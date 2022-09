Digitale Gästemappe für Ferienwohnungen & Ferienhäuser

Zeitersparnis, mehr Bewertungen und zufriedener Gäste sind nur einige der vielen Vorteile einer digitalen Gästemappe für Ferienwohnungen

Die klassische Gästemappe in Papierform für Ferienhäuser hat ausgedient. In der heutigen Zeit sind wir es gewohnt, alle Informationen über unser Smartphone abzurufen. Immer mehr Hotels stellen ihren Kunden alle Informationen digital zur Verfügung. Im Bereich der Ferienhausvermietung bieten aber nur wenige Vermieter trotz der erheblichen Vorteile eine digitale Gästemappe an.

Ob Papierform oder digital, eine Gästemappe für Ferienwohnungen wird dem Gast viele Informationen rund um seinen Aufenthalt bereitstellen. Das steigert die Zufriedenheit, weil nicht jede aufkommende Frage in einer Rückfrage beim Gastgeber mündet. Eine Grundvoraussetzung für ein tolles Erlebnis der Gäste mit den bereitgestellten Informationen ist die Aktualität der zur Verfügung gestellten Informationen. Das ist der erste Vorteil einer digitalen Version. Neue und geänderte Informationen lassen sich schnell einfügen und sind sofort verfügbar.

Neben der reinen Darstellung der Informationen aus der Papier-Gästemappe in einem digitalen Format ergeben sich weitere Vorteile bei der Nutzung einer digitalen Gästemappe.

Was sind die wesentlichen Vorteiler gegenüber einer Gästemappe in Papierform?

Kontaktmöglichkeiten über die digitale Gästemappe

Eine digitale Gästemappe bietet den Gästen die Möglichkeit der bequemen Kontaktaufnahme. So können Gäste z.B. die Kommunikation mit ihrem Gastgeber über WhatsApp, E-Mail oder per Telefon direkt aus der digitalen Gästemappe heraus starten. Klickt der Gast auf das WhatsApp Symbol in der digitalen Gästemappe, dann wird er im Smartphone direkt zu WhatsApp geleitet und kann direkt mit seinem Gastgeber kommunizieren. Bei dem Klick auf E-Mail wird er zu seinem E-Mail-Programm geleitet, wo die E-Mail-Adresse des Gastgebers automatisch eingefügt wurde. Über das Telefonsymbol wird sofort ein Anruf über das Smartphone gestartet. Diese Kontaktwege werden heute in der Regel von Ferienhausgästen erwartet.

Routenplaner in der digitalen Gästemappe

In der digitalen Gästemappe wird für die Anfahrt eine Karte über Google-Maps integriert. So kann der Gast direkt aus der digitalen Gästemappe heraus eine Navigation starten. Das gilt auch für alle anderen Angaben in einer digitalen Gästemappe wie z.B. Restaurants, Sehenswürdigkeiten und Freizeitaktivitäten. Zu allen diesen Punkten ergibt sich die Option, eine Karte zu hinterlegen, aus der ein Gast sofort eine Navigation starten kann.

In einer digitalen Gästemappe können Links hinterlegt werden

Im Gegensatz zur Papierform können bei den einzelnen Informationen Links hinterlegt werden. Zum Beispiel neben dem empfohlenen Restaurant einen direkten Link zur Speisekarte oder bei der Information zum Bus, der in der Nähe abfährt, einen Link zu dem Verkehrsbetrieb mit den Abfahrtzeiten. Auch direkte Links zu Freizeitaktivitäten zur Buchung von Eintrittskarten ist eine gute Idee. Das ist ein sehr guter Service für die Gäste einer Ferienwohnung.

Mit der digitalen Gästemappe Bewertungen einsammeln

Man kann über die digitale Gästemappe dem Gast eine Möglichkeit zur Verfügung stellen, um eine Bewertung zu seinem Aufenthalt abzugeben. Da jeder Gast die digitale Gästemappe nutzen wird, erhält der Gastgeber so auch bei einer einzelnen Vermietung oft mehrere Bewertungen. Über eine Abfrage im Bewertungsformular kann man den Gast anklicken lassen, ob die Bewertung auch auf der Webseite des Gastgebers dargestellt werden darf. Je mehr Bewertungen vorhanden sind, desto mehr Vertrauen haben neue Gäste in eine Buchung.

Anmeldungen zu einem Newsletter über die digitale Gästemappe

Über ein Formular kann dem Gast die Möglichkeit angeboten werden, sich zum Newsletter des Gastgebers anzumelden. So kann der Gast auch nach dem Aufenthalt kontaktiert und über Neuigkeiten und Angebote informiert werden.

Über die digitale Gästemappe Direktbuchungen anbieten

Über die Gästemappe kann dem Gast die Möglichkeit geboten werden, seinen nächsten Aufenthalt zu planen und auch direkt zu buchen. Buchungen über diesem Weg sparen dem Gastgeber die Gebühren, die anfallen, wenn der Gast über eines der bekannten Ferienhausportale bucht.

Bei all diesen Vorteilen verwundert es doch sehr, dass bisher nur wenige Ferienhausbesitzer eine digitale Gästemappe anbieten. Neben einer deutlichen Steigerung der Zufriedenheit der Gäste ergeben sich viele Marketingvorteile wie Bewertungen, Newsletter-Anmeldungen und Direktbuchungen. Es ist sicher nur eine Frage der Zeit, bis eine digitale Gästemappe von Gästen als Standard vorausgesetzt wird.

Das neue Angebot auf zorentino.com greift diesen Trend auf und bietet digitale Gästemappen speziell für Ferienhäuser und Ferienwohnungen an. Besonders hervorzuheben ist, dass es sich hier nicht um ein Baukastensystem handelt, bei dem sich der Vermieter selbst eine Mappe zusammenstellt. Die digitale Gästemappe wird nach den Wünschen des Gastgebers erstellt und alle in der Zukunft liegenden Änderungen können bequem per E-Mail mitgeteilt werden. Der Änderungsservice ist im Preis inklusive. Auf der Webseite kann man sich unter dem Punkt „Demo“ einen Eindruck zu einer fertigen Gästemappe verschaffen. Zum Start erhalten Kunden der ersten Stunde ein lukratives Angebot. Mit dem Code „Digital99“ wird eine Ersparnis von 99 Euro im ersten Jahr angeboten.

Nähere Informationen unter zorentino.com

Individuell erstellte digitale Gästemappen für Ferienhäuser und Ferienwohnungen

Kontakt

Luis Lorenzo Morillas – zorentino.com

Luis Lorenzo Morillas

Rodderbergstrasse 41

53179 Bonn

0228346500

info@zorentino.com

https://zorentino.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.