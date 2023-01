Die Vorteile der Rigid Bodenbeläge – eine Kaufberatung

Rigid Designbögen bieten gegenüber herkömmlichen Bodenbelägen viele Vorteile

Bodenbelag Hersteller forschen und entwickeln fortwähren, um ihre Beläge schöner, haltbarer, gesünder und einfacher verlegbar zu gestalten. Aus dieser Entwicklungsarbeit resultierte die neuste Generation von Designbelägen, die als Rigid Designböden bezeichnet werden.

Durch die Rigid-Composite-Board-Technologie (RCB) sind Rigid Vinyl Boden Planke bzw. Fliesen bis zu 30 % leichter als herkömmliche Designböden aus Vinyl. Führend ist der belgische Hersteller berryAlloc mit seinen Bodenbelägen der Kollektionen spirit und sytyle. Das Gewicht macht sich beim Transport und beim Verlegen positiv bemerkbar. Rigid-Core Designböden haben eine höhere Festigkeit und Stabilität und können bei der Renovierung direkt auf alten Dielen oder Fliesen verlegt werden, ohne durchzudrücken. Bei hoher Luftfeuchtigkeit und stärkeren Temperaturunterschieden bleiben Click-Design-Bodenbeläge durch die fortschrittliche Rigid-Core Technologie formstabil. Rigid Vinyl Böden enthalten einen höheren Anteil mineralischer Füllstoffe. Dadurch werden Weichmacher eingespart und Bodenbeläge mit dieser Technologie schaffen die Emissionsklasse A+, weisen geringe Emissionswerte auf.

Neben geringeren Emissionen sind Rigid Vinyl Böden wesentlich formstabiler, da mineralische Materialanteile ihre Form bei Temperaturschwankungen bedeutend weniger ändern als Vinyl. Der „starre Kern“ (Rigid-Core) hat den Vorteil, dass die Unebenheiten eines vorhandenen Bodens bzw. Unterbodens überbrückt werden können, ohne dass sich der Untergrund „durchdrückt“. Der harte Designboden-Kern hat den Nachteil, dass zur Verlegung eine separate Dämmunterlage verwendet werden muss, damit der neue Rigid Boden satt aufliegt und nicht klappert. wineo geht den Weg, die Dämm- und Verlege-Unterlage separat anzubieten und empfiehlt dies. Diese Vorgehensweise ist teurer und erfordert einen zusätzlichen Arbeitsschritt. Hersteller wie berryAlloc bieten ihre Rigid Vinyl Böden wie z.B. die „Spirit Home Click 40 Comfort“ und „Spirit Pro Click 55 Comfort“ gleich mit einer als Gegenzug aufkaschierten Dämmschicht an. Diese dient gleichzeitig als Dämmung und als Verlege-Unterlage.

Im Test von Marken-Rigid-Vinylböden zeigte sich, dass die von einigen Herstellern bei den Klicksystem-Varianten integrierte Dämmunterlage einen besonderen Vorteil darstellt. Mit integrierter Trittschalldämmung kann auf den Arbeitsgang der Verlegung einer solchen Unterlage verzichtet werden. Zusätzliche Kosten für eine empfohlene Dämm- und Verlege-Unterlage mit ca. 5 EUR pro m² fallen damit nicht an. Eines der interessantesten Rigid Boden Produkte bezogen auf die Dekorqualität, Oberflächen, Nutzungsklasse und Dämmeigenschaften ist der Designboden berryAlloc Spirit 55 Pro Comfort, unser Testsieger und Empfehlung der Redaktion.

Rigid-Böden sind gut für die Umwelt. Diese Bodenbeläge sparen im Vergleich zu anderen Produkten auf dem Markt bis zu 30% Material. Darüber hinaus können sie am Ende ihres Lebens zu 100% recycelt werden. Bis zu ihrem Ende müssen die Bodenbeläge ein Menge aushalten. Hohe Nutzungsklassen ermöglichen bei diesen Belägen einen sicheren Einsatz über Jahrzehnte hinweg. Einfache Pflege ist über die gesamte Lebensdauer ein nicht zu unterschätzendes Kriterium. Da Rigid-Designböden, wasserbeständig sowie resistent gegen viele Chemikalien sind, reicht meist die Reinigung mit feuchtem Wischen. Auch das schont die Umwelt.

Wichtigster Punkt bei einer Bodenbelag-Kaufentscheidung ist die Optik und Haptik. Mit Fotoreproduktionen und der Optik folgenden Prägungen der Oberflächen mit mattem Finish schaffen es die Hersteller, Holzoberflächen, Steinzeug-Oberflächen täuschend echt nachzuempfinden. Dem persönlichen Geschmack obliegt es, ob die passende Optik für die heimischen Wände im Sortiment des Herstellers enthalten ist. Besonders gut gefallen uns hier die Dekore der berryAlloc Serie: spirit 55 Pro XL Comfort. Auf den Großdielen wirken Dekore wie „pacific crest“ eindrucksvoll.

Das verfügbare Zubehör sollte bekannt sein, wenn der Bodenbelag in Eigenregie verlegt werden soll. Bei Designböden wie dem berryAlloc Spirit mit integrierter Trittschalldämmung wäre das die Dampfbremse (PE-Folie) und die Fußbodenleisten. Hier geht der Trend klar zu weißen Sockelleisten, die sich optisch mehr der Wand als dem Bodenbelag anpassen. Fast alle Rigid-Bodenbelag Hersteller haben dekorgleiche Sockelleisten im Sortiment. Der Fachhändler gibt Auskunft zu verfügbarem Zubehör. berryAlloc Designboden-Kollektionen bieten Sockelleisten, die perfekt im gleichen Dekor zum Boden passen. Auch streichfähige Sockel sind verfügbar, um den Übergang von Wand zu Boden entsprechend zu gestalten.

Besonderen Vorteile bietet der Rigid-Designboden-Hersteller berryAlloc mit seiner lebenslangen Garantie für den Einsatz im im Privatbereich. Die Herstellung der Beläge in Belgien nach europäischen Standards kommt der Umwelt mit kurzen Transportwegen zu Gute.

Der bodenbelag.de Marktplatz präsentiert ein umfassendes Sortiment der bedeutendsten Bodenbelag Hersteller. Bekannte Marken wie HARO, Parador, wineo oder Gerflor sind hier ebenso vertreten wie Spezialisten von berryAlloc (Rigid Designbeläge) oder Fabromont (Kugelgarn Textilböden). Besonderes Augenmerk liegt auf innovativen und nachhaltigen Böden. Daher sind viele Beläge im Sortiment auch zertifiziert zum Beispiel mit „Blauer Engel“. Die meisten Fachhändler des Bodenbelag Marktplatzes liefern versandkostenfrei schon ab geringen Bestellwert. Fachberater kalkulieren Projektangebote inkl. aller optional benötigten Materialien wie Dämmung, Unterlagen, Grundierung, Kleber, Sockelleisten uvm. Fordern Sie Bodenbelag-Muster an (Muster-Bestell-Button in jedem Produkt). Fragen Sie gern noch bessere Bodenbelag Preise ab 20 m² Projektgröße an.

