Die zukunftssichere DALI-2 HELVAR IMAGINE 950 Lösung

Der DALI-2 Router von Helvar – eine ideale Lösung für Industrie 4.0.

HELVAR IMAGINE ist HELVAR’s bewährte Lösung für die DALI Lichtsteuerung. Sie wurde entwickelt, um dem Raum eine angenehme Atmosphäre zu verleihen und den Komfort smarter Technologie zu geben. Die Lichtsteuerung bietet Effizienz und Skalierbarkeit für eine Vielzahl von Anwendungen.

Dank dieser Flexibilität ist HELVAR IMAGINE für Einzelräume ebenso geeignet, wie für ganze Gebäude.

Als Netzwerklösung für das Beleuchtungsmanagement wird HELVAR IMAGINE mithilfe offener Standards wie DALI, DALI-2, Ethernet und DMX in Gebäudemanagementsysteme integriert. HELVAR’s IMAGINE basiert auf Industriestandards für einfache Installation und Integration. Somit ist es eine wegweisende Lösung für DALI Lichtsteuerung und -management.

HELVAR IMAGINE lässt sich in andere Systeme auf Gebäude- oder Cloud-Ebene integrieren, somit lässt sich die Beleuchtung vor Ort oder aus der Ferne steuern und anpassen. HELVAR bietet Ihnen die vollständige Kontrolle über die Beleuchtung von Räumen. Während seiner Lebensdauer optimiert sich das System ständig und wird effizienter – dank der IoT- und Cloud-Plattform von HELVAR. Mit intelligenten Funktionen, wie mit PIR-Timeout-Berichten, erfahren Sie alles über die Nutzung von Räumen.

Der Router 950 ist das Herzstück des HELVAR IMAGINE-Systems. Er bietet die Funktionen eines kompletten Beleuchtungsmanagementsystems in einem einzigen Produkt. Komplexität und Kosten sind deutlich reduziert.

Zudem ist die Flexibilität gegeben, sich an Kundenbedürfnisse anzupassen und Erweiterungen zuzulassen. Beleuchtungs- und Systemgeräte, wie Sensoren und Tastenfelder, werden an das gleiche DALI-Netzwerk angeschlossen. Dies macht die Installation schnell und unkompliziert.

Mit dem HELVAR IMAGINE Router 950 erweitert HELVAR seine DALI Router Palette um einen zukunftssicheren DALI-2 Router. Er verfügt über 4 DALI – Kanäle. Als DALI-2 Multi-Master Application Controller ist der Router 950 zertifiziert für den DALI 2 Standard (IEC 62386):

– Part 101 (Systemkomponente)

– Part 103 (Steuerungsgeräte)

– Part 301 (Taster)

– Part 303 (Präsenzmelder)

– Part 332 (Button LED Feedback)

Mit den 4 DALI – Kanälen lassen sich bis zu 512 DALI – Geräte anschließen (64 DALI + 64 DALI-2 pro Kanal). Es wird pro Kanal eine DALI Stromversorgung von 240 mA (max 250 mA) zur Verfügung gestellt.

Die Imagine-Lösung ist mit den folgenden Produkten kombinierbar:

Router , Apps, System Software, Tableaus, Systemsensoren, Schnittstellenmodul für Taster & Schalter, Dimmer, Schaltmodul, Lichtsteuerverteilerschränke, Zubehör und Portale.

Für mehr Informationen schreiben Sie eine E-Mail an info@logiclight.de oder besuchen Sie unseren Onlineshop: https://helvarstore.de/

Die zukunftssichere DALI – HELVAR IMAGINE 950 Lösung ist die marktführende DALI-basierte, smarte Beleuchtungslösung.

Lassen Sie sich inspirieren und zögern Sie nicht uns zu kontaktieren:

LOGIC Light by LOGIC Glas GmbH

Am Anger 1, 96364 Marktrodach

+49 9261 6262-0

info@ logiclight.de

Die Firma LOGIC Glas GmbH ist zertifizierter HELVAR Partner. Gemeinsam sind wir Experten für intelligente Beleuchtung.

Kontakt

Logic Glas GmbH

Joanna Papierniok

Am Anger 1

96364 Marktrodach

+49 9261 6262-0

info@logiclight.de

http://www.logiclight.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.