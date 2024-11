Doppelerfolg für Caren Christians beim Speaker Slam 2024

Mit klarer Botschaft zu Resilienz und innerer Stärke

Caren Christians, Expertin für Resilienz und Stressbewältigung aus Lamspringen, konnte innerhalb von zwei Tagen gleich zwei große Erfolge beim Speaker Slam für sich verbuchen. Nach ihrem Sieg beim Silent Speaker Slam, einem innovativen Wettbewerb, bei dem das Publikum entscheidet, welchem Redner es zuhört und wer den besten Vortrag hält, trat sie am 7. November 2024 beim 20. Internationalen Speaker Slam in Mastershausen auf – und begeisterte dort ebenfalls das Publikum. Mit ihrer klaren und prägnanten Botschaft setzte sie sich in einem Teilnehmerfeld von insgesamt 146 Rednern durch und erzielte einen weiteren bemerkenswerten Erfolg. Der Wettbewerb in Mastershausen, der bereits in internationalen Metropolen wie New York, Wien, Düsseldorf und Hamburg stattgefunden hat, stellte einen neuen Teilnehmerrekord auf und bot eine Bühne für herausragende Redner aus aller Welt.

Excellence Award für Caren Christians: „Das Leben aktiv gestalten“

Im Rahmen des internationalen Speaker Slams wurde Caren Christians für ihre außergewöhnliche Rede mit dem Excellence Award ausgezeichnet. Ihre Vortragsthemen sind praxisorientiert und tiefgehend, was in ihrer Rede zum Thema „Das Leben aktiv gestalten“ unter Beweis stellte. Die Botschaft der Resilienz-Expertin war klar und eindrucksvoll: Jeder Mensch hat die Fähigkeit, sein Leben selbstbestimmt und nach den eigenen Vorstellungen zu führen. „Das Leben ist zu kurz zum Jammern“ – dieser Leitsatz bildete das Herzstück ihrer Rede. Caren Christians ermutigte das Publikum, Verantwortung für das eigene Leben zu übernehmen, eingefahrene Denkmuster zu hinterfragen und die Komfortzone zu verlassen, um zu einem erfüllteren Leben zu finden.

„Vier Minuten, die Wirkung zeigen“

Die Herausforderung beim Speaker Slam besteht darin, in maximal vier Minuten die Essenz eines Themas zu vermitteln. Diese kurze Zeitspanne zwingt die Redner, ihre Botschaft auf den Punkt zu bringen und sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Caren Christians meisterte diese Herausforderung mit Bravour und beeindruckte das Publikum sowohl mit ihrer klaren Struktur als auch mit ihrer emotionalen Überzeugungskraft. Ihre Begeisterung für ein stressfreieres und selbstbestimmtes Leben war in jeder Sekunde ihres Auftritts spürbar und bewegte die Zuhörer.

Mit ihrem Erfolg beim 20. Internationalen Speaker Slam hat sich Caren Christians in die Reihe international anerkannter Redner eingereiht. Ihr Vortrag setzte ein Zeichen für die Wichtigkeit von Resilienz und Selbstbestimmung und zeigte auf, dass Veränderung möglich ist – wenn wir die Verantwortung für unser eigenes Leben übernehmen. Ihr Auftritt beim Speaker Slam und die Auszeichnung mit dem Excellence Award unterstreichen ihre Expertise und ihre Fähigkeit, Menschen mit ihren Botschaften zu erreichen.

Ein Zeichen für Veränderung und Mut

Der Erfolg von Caren Christians beim Speaker Slam ist nicht nur ein persönlicher Triumph, sondern auch ein Appell an alle, mehr Mut zu fassen und ihr Leben aktiv in die eigenen Hände zu nehmen. In einer Zeit, die von Herausforderungen und Unsicherheiten geprägt ist, ist es von großer Bedeutung, innere Widerstandskraft zu entwickeln und Werkzeuge zu haben, um in stressigen Situationen gelassen und selbstbestimmt zu bleiben.

Mit ihrer Arbeit als Expertin für Resilienz und Stressbewältigung und ihren Auftritten als Rednerin setzt Caren Christians ein wichtiges Zeichen für Veränderung und den Mut, das eigene Leben bewusst zu gestalten. Ihre Rede beim Internationalen Speaker Slam und die Auszeichnung mit dem Excellence Award bestätigen ihre Expertise und ihre Fähigkeit, Menschen zu inspirieren und zu motivieren.

Caren Christians, Mental Coach und Trainerin für Stressbewältigung, unterstützt Menschen dabei, in einer fordernden Welt innere Stärke und Gelassenheit zu entwickeln. Mit Techniken zur schnellen Stressreduktion und der Auflösung negativer Glaubenssätze hilft sie, mentale Resilienz aufzubauen. Ihre Coachings und Workshops bieten fundierte Unterstützung für Einzelne, Gruppen und Unternehmen.

Kontakt

Caren Christians – Resilienz & Stressbewältigung

Caren Christians

Hauptstraße 112

31195 Lamspringe

0176 32383604



https://caren-christians.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.