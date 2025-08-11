Die Sommer-Ausgabe von ART OF MAGAZINE ist da

Bugatti auf dem Cover. Und viel mehr unter der Haube.

Mit Vol. 18 rollt das zweisprachige ART OF Magazine (dt.-engl.) mit voller Kraft in den Sommer 2025 – auf dem Titel: Bugattis legendärer Type 57 SC „La Voiture Noire“, Symbol für zeitlose Eleganz und Ingenieurskunst. Ein exklusives Interview mit Präsident Christophe Piochon beleuchtet die DNA der Marke, den Aufbruch in die Hybrid-Ära und die Faszination des neuen Tourbillon.

Doch diese Ausgabe fährt mit mehr als PS-starken Geschichten auf: Im Kapitel Neo-Luxury geht es um Wertewandel und neue Konsumkulturen, flankiert von Einblicken in KI-gestütztes Wealth Management (swisspartners) und zukunftsfähige Investmentstrategien. Die traditionsreiche Kristallmanufaktur Lalique und ihr CEO Nina Müller öffneten in Wingen-sur-Moder ihre Türen und zeigen, wie Handwerk, Design und Markenmythos neu inszeniert werden.

Ein visuelles Highlight ist die Lichtkunst von James Turrell, die Räume in immersive Farbfelder verwandelt und die Wahrnehmung herausfordert. Um die innere Wahrnehmung geht es im Longevity-Dossier: ein fundierter Überblick zu neuesten Erkenntnissen und Angeboten aus Epigenetik, Prävention und Mikronährstoffforschung – praxisnah und zukunftsweisend. Mit Female Wellness von Six Senses, Soundbath im Kempinski Engelberg und exklusiven Retreats im Park Igls und Villa Eden Meran.

Das Design- und Lifestyle-Kapitel schlägt Brücken zwischen ästhetischem Anspruch und Funktionalität: Schoeffel – Outdoor meets Art, Maurice Lacroix – Urban AIKON, BULLFROG – Möbel mit Charakter, Steiner1888 – Mountain Wool und MANUMENT – the Art of Espresso setzen Akzente zwischen Naturmaterialien, technischer Präzision und handwerklicher Perfektion.

Der Boutique-Hotel-Guide präsentiert 30 außergewöhnliche Adressen in den Alpen und Dolomiten – darunter das Gstaad Palace, der Feuerberg, The Alpina in Tschiertschen, die Werdenfelserei in Garmisch, der Tratterhof und Milla Montis in Südtirol, der Tennerhof in Kitzbühel, die Prechtlgut Luxuschalets in Wagrain oder die Vitalquelle in Vorarlberg. Orte, die Stil, Diskretion und Sinnlichkeit vereinen.

Gedruckt im Großformat auf edlem mattem Papier und erhältlich europaweit, ergänzt durch eine digitale Flip-Ausgabe (ohne Login) für Leser:innen weltweit. Unternehmen profitieren von Jahresabos mit 15 Magazinen für nur 150 EUR/CHF – inklusive Versandkosten.

ART OF MAGAZINE veröffentlicht zweimal pro Jahr eine gedruckte Ausgabe mit Themen zu Kunst, Lifestyle, Mobilität, Genuss, Reisen, Design und Gesundheit.

