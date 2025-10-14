Digitalisierung & CFO-Services – Wenn Buchhaltung zur strategischen Steuerung wird

Wie Unternehmen mit FRTG Essen ihre Finanzprozesse digitalisieren und Wachstum professionell steuern

In Zeiten rasanter Digitalisierung und zunehmender regulatorischer Anforderungen stehen mittelständische Unternehmen vor einer klaren Herausforderung:

Die klassische Buchhaltung reicht längst nicht mehr aus, um den steigenden Anforderungen an Transparenz, Geschwindigkeit und Steuerung gerecht zu werden.

Gerade Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab einer Million Euro benötigen heute Strukturen, die mitwachsen – digital, effizient und steuerlich zukunftssicher.

Genau hier setzt FRTG Essen mit seinen Digitalisierungs- und CFO-Services an. Das Ziel: Finanzprozesse automatisieren, Entscheidungsgrundlagen verbessern und unternehmerische Weitsicht schaffen – ganz ohne eigene Finanzabteilung.

Vom Beleg zur Business Intelligence: Finanzprozesse neu gedacht

Die Digitalisierung der Buchhaltung ist weit mehr als nur das Scannen von Belegen. Moderne Finanzprozesse sind heute durchgehend digital, integriert und automatisiert.

FRTG Essen begleitet Unternehmen auf diesem Weg – von der digitalen Belegerfassung über Schnittstellen zu Banken, ERP-Systemen und Warenwirtschaft bis hin zu vollautomatisierten Workflows für Rechnungsfreigabe, Zahlungsverkehr und Reporting.

Das Ergebnis:

-Weniger Fehler, weil manuelle Eingaben entfallen

-Weniger Aufwand, weil Prozesse automatisiert ablaufen

-Mehr Transparenz, weil aktuelle Zahlen jederzeit abrufbar sind

Diese Automatisierung schafft nicht nur Effizienz, sondern auch Vertrauen – bei internen Entscheidern, Investoren und Banken. Unternehmen gewinnen damit wertvolle Zeit, die sie in ihr Kerngeschäft investieren können.

CFO-Kompetenz auf Abruf – ohne Fixkosten

Neben der Prozessautomatisierung bietet FRTG Essen ein besonders innovatives Angebot: CFO-Services on Demand.

Dabei handelt es sich um ein flexibles Beratungsmodell, das mittelständischen Unternehmen Zugriff auf strategische Finanzkompetenz gibt – ohne die Fixkosten einer eigenen Finanzabteilung.

Die Experten von FRTG Essen übernehmen dabei Aufgaben, die sonst in den Verantwortungsbereich eines Chief Financial Officer (CFO) fallen würden:

-Analyse von Kennzahlen und Unternehmensdaten

-Erstellung individueller Finanzreports und Forecasts

-Beratung zur Liquiditätsplanung, EBIT-Steuerung und Working Capital Optimierung

-Unterstützung bei Finanzierungsgesprächen und Investor Relations

Das Modell ist so einfach wie effektiv: Unternehmen greifen genau dann auf CFO-Know-how zu, wenn sie es brauchen – etwa bei Wachstum, Reorganisation, Due Diligence oder Finanzierungsrunden.

„Unsere Mandanten schätzen, dass sie mit uns dieselbe Kompetenz an ihrer Seite haben wie große Unternehmen mit eigener Finanzabteilung – aber eben flexibel, projektbezogen und ohne Overhead“, sagt ein Partner von FRTG Essen.

Transparenz als Wachstumsfaktor

Besonders wachstumsstarke Unternehmen stehen vor einer typischen Herausforderung: Sie wachsen schneller, als ihre Strukturen mithalten können.

Mit der Digitalisierung ihrer Finanzprozesse und einem datenbasierten Reporting schaffen sie die Grundlage, um strategische Entscheidungen auf einer validen Basis zu treffen.

Ob Finanzierungsgespräche mit Banken, Investitionsentscheidungen oder Risikobewertung – aktuelle und belastbare Zahlen sind der Schlüssel zu Verhandlungssicherheit und langfristigem Erfolg.

Die von FRTG Essen entwickelten Reportingsysteme liefern nicht nur aussagekräftige Kennzahlen, sondern auch visuelle Dashboards, die komplexe Sachverhalte auf einen Blick verständlich machen.

Das bedeutet: CFO-Qualität auf Knopfdruck.

Digitalisierung als kultureller Wandel

Die Einführung digitaler Prozesse ist dabei nicht nur eine technische, sondern vor allem eine kulturelle Veränderung.

FRTG Essen begleitet Unternehmen ganzheitlich – von der Auswahl passender Tools bis hin zur Schulung der Mitarbeitenden. Ziel ist es, die Digitalisierung nicht als Belastung, sondern als Chance zu begreifen:

Sie schafft Freiräume, beschleunigt Entscheidungen und reduziert Abhängigkeiten von manuellen Prozessen.

„Digitalisierung ist kein Selbstzweck“, so ein Berater der FRTG. „Sie ist ein Mittel, um Unternehmenssteuerung intelligenter und zukunftssicherer zu machen.“

Fazit: Zukunftsfähig dank smarter Finanzarchitektur

Unternehmen, die heute ihre Finanzprozesse digitalisieren, investieren nicht nur in Effizienz – sie investieren in Transparenz, Steuerungsfähigkeit und Wettbewerbsstärke.

Die Verbindung aus automatisierter Buchhaltung und CFO-Kompetenz auf Abruf macht FRTG Essen zu einem strategischen Partner für wachstumsorientierte Unternehmen.

Mit FRTG Essen digitalisieren Sie Ihre Finanzen und holen sich CFO-Kompetenz ins Haus – ohne eigene Abteilung, aber mit maximalem Mehrwert.

Wir bieten individuelle, maßgeschneiderte und passgenaue Lösungen aus einer Hand für nationale und internationale Unternehmen jeder Rechtsform und Größe, Unternehmer, Vereine, Stiftungen sowie Privatpersonen, in den Bereichen:

Wirtschaftsprüfung

Tax advice

Legal advice

Bankruptcy advice

Business advice

