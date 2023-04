Digital Signage Lösungen für Gerichtsgebäude

komma,tec redaction sorgt für modernisierte Justizhäuser

Es sind gerade große Gebäudekomplexe, die besonders von Digital Signage Lösungen profitieren, denn hier gehen tagtäglich zahlreiche Menschen ein und aus, die mit allen wichtigen Informationen versorgt werden müssen und Orientierungshilfen benötigen. Das ist der Grund, warum der Hamburger Digital Signage Software Hersteller komma,tec redaction neben anderen öffentlichen Gebäuden auch Gerichtshäuser mit einer Vielzahl an Digital Signage Lösungen ausgestattet hat. An prägnanten Orten im Gerichtsgebäude platziert und mit den passenden Inhalten versehen, wirken die einzelnen Monitor-Systeme im intelligenten Zusammenspiel der Content-Management Software „Display Star“ der komma,tec redaction und sorgen damit für hochmoderne Justizhäuser.

Es beginnt bereits im Empfangsbereich vom Gericht. Ein digitales Infoboard zeigt alle künftigen Termine an. Das ist nicht nur für Besucher von Vorteil, auch die Mitarbeiter vom Gericht profitieren von dieser Digital Signage Lösung: Über eine Datenschnittstelle zum Verwaltungssystem werden alle Termine und Bekanntmachungen on time dargestellt, wodurch die in Gerichten gesetzlich geltende Aushangpflicht automatisch umgesetzt wird. Außerdem können auf dem digitalen Infoboard allgemeine News und Eilmeldungen wie auf einer elektronischen Pinnwand oder einem Werbedisplay veröffentlicht werden.

Betreten Besucher zum ersten Mal das Gerichtsgebäude, sorgt ein dynamisches digitales Wegeleitsystem für eine optimale Orientierung. Über die digitale Wegeleitung erfahren Gäste schnell und unkompliziert, in welchen Gerichtssälen welche Verhandlungen stattfinden. Die digitale Wegeleitung erstreckt sich über das gesamte Gerichtsgebäude, vom Eingangsbereich über die Treppenaufgänge oder Fahrstühle bis hin zu den Verhandlungssälen. So sorgt das digitale Wegeleitsystem dafür, dass Besucher ihr Ziel ohne Umwege erreichen.

Über digitale Türschilder, die vor den Verhandlungssälen angebracht sind, erfahren Gäste, wann welche Verhandlung im Saal stattfindet. Um Störungen der Verhandlungen zu vermeiden, geben die elektronischen Raumbezeichnungen außerdem Auskunft über den Status der Raumbelegung: Ist der Saal frei, leuchten die digitalen Türschilder grün, ist der Raum belegt, leuchten sie rot.

„Uns war es wichtig, durch Digital Signage Lösungen den Alltag in Gerichtsgebäuden sowohl für Mitarbeiter als auch für Besucher erheblich zu vereinfachen“, so Fabian Scholz, Geschäftsführer der komma,tec redaction.

„Die Digital Signage Produkte arbeiten quasi Hand in Hand und versorgen den Betrachter zu jeder Zeit mit allen relevanten Infos und Orientierungshilfen, und das sorgt für eine unvorstellbare Modernisierung von Gerichtsgebäuden.“

So ist zu erwarten, dass das digitalisierte Gerichtsgebäude Schule machen wird, auf dass Mitarbeiter und Besucher der Justizhäuser stets alle anstehenden Termine und Verhandlungsorte vor Augen haben.

Über die komma,tec redaction

Die komma,tec redaction ist ein Hamburger Premium-Anbieter für Digital Signage. Seit 2005 entwickelt das Unternehmen Digital Signage Lösungen mit der inhouse produzierten Content Management Software Display Star. Die Lösungen umfassen z. B. digitale Infoboards, Türschilder, Wegeleitsysteme, Werbedisplays und Empfangsmonitore. Neben der Software stellt die komma,tec redaction auch die passende Digital Signage Hardware bereit. Die Beratung, Konzeption, Contentproduktion, Installation und ein umfangreicher Support runden ihr Profil ab: www.kommatec-red.de

