Dingaling- Rockige Weihnachtszeit mit Antonia aus Tirol

Großes Livestream Konzert mit Band aus Mallorca

Deutschland,15.12.2017. Antonia aus Tirol ist eine leidenschaftliche Live Künstlerin. Im Sommer diesen Jahres gab sie über die Bild Zeitung ihren endgültigen Abschied vom Ballermann und zugleich einen musikalischen Imagewandel zum Rock Schlager bekannt.

Durch die Corona Pandemie fallen aber Liveauftritte völlig aus und auch ihre geplante Konzert Tournee mit Live Band in Deutschland wurde vorerst auf Eis gelegt. Auch ihr angekündigtes Album “ROCKSCHLAGER” wurde auf 2021 verschoben.

Nun meldet sich Antonia aus Tirol mit ihrer Band, per Livestream Open Air direkt aus Mallorca.

Das große “ROCKSCHLAGER” Livestream Konzert mit Antonia aus Tirol und Band, wird am 17.12.2020 um 20 Uhr nach mitteleuropäischer Zeit gesendet. Livestream Infos und Tickets

Der Ticketverkauf startete bereits vor zwei Wochen. Das Management ist mit der Entwicklung sehr zufrieden.

“Wir hatten glücklicherweise nach 3 Tagen schon mehr Online-Tickets verkauft als wir uns für das erste mal überhaupt als Ziel gesetzt hatten. Das bestätigt uns, die Livestream Shows weiter auszubauen. Antonias Fans nehmen diese Möglichkeit sehr gut an um von zu Hause aus dieses Konzert zu erleben.”

Bis zu 8 Kameras werden abwechslungsreiche Bilder liefern, es wurde auch viel in Zeit und Technik für einen optimalen Livesound investiert.

“Wir können damit Musiker und Techniker wieder eine Beschäftigung in der von Corona gebeutelten Musikbranche geben. Seit Monaten müssen diese Menschen ohne Einkommen leben. Das Live-Stream Konzert mit Ticketverkauf ist ein erster Schritt um diese Lebenssituation zu verbessern.

Produzent & Manager Peter Schutti erklärt. “Wir denken der Ticketpreis ist fair. Musik darf nicht noch mehr an Wert verlieren, die Künstler und Musiker müssen wieder einnahmen generieren, so wie jeder für seine Leistung bezahlt wird, gilt das auch für Musikschaffende egal ob per Livestream oder bei einem klassischen Konzert.

Antonia aus Tirol fügt hinzu: “Wenn meine Fans nicht zu mir kommen können, dann komme ich mit meiner Band eben live direkt in die Wohnzimmer zu meinen Fans auf ihre TV Geräte, PCs, Laptops & Smartphones, usw. Ja und das Beste daran, meine Fans auf der ganzen Welt können dabei sein. Das allererste Ticket wurde übrigens in Argentinien verkauft. Es wird ein internationales Konzerterlebnis.”

Ihren Fans die Wartezeit auf das neue Album verkürzt.

Im 2 Wochentakt neue Rockschlager Songs veröffentlicht. Antonia aus Tirol zeigt, was sie unter “ROCKSCHLAGER” versteht. Ihre Songs sind international, rocken, haben viel Gefühl und auch ihr erster eigener Weihnachtssong “Dingaling (Merry Christmas)” ist bereits veröffentlicht, und auch Teil des Livestream Konzertes.

Weitere neue veröffentlichte Songs sind “Verdammt in alle Ewigkeit”, die Rockversion von “So am i”, die EP “Antonia aus Tirol sings Elvis” mit “Jailhouse Rock, One Night, Viva Las Vegas.

Mit dem Livestream Konzert am 17.12.2020 um 20 Uhr beschert Antonia aus Tirol ihren Fans eine rockige Vorweihnachtszeit mit viel Gefühl.

