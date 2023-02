DIY Wasserschaden-Reinigung

Mein Haus ist überschwemmt – was nun?

Je nachdem, wie Ihr Haus überflutet wurde und mit welcher Kategorie von Wasser Sie es zu tun haben, gibt es verschiedene Möglichkeiten, mit der Situation umzugehen:

Den Strom abschalten – Bei jeder Überschwemmung muss der Strom abgeschaltet werden. Ausgefranste Drähte, Geräte und alles, was unter Strom steht, kann zu schweren Verletzungen und zum Tod durch Stromschlag führen. (Kategorie 1)

Rohrbruch – Egal, ob es sich um ein Rinnsal oder einen Schwall handelt, stellen Sie das Wasser zum Haus ab, um mögliche Schäden zu minimieren. (Kategorie 1)

Überlaufende Wanne oder Waschbecken – Gehen Sie zum Wasserhahn und stellen Sie ihn so schnell wie möglich ab. (Kategorie 1 oder 2)

Überlaufende Toilette – Spülen Sie die Toilette nicht mehr, bis die Ursache des Überlaufs behoben ist. Vermeiden Sie jeglichen Kontakt mit diesem Wasser, da es schädliche Krankheitserreger enthalten kann. Tragen Sie Schutzkleidung, Handschuhe und Schutzbrille. (Kategorie 3)

Geräteausfall – Schalten Sie so schnell wie möglich den Strom ab und stellen Sie das Wasser ab (in dieser Reihenfolge). (Kategorie 1 oder 2)

Steigendes Hochwasser – Dieses Wasser führt wahrscheinlich schädliche Krankheitserreger mit sich und sollte unter allen Umständen vermieden werden. Wenn das Wasser auf Ihr Haus zusteigt, schalten Sie den Strom ab und evakuieren Sie sich an einen sicheren Ort. (Kategorie 3)

Sturmschäden – Wenn Ihr Haus während eines Sturms beschädigt wurde und Wasser ins Haus eindringt, schalten Sie den Strom und die Wasserleitung ab. Wenn Sie nicht in der Lage sind, eine vorübergehende Lösung zu finden, bis der Sturm vorüber ist, müssen Sie möglicherweise das Haus evakuieren, bis es sicher ist, in das Haus zurückzukehren. (Kategorie 1)

Die Kategorien des Hochwassers:

Kategorie 1 – Dazu gehören Wasser aus Rohrbrüchen, überlaufende Waschbecken oder Wannen ohne Seife oder Reinigungsmittel, Geräte, die keine Reinigungsmittel verwenden, und Regenwasser.

– Verwenden Sie Haushaltsreinigungsgeräte, um überschüssiges Wasser aufzusaugen und zu entfernen.

– Verwenden Sie Ventilatoren und lüften Sie die Wohnung, um die betroffenen Bereiche auszutrocknen.

– Desinfizieren Sie die betroffenen Bereiche mit Bleichmittel oder einem Anti-Schimmel-Produkt

Kategorie 2 – Umfasst Wasser aus überlaufenden Waschbecken oder Wannen mit Seife oder Reinigungsprodukten sowie Geräte, die Reinigungsmittel verwenden.

– Verwenden Sie Schutzkleidung, Handschuhe und eine Schutzbrille, um eine übermäßige Exposition gegenüber diesem Wasser zu vermeiden.

– Verwenden Sie Haushaltsreinigungsgeräte, um überschüssiges Wasser aufzusaugen und zu entfernen.

– Verwenden Sie Ventilatoren und lüften Sie die Wohnung, um die betroffenen Bereiche zu trocknen.

– Desinfizieren Sie die betroffenen Bereiche und Geräte mit Bleichmittel oder einem Anti-Schimmel-Produkt.

– In Fällen, in denen Teppiche, Möbel und Wände von der Überschwemmung betroffen sind, wird dringend empfohlen, ein Wasserschadenbeseitigungsunternehmen zu beauftragen.

Kategorie 3 – Dazu gehören Wasser aus überlaufenden Toiletten, Abwasserrückstau, steigendes Hochwasser und stehendes (stehendes) Wasser.

– In allen Fällen, in denen Wasser der Kategorie 3 auftritt, wird empfohlen, ein Unternehmen mit der Beseitigung von Wasserschäden zu beauftragen, damit das Wasser entfernt und der Zustand vor der Überschwemmung wiederhergestellt werden kann.

Schützen Sie Ihr Eigentum, indem Sie den Strom und die Wasserquelle abschalten (falls möglich). Jeder Kontakt mit Wasser der Kategorie 3 gilt als hohes Risiko für schädliche Bakterien oder krankmachende Erreger.

DIY Wasserschaden-Reinigung

Wenn Ihr Haus mit Wasser der Kategorie 1 oder 2 überschwemmt wurde, sollten Sie einige einfache Schritte zur Beseitigung von Wasserschäden befolgen:

1. Schalten Sie den Strom ab, um zu vermeiden, dass Sie durch defekte Geräte oder ausgefranste Drähte einen Stromschlag erleiden.

2. Bringen Sie alle Möbel in dem betroffenen Bereich in einen gut belüfteten Bereich oder Raum.

3. Werfen Sie alle Lebensmittel oder Getränke weg, die mit irgendeiner Art von Hochwasser in Berührung gekommen sind, egal aus welcher Quelle.

4. Verwenden Sie einen Nass-/Trockensauger, um so viel Wasser wie möglich zu entfernen.

Nass- und Trockensauger mieten

5. Wenn Ihr Teppichboden betroffen ist, reinigen Sie ihn mit Dampf. Sie können einen Dampfreiniger dort mieten, wo Sie auch den Nass-/Trockensauger gemietet haben. Wenn Ihr Teppichboden stark beschädigt ist oder nach der Überschwemmung einen fauligen Geruch aufweist, rufen Sie ein professionelles Unternehmen für die Beseitigung von Wasserschäden an, damit der Teppichboden richtig getrocknet und desinfiziert wird.

6. Desinfizieren Sie alle betroffenen Bereiche. Nach einer Überschwemmung haben Bakterien und Schimmelpilze die Chance zu gedeihen. Desinfektionsreiniger sind in Supermärkten und Haushaltswarengeschäften erhältlich. Lesen und befolgen Sie die auf dem Behälter angegebenen Anweisungen.

7. Für Fußböden, harte Oberflächen und Wände kann eine Lösung mit einer halben Tasse Bleichmittel auf eine Gallone Wasser zur Desinfektion verwendet werden. Verwenden Sie diese Lösung nicht für Textilien, die dadurch verfärbt werden könnten.

8. Um Schimmelbildung vorzubeugen, lüften Sie Ihre Wohnung zwei bis drei Tage lang ununterbrochen, indem Sie die Fenster öffnen, Ventilatoren oder industrielle Luftumwälzgeräte laufen lassen und Luftentfeuchter verwenden.

Luftentfeuchter mieten

9. Ziehen Sie nach den Reinigungs- und Wasserentfernungsarbeiten sorgfältig Ihre Kleidung aus und waschen Sie sie in heißem Wasser mit Seife und einem Desinfektionsmittel. Duschen Sie unbedingt und waschen Sie dabei gründlich Ihre Haare und alle Körperteile, die während der Reinigung in Kontakt gekommen sind.

10. Sobald Ihre Wohnung getrocknet ist, tragen Sie ein Mittel gegen Schimmelpilzbefall auf alle betroffenen Stellen auf. Produkte, die das Schimmelwachstum hemmen, sind in Lebensmittelgeschäften, Haushaltswarengeschäften und einigen Baumärkten erhältlich.

11. Vergewissern Sie sich, dass die Möbel trocken und schimmelfrei sind, bevor Sie sie wieder an ihren ursprünglichen Platz stellen, und dass der Platz gründlich getrocknet und desinfiziert wurde.

12. Verwenden Sie Trockenmittel, um die im Möbelstoff verbliebene Feuchtigkeit zu entfernen. Zu den Trockenmitteln gehören Substanzen, die Feuchtigkeit absorbieren, z. B. Kieselgel und Kalziumoxid (ähnlich den Päckchen, die Sie in neuen Schuhkartons sehen).

Unterschätzen Sie nicht, wie wichtig die vollständige Trocknung Ihrer Wohnung nach einem Hochwasserschaden ist. Durch die zurückbleibende Feuchtigkeit kann sich Schimmel bilden, der nach längerer Zeit zu Atemproblemen führen kann.

