Dr. Hans-Dietrich Reckhaus – Der Weg zum Insektenretter

Eine neue Folge Kontora Insights

Folge 21 von Kontora Insights steht ganz im Zeichen unternehmerischen Wandels: Zu Gast im Unternehmer-Podcast ist Dr. Hans-Dietrich Reckhaus, der nicht nur Insektenbekämpfungsmittel herstellt, sondern auch insektenfreundliche Lebensräume schafft. Reckhaus erzählt von frühen Zweifeln an seinem Geschäft, einer Begegnung, die alles auf den Kopf gestellt hat und seinem Ruf als „grünes Schaf“ der Branche. Das 67-minütige Gespräch ist ab sofort auf Kontra verfügbar sowie überall da, wo es Podcasts gibt.

Kunst gibt Anstoß

Jahrelang sei er ein destruktiver Zahlenmensch gewesen, so Hans-Dietrich Reckhaus im Gespräch mit Podcast-Gastgeber Stephan Buchwald. Zwar funktionierte das Geschäft mit Insektenspray, Mottenpapier und Köderdosen, aber es habe sein Herz nicht berührt. Er sei auf der Suche nach Veränderung gewesen, aber „der Markt wollte keine umweltfreundlichen Alternativen“. Erst eine Begegnung mit zwei Konzeptkünstlern habe den ersehnten Anstoß gebracht: Im Podcast zeichnet Reckhaus nach, wie ihm die Zusammenarbeit nicht nur dabei geholfen hat, sein Geschäftsmodell umweltfreundlicher zu gestalten, sondern es auch fundamental zu verändern.

Ursprünglich habe er Unterstützung bei der Bewerbung einer neuen insektizidfreien Fliegenfalle gesucht. Doch was ihm das Künstlerduo neben dem gewünschten Konzept lieferte, war grundsätzliche Kritik: „Dein Produkt ist einfach nur schlecht, es tötet Fliegen.“ Das habe ihn zum Nachdenken gebracht, sagt Reckhaus im Unternehmer-Podcast. Herausgekommen ist das erste ökoneutrale Insektenbekämpfungsmittel der Welt. Für 1.000 getötete Fliegen schaffe er seitdem neue Lebensräume für Fliegen in gleicher Zahl. Ihm sei klar gewesen, sagt Reckhaus im Gespräch, dass er als kleiner Mittelstandsbetrieb mit dieser Maßnahme keinen großen Effekt erzielen könne.

Abschwung als Ziel

Also habe er das Gütesiegel Insect Respect entwickelt. Lizenznehmer*innen zahlen, um es nutzen zu können – und ermöglichen somit das Anlegen weiterer Ausgleichsflächen. Viele Produkte, die in den Regalen der großen Drogeriemärkte zu finden sind, tragen mittlerweile das Reckhaus-Siegel. Letztlich wolle er aber nicht weniger erreichen als den Abschwung der ganzen Branche: „Wir müssen verstehen, dass diese Produkte völlig falsch sind. Völlig aus der Zeit gefallen.“ Sein Kalkül: „Wenn alle bei mir mitmachen, dann verkaufen alle weniger.“ Um mit gutem Beispiel voranzugehen, habe man sich zudem entschlossen, eigene Produkte mit dem Warnhinweis „Tötet wertvolle Insekten“ auszustatten.

Ob sein radikaler Kurswechsel nicht Widerspruch hervorgerufen habe, will Family Office Geschäftsführer Stephan Buchwald vom Bielefelder Unternehmer wissen. „Alle waren gegen mich. Alle Mitarbeiter, alle Geschäftspartner, auch die Hausbank.“ Denn die wirtschaftliche Lage des Unternehmens habe sich zunächst deutlich verschlechtert, über einen Zeitraum von zehn Jahren verdiente er jedes Jahr weniger Geld. Doch seit einigen Jahren sei man wieder in der Wachstumsspur. Geholfen habe dabei auch ein neues Geschäftsfeld: So gebe es mittlerweile steigendes Interesse von Unternehmen, die mit Insektenbekämpfung gar nichts zu tun haben, aber biologische Wüsten in lebendige Insektenparadiese verwandeln wollen. „Langsam mutieren wir zu einem Landschafts- und Gartenbaubetrieb“, so Reckhaus.

Kontora Insights, der Unternehmer Podcast, ist eine Produktion von Kontora Family Office. Die Gespräche beleuchten unternehmerische Biographien, Herausforderungen und aktuelle Fragestellungen. Folge 21 und alle weiteren Episoden gibt es auf YouTube – sowie bei Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify und Deezer.

Kontora – Wir verstehen Vermögen.

Kontora ist ein führendes unabhängiges Family Office für besondere Vermögen.

Kontakt

Kontora Family Office GmbH

Dr. Patrick Maurenbrecher

Jungfernstieg 51

20354 Hamburg

+49 (0) 40 3290 888-0

+49 (0) 40 3290 888-60



https://www.kontora.com

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.