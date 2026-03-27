DMEA 2026: Entlass-Manager vom Verbund Pflegehilfe live erleben

Vom 21. bis 23. April 2026 trifft sich die digitale Gesundheitsbranche auf der DMEA in Berlin – Europas führender Messe für Digital Health. Der Verbund Pflegehilfe ist auch in diesem Jahr wieder vertreten und lädt Fachbesucher herzlich ein, den Stand in Halle 4.2, Stand D-116 zu besuchen. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht der Entlass-Manager vom Verbund Pflegehilfe, die Softwarelösung für ein effizientes, strukturiertes und transparentes Entlassmanagement in Kliniken.

Einladung zur DMEA 2026

Der Verbund Pflegehilfe lädt alle Interessierten ein, den Entlass-Manager live zu erleben und sich persönlich auszutauschen. Vor Ort haben Besucher die Möglichkeit, individuelle Demos zu erleben, Fragen zu stellen und konkrete Einblicke in die Anwendung im Klinikalltag zu erhalten. Hier klicken und einen Termin zur Live-Demo sichern.

Digitalisierung, die im Klinikalltag ankommt

Der Entlass-Manager wurde speziell dafür entwickelt, Kliniken im oft komplexen Entlassprozess zu entlasten. Statt zeitaufwendiger Telefonlisten, Excel-Dateien und unstrukturierter Abstimmungen ermöglicht die Software eine gezielte, digitale Steuerung der Anschlussversorgung. Besucherinnen und Besucher erleben am Messestand live, wie: Klinkentlassungen strukturiert geplant werden können, passende Nachversorger innerhalb von Sekunden gefunden werden, Kommunikations- und Suchaufwände deutlich reduziert werden, Prozesse im Sozialdienst und Entlassmanagement effizienter gestaltet werden.

Größtes Nachversorger-Netzwerk in Deutschland

Ein zentrales Alleinstellungsmerkmal des Entlass-Managers ist das kontinuierlich wachsende Netzwerk: Aktuell sind fast 50.000 Nachversorger im System gelistet – von ambulanten Pflegediensten über Pflegeheime bis hin zu Hilfsmittelanbietern. „Unser Ziel ist es, Krankenhäusern die Arbeit im Entlassmanagement so effizient wie möglich zu machen. Mit fast 50.000 Nachversorgern bietet der Entlass-Manager das größte Nachversorger-Netzwerk in Deutschland, um passende Versorgungspartner in der jeweiligen Region mit nur wenigen Klicks zu finden“, sagt Johannes Haas, Geschäftsführer des Verbund Pflegehilfe.

Für Kliniken bedeutet das vor allem eines: mehr Planungssicherheit. Je größer die Datenbasis, desto schneller können geeignete Versorgungspartner identifiziert und angefragt werden. Gleichzeitig profitieren Patientinnen und Patienten sowie ihre Angehörigen von einer verlässlichen Anschlussversorgung – gerade in einer sensiblen Übergangsphase.

Struktur statt Chaos: Mehr Zeit für das Wesentliche

Der Entlass-Manager schafft Klarheit in einem Bereich, der lange von manuellen Prozessen geprägt war. Teams im Sozialdienst erhalten auf einen Blick alle relevanten Informationen und können fundierte Entscheidungen treffen – ohne unnötige Schleifen oder Verzögerungen. Das Ergebnis: Weniger Suchaufwand, mehr Transparenz, schnellere Vermittlung und Entlastung der Mitarbeitenden.

Der Verbund Pflegehilfe unterstützt Pflegebedürftige und Angehörige telefonisch bei der Suche nach passenden Versorgungsangeboten und finanziellen Hilfen. Für Kliniken bietet er mit dem Entlass-Manager und dem Anfragen-Manager digitale Lösungen, um Entlassungen effizient zu organisieren und Anfragen gezielt zu koordinieren.

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