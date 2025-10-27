Digitalagentur click solutions stellt Führungsstruktur neu auf

Die Agentur click solutions erweitert Geschäftsführung und führt Partnermodell ein.

Wismar, Oktober 2025. Die Digitalagentur click solutions stellt ihre Führungsstruktur neu auf. Neben der bisherigen Geschäftsführung, Stefan. v. Stade, Patrick Stockmann und Holger Blüthmann gehören ab sofort Felix Schütt, Manuel Haase und Paul Neumann zur erweiterten Geschäftsführung und sind damit Partner im Unternehmen.

Die Entscheidung ist das Ergebnis einer intensiven Weiterentwicklung der Führungsstruktur in den vergangenen Monaten. „Die positiven Erfahrungen dieser Zeit haben uns überzeugt, diesen Schritt nun offiziell zu gehen. Mit Felix Schütt, Manuel Haase und Paul Neumann haben wir drei Kollegen in die erweiterte Geschäftsführung aufgenommen, die click solutions schon lange prägen und künftig noch stärker mitgestalten werden“, erklärt Holger Blüthmann.

Felix Schütt und Paul Neumann sind klassische Eigengewächse von click solutions: Beide haben ihre Karriere im Unternehmen begonnen und über viele Jahre hinweg maßgeblich zur Entwicklung beigetragen – Felix Schütt als Organisationstalent, das Strukturen und Abläufe weiterentwickelt, und Paul Neumann mit seiner technischen Expertise in der Softwareentwicklung, die zahlreiche Kundenprojekte geprägt hat. Manuel bringt als neuer Partner zusätzliche Perspektiven ein: Er verfügt über langjährige Erfahrung in leitenden Funktionen der Digitalwirtschaft, unter anderem als Head of Web Development bei der Löwenstark Group sowie verschiedenen Stationen im Projekt- und Marketingmanagement.

Diese Kombination aus interner Kontinuität und externer Führungserfahrung macht die neue Aufstellung besonders wertvoll.

„Das Partnermodell zeigt, dass wir Verantwortung teilen und Unternehmertum gemeinsam leben. Für uns ist das ein starkes Signal in die Zukunft – nach innen wie nach außen“, so Stefan v. Stade.

Auch die neuen Partner selbst sehen den Schritt als Chance: „Ich freue mich, diesen Weg mitgehen zu dürfen und click solutions weiter mitgestalten zu können – gemeinsam im Team und mit noch mehr Verantwortung“, betont Manuel Haase stellvertretend für die neuen Partner.

Mit dem Partnermodell verteilt sich die Verantwortung für die Steuerung und Weiterentwicklung von click solutions künftig auf mehr Schultern. Die neue Führungsstruktur ist dabei mehr als ein organisatorischer Schritt – sie ist ein strategisches Signal. click solutions stellt sowie die Weichen für die Weiterentwicklung der Leistungen, Prozesse und Kultur, um auch in Zukunft als innovative und unabhängige Digitalagentur den digitalen Wandel zu gestalten.

click solutions ist eine inhabergeführte Digitalagentur mit Sitz in Wismar und weiteren Standorten in Berlin und Hamburg. Das Unternehmen wurde im Jahr 2000 gegründet und entwickelt seitdem maßgeschneiderte digitale Lösungen für nationale und internationale Auftraggeber.

Zu den Kunden zählen namhafte Unternehmen wie Siemens, PWC, Lufthansa Industry Solutions, Sontheimer und die Sparkasse sowie zahlreiche mittelständische Firmen und Organisationen. Rund 70 Mitarbeitende arbeiten bei click solutions in interdisziplinären Teams aus Beratung, Design, Entwicklung und Marketing.

