein schnelles, praktisches Aufrollen des Gartenschlauches. Dadurch das die Schlauchboxen an der Wand montiert werden, sind Wandschlauchboxen außerdem platzsparend. Oft kann diese Box auch noch um 180 ° zur Wand hin rotiert werden und nimmt dadurch noch weniger Platz in Anspruch.

Der aufgerollte Schlauch wird von Knicken, Knoten, Schmutz, Kälte und Sonneneinstrahlung in der Box geschützt und ist somit jederzeit einsatzbereit und die Lebensdauer wird erhöht.

Zudem erspart eine Schlauchbox das schwere Schleppen eines Gartenschlauches. Die automatische Schlauchaufwicklung zur flexiblen und einfachen Bewässerung für Gärten, sowie Terrassen und Balkone, sorgen für ein schnelles und entspanntes Bewässern.

Zusätzlich verfügen viele Schlauchboxen über eine “stop anywhere”-Funktion, welche den Schlauch nahe der Einsatzstelle blockiert und somit nur die benötigte Länge des Schlauches abrollt.

Bei skybad.de finden Sie die Ewuaqua Schlauchbox Rewall 30, welche über alle oben aufgeführten Vorteile verfügt. Im Lieferumfang ist ein 30 m Gartenschlauch, ein Schlauchstück, ein Hahnstück, eine regulierbare Gartenspritze und die Wandbefestigung enthalten.

Skybad.de ist der Sanitär Onlineshop Ihres Vertrauens. Bei uns finden Sie alles, was Sie für Ihr Traumbadezimmer benötigen: Von Badewannen, Duschwannen, Duschsystemen sowie Badarmaturen bis hin zu Badmöbeln, WCs und Spiegelschränken führt Skybad ausschließlich Sanitärprodukte von renommierten Markenherstellern.

Zusätzlich zu den Sanitärprodukten fürs Bad erhalten Sie bei uns außerdem Küchenarmaturen, Heizungen, Pumpen und Sanitärartikel zur Wasseraufbereitung – alles mit fundierter Fachberatung, geprüfter Produktqualität, Bestpreisgarantie und Käuferschutz.

Kontakt

Skybad GmbH

Jan Kaufmann

Schillerstraße 90

52477 Alasdorf

0241 51832632

marketing@skybad.de

http://www.skybad.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.