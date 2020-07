Digitale Schönschrift leicht gemacht

Für Einsteiger und Experten: Paperlike veröffentlicht Tipps und Tools fürs Handlettering

Hamburg, im Juli 2020 – Wie bei der traditionellen Kalligraphie werden beim angesagten Handlettering Buchstaben und Zahlen zur Kunst – ob klassisch auf dem Zeichenblock oder auf einem Tablet. Die iPad-Folie Paperlike hilft dabei, Tradition und Moderne zu vereinen: Damit zeichnen Kreative auf einem iPad mit passendem Pencil ähnlich wie mit Papier und Bleistift. Zahlreiche Anwender von Paperlike sind Handlettering-Experten, die vom analogen Zeichnen auf die digitale Kunst umgestiegen sind bzw. beides einsetzen. Paperlike hat das Feedback der Kreativen zum Anlass genommen, 100 Ressourcen zusammenzustellen, die den Umstieg auf digitales Zeichnen erleichtern.

Die wichtigsten Tools fürs digitale Handlettering

Die Grundwerkzeuge für moderne Schriftkünstler sind einfach: Im mobilen Alltag ist das iPad für viele ohnehin zum unverzichtbaren Begleiter geworden, besonders für kreative Profis. Wer sich noch einen Stift wie den Apple Pencil zulegt, hat bereits die Hardware für digitale Kunstwerke zusammen. Technologien wie die hohe Druckempfindlichkeit machen es einfach, mit natürlichen Bewegungen zu zeichnen. Viele stört jedoch das Geräusch und das Rutschen des Pencils auf Glas – daher erzeugt die iPad-Folie Paperlike eine raue, leicht matte Oberfläche, ähnlich der Haptik von Papier. Wer vom analogen Schreibblock umsteigt, hat somit weiterhin das klassische Zeichengefühl, muss aber weder Stifte noch Hefte transportieren und kann das Handlettering auch unterwegs bequem ausüben. Paperlike stellt auf seiner Tipps-Seite eine große Auswahl passender Software und Apps vor und empfiehlt jedem Umsteiger, den persönlichen kreativen Prozess genau zu analysieren, um aus der Vielfalt der Angebote die individuell passende Lösung zu finden. Auch sind Podcasts, Bücher, YouTube Channels und Websites zum Thema aufgeführt. Last but not least präsentiert Paperlike eine Auswahl internationaler Schriftkünstler – auch auf deren Websites findet sich eine Fülle an Anregungen.

Die Liste 100+ Creative Lettering ist kostenlos abrufbar unter:

https://paperlike.com/pages/creative-lettering-resources

Features und Verfügbarkeit von Paperlike

Die Besonderheit von Paperlike ist die Nanodots Surface Technology: Dabei erzeugen winzige Partikel eine besonders feine Körnung der Folie. Das macht die Oberfläche rau wie Papier. Zugleich schützt die Folie das Display vor Fingerabdrücken und Schmutz.

Paperlike wird für alle iPad Modelle angeboten, die den Apple Pencil der ersten oder zweiten Generation unterstützen. In einem Video wird detailliert erklärt, wie sich die Folie richtig anbringen lässt. Zur Sicherheit sind in jedem Paket zwei Exemplare enthalten.

Die iPad-Folie ist im Webshop von Paperlike erhältlich. Eine Packung Paperlike mit zwei Folien kostet 34 Euro inklusive gesetzlicher MwSt.

Ein Pressekit mit Bildmaterial ist abrufbar unter: Paperlike-Media-kit

Weitere Informationen: https://paperlike.com/

Über Paperlike

Paperlike ist die erste Folie, die die Haptik und das Gefühl von Papier aufs iPad Pro bringt. Mit dem Apple Pencil lässt sich so wie auf einem Schreib- oder Zeichenblock arbeiten. Erfinder Jan Sapper hat Paperlike mit einer weltweiten Crowdfunding-Kampagne zur Marktreife geführt. Davor hat er bereits Crowdfunding-Erfahrungen für diverse Tech-Produkte gesammelt. Im Herbst 2019 wurde die optimierte Folie Paperlike mit Nanodots auf den Markt gebracht.

Pressekontakt:

Andrea Weinholz

Weinholz Kommunikation

Plinganserstr. 59

81369 München

E-Mail: andrea@weinholz.org

Tel: 089 -24 24 16 95