Die spannendste Gaunerdramödie des Jahres 2023 kann man bald auf der großen Leinwand bestaunen.

HAPS: Regisseur, Drehbuchautor und Produzent Ekrem Engizek versammelt ein Starensemble der Extraklasse für sein Herzensprojekt. Dabei porträtiert er in seinem neuen Film HAPS den tristen Gefängnisalltag mit bitterbösem Humor und bewegenden Bildern. Ende 2023 soll die rasante Gaunerkomödie die nationalen und internationalen Kinozuschauer in den Bann ziehen und auf einer einzigartigen sowie gefährlichen Reise durch den harten Gefängnisalltag führen.

Für den Kinospielfilm HAPS hat der international angesehene Filmproduzent aus Ravensburg ein Team, bestehend aus der Elite des deutschen Filmes, auf die Beine gestellt.

Als Director of Photography agiert Christof Wahl, der in seiner langen Karriere nicht nur mit Stars wie Tom Cruise, Til Schweiger und Diane Kruger zusammengearbeitet hat, sondern auch gewaltige Bilder für deutsche Klassiker wie Fack yu Göhte oder Kokowääh geschaffen hat. Für das Szenenbild zeichnet sich die Ikone Christian Schäfer verantwortlich, welcher atemberaubende Kulissen für In 80 Tagen um die Welt, Luther oder Krabat kreierte. Auch als Casting Director konnte Engizek keinen Geringeren als Emrah Ertem gewinnen, der unter anderem an Kassenschlagern wie Keinohrhasen und Honig im Kopf mitgewirkt hat. Folglich arbeitet Engizek mit den Giganten der deutschen Filmbranche zusammen, um die Geschichte von HAPS zu einem lebendigen, actionreichen und faszinierenden Spektakel auf der Leinwand zu machen.

Zur Story: Der brav scheinende Alex kommt ins Gefängnis. Um zu überleben ist er gezwungen, zwielichtige Zweckfreundschaften einzugehen sowie sich auf düstere Gestalten wie den Drogenbaron Mazlum und seinem Rauschgifthandel einzulassen. Verlassen von seinen Nächsten, verwickelt sich Alex immer tiefer in einen Strick aus Verrat und Intrigen, bis er selbst an die Grenzen der Moral gerät…

HAPS ist ein rauer, intensiver Spielfilm, der alles mitbringt, was einen Klassiker auszeichnet. Die Sprache kommt direkt von der Straße, die Szenen sind realistisch gezeichnet und die Schauspieler machen einzigartige und verrückte Charaktere mit vollem Herzblut lebendig. Abgerundet wird diese explosive Mischung durch jede Menge düsteren Humor. Der Filmstart ist aktuell für Ende 2023 vorgesehen. Der 110 Minuten lange Spielfilm soll nicht nur in Deutschland, sondern international im Kino zu bestaunen sein. Die Veröffentlichung erfolgt anhand internationaler Verleih-Deals.

Egal ob in der Finanz- oder Kreativbranche, Ekrem Engizek ist der Spezialist für Erfolg. Er ist ein international angesehener Filmproduzent und hat Filme mit großen Stars und Oscarpreisträgern wie Sir Ben Kingsley, 50 Cent, James Franco, Cuba Gooding Jr. und Steven Seagal finanziert und veröffentlicht. Mit verschiedenen Spielfilmproduktionen zeigt Engizek auch sein Talent als Regisseur und Drehbuchautor. Ekrem Engizek entwickelte ein innovatives Konzept mit nachhaltigen Medienkooperationen, das in die Gründung von We Are The World mündete. Dadurch fördert er nicht nur Film, Kunst und Musik, sondern auch Wissenschaft und Wirtschaft.

