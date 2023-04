Doppelte Expertise für eine zukunftsfähige Geldanlage

ImmoSenio verknüpft langjährige Immobilien-Erfahrung mit dem Wissen, wie Pflege funktioniert, für langfristig sichere Renditen durch Pflegeimmobilien

Im Jahr 2060 wird ein Drittel der in Deutschland lebenden Menschen älter als 65 Jahre sein. Die Zahl der Pflegebedürftigen prognostiziert das Statistische Bundesamt bis dahin auf rund 4,8 Millionen. Als Folge dieser demografischen Entwicklung wird auch der Bedarf an Pflegeplätzen zunehmen. Was morgen eine gesellschaftliche Herausforderung sein wird, ist heute die Chance für eine Geldanlage mit langfristig sicherer Rendite. „Pflegeimmobilien sind ein Zukunftsmarkt, transparent und attraktiv. Allerorts werden Pflegeheime gebaut und weil die Nachfrage nach Pflegeplätzen das Angebot trotzdem weiter übersteigt, ist das Risiko eines Investments gering“, so Theresia Thomas. Die Immobilienmaklerin weiß, wovon sie spricht. Mit ImmoSenio hat sie sich auf die Beratung und Vermittlung von Pflegeimmobilien in ganz Deutschland spezialisiert und greift auf eine einzigartige Expertise zurück: Neben einer langjährigen Erfahrung in der Immobilienwirtschaft, verfügt sie über eine jahrzehntelange umfangreiche Management- und Mitarbeitererfahrung im Gesundheitswesen und der Pflegewirtschaft, bis hin zur Leitung einer Seniorenresidenz.

Mit gebündeltem ImmoSenio-Wissen richtig investieren

Theresia Thomas kennt beide Seiten und prüft mit diesem gebündeltem Wissen jede Pflegeimmobilie auf Herz und Nieren. Kriterien wie die Verlässlichkeit des Betreibers fließen dabei ebenso in die Bewertung ein, wie unter anderem Lage, Zustand, das Vertragswerk, Verwaltungsaufwand und Situation vor Ort. Denn das alles sind wichtige Kriterien für den langfristigen Erfolg eines Investments. „Nur wer sich auskennt, sämtliche Details weiß und diese bewerten kann, steht am Ende auf der Gewinnerseite – das ist bei Immobilien nicht anders als zum Beispiel an der Börse“, so Theresia Thomas.

Pflegeimmobilien haben als Geldanlage viele Vorteile

Auch wenn der Wert von Pflegeimmobilien vielleicht nicht mehr so stark steigen wird, wie in den Boomzeiten am Immobilienmarkt, so verspricht sie doch langfristigen Erfolg. Denn nicht zuletzt sind Unsicherheiten wie ausbleibende Mieten und unvorhersehbare Investitionen bei Pflegeimmobilien weitestgehend auszuschließen. „Für zahlreiche Anleger haben sich Pflegeimmobilien mit ihren vielen Vorteilen und dem klaren Fokus auf Stabilität und Sicherheit in den vergangenen Jahren als nahezu Sorglos-Anlage etabliert“, fasst Theresia Thomas zusammen. Mietverträge laufen meist über 20 bis 30 Jahre. Vermietung, Verwaltung und Abrechnung der Pflegeimmobilie übernimmt der Verwalter gemeinsam mit dem Betreiber, der auch für die gesamte Instandhaltung verantwortlich zeichnet. Darüber hinaus ist eine Pflegeimmobilie auch steuertechnisch interessant. Neben Abschreibungen und Werbungskosten besteht die Möglichkeit für einen steuerfreien Veräußerungsgewinn nach zehn Jahren. Wer also sein Vermögen erhalten will und eine langfristige Anlage sucht, ist mit einer Pflegeimmobilie bestens beraten.

ImmoSenio ist Ihr Experte für Pflegeimmobilien mit Präsenz in Osnabrück. Mit unserem Team haben wir uns auf die Beratung und Vermittlung von Pflegeimmobilien in ganz Deutschland spezialisiert. Wir verfügen persönlich über umfangreiche Expertise im pflegewissenschaftlichen Bereich und in der Leitung einer Seniorenresidenz. Darüber hinaus haben wir jahrzehntelange Erfahrung in allen Bereichen der Immobilienwirtschaft. Daher prüfen wir Pflegeimmobilien auf „Herz und Nieren“ und mit der nötigen fachlichen Kompetenz. Wir beraten Sie anbieterunabhängig und verfügen über ein umfangreiches Angebot an Pflegeimmobilien. Sie können sich darauf verlassen, dass wir die für Sie passende Kapitalanlage finden.

Kontakt

ImmoSenio

Theresia Thomas

Albert-Einstein-Straße 34

49076 Osnabrück

0541 / 97 05 43 73

0541 / 95 22 90 09



http://www.immosenio.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.