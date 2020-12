Digitaler Wirtschaftstag 2020 made by EXPO-IP

Ein Event der online design Werbung & Medien GmbH

Social Distancing leben und dabei netzwerken? Das geht. online design zeigt mit Hilfe der Lösung von von EXPO-IP anderen Unternehmen, wie es geht. Denn das ist die Zukunft: direkter Kundenkontakt, individuelle Beratung und Austausch über digitales Networking.

Mit einer virtuellen Präsenz können sich Unternehmen auf dem digitalen Wirtschaftstag 2020 kreativ vernetzen. Es wird aufgezeigt, wie man unternehmerische Individualität positiv in Szene bringt und für einen starken Auftritt sorgt.

Mit digitalen Hausmessen, Kundenevents, Mitarbeiterveranstaltungen, Roadshows und mehr können Unternehmen – im Vergleich zu aufwendigen physischen Veranstaltungen – außerdem über eine kostengünstige Möglichkeit, ihren Firmenauftritt wirkungsvoll umzusetzen.

Das beginnt mit einem überzeugenden Einladungsmanagement wie Save the Date, repräsentativen Einladungen oder Bestätigungen. Der Veranstalter kümmert sich dabei um die Erstellung und Umsetzung aller Maßnahmen – selbstverständlich im jeweiligen Corporate Design und dem Look-and-feel eines digitalen Events.

Der virtuelle Veranstaltungsort wird wir ganz dem Format des jeweiligen Events angepasst. Je nachdem, ob es eine Konferenz, eine Hausmesse, einen Schulungsraum oder eine Produktpräsentation ist, der Veranstalter visualisiert die unterschiedlichen Räume, kümmert sich um die notwendigen Inhalte und Features zur jeweiligen Präsentation des Unternehmens oder Produktportfolios.

Die Veranstaltungsbereiche gliedern sich in räumliche Strukturen, die je nach Event Bühnen für Livestreams und Vorträge, Foren für Umfragen oder Feedback, Meeting Rooms für Diskussionen oder Brainstorming, Content-Archive für notwendige Informationsinhalte oder Info-Stände beinhalten können. Auch weitere Messestände für gemeinsame Partner sind im digitalen Messe Showroom selbstverständlich. Die Abstimmung erfolgt ganz nach Art des Events und in Abhängigkeit von der Zielgruppe.

Der Veranstalter plant außerdem einen Workshop zum Wirtschaftstag 2020, der Wissenswertes und Best Practices zur Herangehensweise und Realisierung virtueller Events vermittelt. Der Full Service zu “Virtuellen Events & Messen” beinhaltet für Unternehmen Konzeption, Umsetzung, technische Begleitung beim go Live und sowie die Auswertungen im Nachgang.

Mehr Informationen unter: https://expo-ip.com/digitaler-wirtschaftstag-2020/

EXPO-IP GmbH bietet mit Ihrer expo-IP Plattform eine Cloud-Software zur Durchführung digitaler und virtueller Events. Die Funktionalitäten gehen weit über Chat- und Livestreaming-Funktionalitäten hinaus. So können virtuelle Umgebungen geschaffen werden, die eine Vielzahl in Interaktionsmöglichkeiten bieten und Veranstaltern, Ausstellern und Teilnehmern eine ideale Umgebung zum Austauschen, Informieren oder Kennenlernen bieten.

Mit den zahlreichen EXPO-IP AddOns lassen sich nahezu alle Möglichkeiten für erlebnissreiche Events reslisieren. Matchmaking, Streaming, Feedback, Fortbildungspunkte, Live VideoChat, 3D Animation, Terminvereinbarungen, Whiteboards und vieles mehr bieten die EXPO-IP AddOns.

EXPO-IP unterstützt Sie, zusammen mit seinen kompetenten Partner-Agenturen, darüber hinaus auch bei der Planung, Organisation, Vermarktung und Durchführung Ihrer Veranstaltungen.

Bildquelle: online design Werbung & Medien GmbH