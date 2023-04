Dolby mit weltweiten Meilensteinen auf der 2023 CinemaCon

LAS VEGAS, NV – 24. April 2023 – Dolby Laboratories, ein führendes Unternehmen für immersive Unterhaltungserlebnisse, wird auf der CinemaCon 2023 (24.-27. April) seine neuesten Produktinnovationen vorstellen. Dolby feiert neue Meilensteine: Mehr als 290 Dolby Cinema®-Standorte, die jetzt weltweit eröffnet sind, und die bevorstehende Veröffentlichung von „Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One“, der den 500. Kinofilm markiert, der sowohl in Dolby Vision® als auch in Dolby Atmos® bestätigt wurde. Dolby wird außerdem seine innovativen, branchenführenden Lösungen für Kinovorführungen vorstellen, darunter das neue Dolby System 126 Screen Channel Speaker.

„Die Nachfrage nach wahrhaft immersiven und atemberaubenden Kinoerlebnissen wird durch die wachsende Anzahl von Dolby Cinema und Dolby Atmos Standorten auf der ganzen Welt belegt“, so Jed Harmsen, Head of Cinema and Group Entertainment bei Dolby Laboratories. „Dolby ist nach wie vor führend, wenn es darum geht, unvergleichliche Unterhaltungserlebnisse zu liefern, und wir freuen uns darauf, den Kinobesuchern die Geschichten und Charaktere auf der Leinwand noch näher zu bringen.“

Dolby Cinema Globales Wachstum

Seit der Eröffnung des ersten Dolby Cinema im Jahr 2014 gibt es nun 290 Dolby Cinema-Standorte weltweit, die sich auf 28 Ausstellungspartner und 14 Länder verteilen. Im Inland verfügt AMC Theatres derzeit über 150 Dolby Cinema-Standorte in den Vereinigten Staaten, einschließlich der neu hinzugekommenen Standorte AMC Avenue Forsyth 12 (GA), AMC Stones River 9 (TN) und AMC Barrett Commons 24 (GA).

Im Laufe des vergangenen Jahres haben wir weltweit eine zunehmende Dynamik in Bezug auf einflussreiche Standorte erlebt, darunter in Großbritannien mit der Eröffnung des ersten Dolby-Kinos in Liverpool im ODEON Liverpool One durch Dolby und ODEON und der Eröffnung des hochmodernen Kinos „The Cinema in The Power Station“ in Battersea’s ikonischer Power Station. In Korea wurde mit Megabox ein fünftes Dolby Cinema in Daegu eröffnet, der drittgrößten Stadt Koreas nach Seoul und Busan. Auch der japanische Kinobetreiber Toho Cinemas hat gerade sein erstes Dolby-Kino in Lalaport Kadoma installiert und damit den neunten Dolby-Kino-Standort in Japan eröffnet.

Dolby Vision und Dolby Atmos: Meilenstein 500 Kinofilme

Zu den 500 Spielfilmen, die in Dolby Vision und Dolby Atmos veröffentlicht oder bestätigt wurden, gehören 2022 Kassenschlager wie Top Gun: Maverick und Avatar: Der Weg des Wassers, aber auch mit Spannung erwartete Filme wie Guardians of the Galaxy Vol. 3, Spider-Man: Across the Spider-Verse, Barbie und Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One.

Kinopolis: Das neue Dolby Cinema startet 2024 in Hamburg

Ein weiterer Meilenstein für Dolby wird das neue Dolby Cinema in Hamburg sein. Mit dem „Kinopolis“ eröffnet nach München das hierzulande zweite vollausgestattete Dolby Cinema2024 in der Hafenmetropole. Unweit der berühmten Elbphilharmonie, direkt in der HafenCity, entsteht derzeit eines der modernsten Kinos der Welt. Mit insgesamt 2300 Plätzen, verteilt auf zehn Sälen, werden Besucher in den vollen Genuss aller, für die große Leinwand gemachten, Dolby Technologien kommen – in Bild und Ton.

In Österreich freuen sich Filmfans bereits über vier Dolby Cinemas (2 xWien, Linz und Salzburg).

Das Dolby Atmos Momentum

Über 7.800 Kinosäle in mehr als 105 Ländern sind mit Dolby Atmos ausgestattet oder unterstützen es. Immer mehr Kinobetreiber rüsten ganze Multiplexe mit der immersiven Audiotechnologie von Dolby aus. Derzeit gibt es weltweit über 80 Multiplex-Kinos, die alle Leinwände mit Dolby Atmos ausgestattet haben und den Kinobesuchern eine unvergleichliche Klangqualität und Immersion bieten.

Die globale Kreativ-Community setzt weiterhin auf Dolby Atmos als führendes Format für die Wahrung der Klangtreue sowohl bei der Mischung als auch bei der Wiedergabe. Mit über 280 Dolby Atmos-Mischanlagen weltweit ist die Technologie zum Standard geworden, um Kinobesuchern das beste immersive Audioerlebnis zu bieten. Bis heute gibt es mehr als 2.760 Spielfilme, die in Dolby Atmos abgemischt und gemastert wurden.

Die branchenführenden Lösungen von Dolby für das Kino

Auf der CinemaCon 2023 feiert zudem der Dolby System 126 Screen Channel Speaker seine Premiere. Der neue Dolby System 126 Screen Channel Speaker wurde speziell für die Anforderungen kleiner bis mittelgroßer immersiver Veranstaltungsorte entwickelt. Er verfügt nicht nur über einen patentierten asymmetrischen Waveguide, der eine außergewöhnliche Audioabdeckung bietet, sondern kann auch mit zwei Verstärkern oder passiv mit einem Verstärker betrieben werden.

Dieses Angebot umfasst einen CS126MH Mittel-Hochton-Lautsprecher und einen CS128LF Tieftonlautsprecher. Mit der optionalen Plug-in-Weiche (PXO.126) kann das System 126 als passives Lautsprechersystem mit nur einem Verstärkerkanal betrieben werden, wenn die Verstärkerkanäle begrenzt sind.

Diese Produkte ergänzen ein umfasssendes Portfolio von Dolby-Kinolösungen – von Servern über digitale Audioprozessoren bis hin zu Mehrkanalverstärkern – und bilden den Goldstandard für außergewöhnliche Kinoerlebnisse.

Die Technologien von Dolby werden auf der CinemaCon 2023 in Las Vegas, Nevada, vom 25. bis 27. April an Stand Nr. 2503A im Augustus Ballroom vorgestellt.

Dolby Laboratories mit Hauptsitz in San Francisco unterhält Zweigstellen auf der ganzen Welt. Von Filmen und Serien über Apps, Musik und Sport bis hin zu Gaming – bei Dolby verwandelt sich die Wissenschaft von Sehen und Hören in spektakuläre Erlebnisse für Milliarden Menschen weltweit. Dolby arbeitet mit Künstlern, Storytellern, Entwicklern und Unternehmen zusammen, um Unterhaltung und Kommunikation durch Dolby Atmos, Dolby Vision, Dolby Cinema und Dolby.io zu revolutionieren.

