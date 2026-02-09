Digitale Valentinsgrüße: MyEdit verwandelt Fotos per KI in romantische Motive

Taipeh, Taiwan — 9. Februar 2026 — CyberLink erweitert sein Kreativtool MyEdit passend zum Valentinstag um thematische KI-Filter für die Bildbearbeitung und neue Vorlagen für die KI-Funktion „Bild-zu-Video“. Damit lassen sich eigene Fotos im Handumdrehen in romantische Bilder oder kurze, emotionale Clips verwandeln. Die neuen Templates sind ab sofort im Online-Tool MyEdit sowie in den aktuellen Desktop-Softwareversionen und den Apps verfügbar.

Vom Foto zur Liebesbotschaft mit nur einem Klick

Für die KI-gestützte Bildbearbeitung stehen über 20 neue Filter für Frauen sowie mehr als 10 neue Filter für Männer zur Verfügung. Diese funktionieren völlig ohne Vorkenntnisse: Es wird lediglich das eigene Foto hochgeladen und die gewünschte Vorlage ausgewählt. So erstellt der Effekt „Blumenrahmen“ beispielsweise mit nur einem Klick eine gezeichnete Porträtversion samt passender Umrandung, während „Rose des Schicksals“ jedes Foto in eine romantische Liebesbotschaft verwandelt. Der Filter „Rosenstrauß“ ergänzt das eigene Porträt um einen weißen Anzug und einen Strauß roter Rosen, während der Effekt „Bühne der Liebe“ ein bühnenreifes Outfit und einen herzförmigen Rahmen aus rotem Vorhang generiert.

Romantische Clips für den Tag der Liebe

Romantischer, personalisierter Content erfreut sich rund um den Valentinstag großer Beliebtheit auf Plattformen wie Instagram, TikTok oder Snapchat. Mit drei neuen KI-Vorlagen in MyEdit für die Bild-zu-Video-Funktion lassen sich individuelle Valentins-Clips einfach selbst erstellen. Der Filter „Blumenstrauß-Drop“ lässt es Rosen regnen, die Vorlage „Liebesgeständnis“ animiert das eigene Pärchenfoto samt Sonnenuntergang und romantischem Kuss. Auch hier entsteht das fertige Video mit nur wenigen Klicks.

Online-Editor für Bilder, Videos, Audio & Grafikdesign

Viele Features von MyEdit lassen sich kostenfrei nutzen, teils mit einer täglichen Begrenzung. Wer alle Funktionen ohne Einschränkungen verwenden möchte, kann auf verschiedene Abonnement-Optionen von CyberLink zurückgreifen, die jeweils ein Kontingent an Credits für cloudbasierte KI-Anwendungen enthalten. Bei Bedarf lassen sich weitere Credits flexibel ergänzen. Die neuen saisonalen Bild-zu-Video-Vorlagen sind ab sofort auch in den Desktop-Anwendungen und mobilen Apps von CyberLink verfügbar.