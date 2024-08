Dr. Armah’s Lavolta Season Sale

Bis zu -40% RABATT auf alles

Der Sommer neigt sich dem Ende zu, die Glücksgefühle bleiben .

Bei Dr. Armah’s Lavolta haben wir eine besondere Überraschung für dich: bis zu -40% Rabatt auf das gesamte Sortiment!

Ob Anti-Aging, Anti-Pickel, feuchtigkeitsspendende Cremes oder Sonnenschutz – jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, deine Hautpflege-Vorräte aufzustocken und dir selbst etwas Gutes zu tun.

Warte nicht zu lange, denn dieses Angebot gilt nur für kurze Zeit! Schau vorbei auf drarmah.com und entdecke unsere Pflegeprodukte zu unschlagbaren Preisen.

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Dr. Armah – Lavolta – Pfingstrose Anti-Aging Set

Mit dem Set von Dr. Armah aus der Linie Lavolta Pfingstrose pflegst Du Deine Haut umfassend und effektiv, indem Du für eine erfrischte, verfeinerte Haut am Tag und eine regenerierte, jugendlich aussehende Haut am Morgen sorgst.

– verfeinert die Haut für einen strahlend schönen Teint

– beruhigt die Haut sanft für einen frischen, erholten Teint am Morgen

– erfrischt, klärt und tonisiert die Haut

– bekämpft sichtbare Zeichen der Hautalterung

– unterstützt den nächtlichen Regenerationsprozess der Haut

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Dr. Armah – Lavolta Shea – Naturcreme Classic

Die Naturcreme Classic von Dr. Armah aus der Linie Lavolta Shea, hergestellt aus 100 % gereinigter Sheabutter mit Vitamin E, ist am reichhaltigsten und hat eine festere Konsistenz im Vergleich zu Soft und Super Soft. Sie ist ideal für sehr trockene Haut und größere Hautprobleme.

– All-round Pflege für die ganze Familie

– 100% Sheabutter und Vitamin E

– für Gesicht und Körper

– fördert die Hautregeneration

– ohne Parfum und intensiv feuchtigkeitsspendend

– für sehr trockene und empfindliche Haut

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Dr. Armah – Lavolta Aloe – Intensiv-Anti-Aging-Creme

Die feuchtigkeitsspendende Aloe+ Intensiv Anti-Aging Creme von Dr. Armah aus der Linie Lavolta Aloe spendet der Haut intensive Feuchtigkeit und hydratisiert sie perfekt.

– spendet optimale Feuchtigkeit

– pflegt die Haut intensiv

– verbessert die Hautelastizität und -Festigkeit

– Anti Aging Formel

– mit Aloe Vera, Hyaluron und Wintererbse

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Dr. Armah – Lavolta – Vitamin Power Glow Set

Das Dr. Armah Lavolta Vitamin Power Glow Set bietet eine umfassende Anti-Aging Pflege mit Niacinamid, Bakuchiol und pflanzlichem Retinol-Ersatz. Die antioxidative Powerformel verfeinert das Hautbild, bekämpft Unreinheiten und reduziert dunkle Flecken.

– Anti-Aging Formel mit Niacinamid, Bakuchiol und Vitamin E

– pflanzlicher Retinol-Ersatz und natürliche Retinol-Alternative

– verfeinert das Hautbild und bekämpft Unreinheiten

– reduziert dunkle Flecken und Pigmentierungen

– verbessert Hautfestigkeit und -rauigkeit

– stimuliert die Kollagensynthese

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Dr. Armah – Lavolta Shea Aloe – LIPPS Aloe

Die LIPPS von Dr. Armah aus der Linie Lavolta Shea Aloe vereinen die intensiv pflegende Sheabutter und das feuchtigkeitsspendende Aloe Vera.

– intensiv feuchtigkeitsspendend und pflegend

– mit Sheabutter und Aloe Vera

– beseitigt Trockenheits- und Spannungsgefühle

– für samtweiche Lippen

– geschmacksneutrale Rezeptur

– farblos

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Dr. Armah – Lavolta – Oriental Rose Eau de Parfum

1 Bewertung

Das oriental Rose Parfum von Lavolta charakterisiert sich durch süßliche, intensive, würzige und warme Duftnoten. Dadurch entsteht der typisch sinnliche, mystische und elegante Charakter. Orientalische Düfte erinnern besonders an exotische Gewürze.

– ein exotisch femininer Duft

– Kopfnote: Weihrauch, Rose

– Herznote: Vanilleholz, Myrrhe

– Basisnote: Sandelholz

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Bei uns bleiben keine Wünsche offen! Unser Sortiment bietet dir alles, was du für deine Gesichts- und Körperpflege brauchst: feuchtigkeitsspendende und reichhaltige Cremes, spezielle Produkte für empfindliche Haut, Anti-Aging, Glow-Effekte oder parfümfreie Optionen für sensible Haut.

Und das Beste: Alles ist jetzt zu tollen Preisen in unserem Season Sale erhältlich! Entdecke die Vielfalt und gönn dir die Pflege, die du verdienst.

*******************************************************************

Jetzt shoppen und bis zu 40% sparen

*******************************************************************

Bei Dr. Armah’s Pflegelinie Aloe handelt es sich um eine leichte Feuchtigkeitspflege mit intensiver Wirkung. Bei der Aloe Vera Kosmetik setzen wir auf die Wirkstoffkombination der als Wüstenlilie bekannten Aloe Vera Pflanze und Sheablattextrat, die in dieser Verbindung doppelt so viel Feuchtigkeit spenden.

Dabei folgen wir bei der Pflege dem Schlüssel-Schloss-Prinzip aus feuchtigkeitsbindender und feuchtigkeitsspendender Wirkung, die sich optimal ergänzen und ideal der Hautalterung vorbeugen – ganz natürlich.

Firmenkontakt

Dr. Armah Lavolta

Frederik Armah

Holstenkamp 40

22525 Hamburg

0404162620



https://www.drarmah.com/

Pressekontakt

NEW MEDIA

Lorena Schneider

Schollstrasse 3

82131 Gauting

01733549746



https://www.new-media-design.info

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.