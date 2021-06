Die Standard Biografie zum 200. Geburtstag des Mediziners

Peter Emmrich | Prof. Dr. Gert Oomen

Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüßler

344 Seiten (+ 16 Seiten Bildtafeln), 28,00EUR

Erscheinungstermin: 23.07.2021

ISBN: 978-3-95883-552-8

Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüßler verkörpert exemplarisch

die Zeit des Übergangs der romantischen Naturphilosophie zu

einer Medizin, die ausschließlich die neuen Erkenntnisse in

Physik und Chemie gelten lassen wollte. Die therapeutischen

Hinweise seiner “biochemischen Therapie” fanden in weiten

Teilen Europas und den USA Beachtung. Daran hat sich bis

heute wenig geändert.

Besonders in deutschen Apotheken ist kein Vorbeikommen

mehr an den Schüssler-Salzen. Während zahlreiche Autoren

sich ausschließlich mit der Wirkung der Salze beschäftigen,

zeichnen Emmrich und Oomen einen umfassenden Überblick

über die Person hinter der Methode. Sie beleuchten nicht nur

die Wirkung der “Methode Schüssler”, sondern geben auch

Einblicke in sein Leben, Werk und Wirkung. Eingeordnet mit

medizingeschichtlichem Hintergrundwissen bietet das Buch

eine allumfassende Betrachtung und schafft es damit zu einer

Standard-Biografie für historisch interessierte, aber auch

praktizierende Ärzte zu werden.

21.08.1821 – 21.08.2021

Dr. med. Wilhelm Heinrich Schüssler schaffte es mit seiner

zeitlosen biochemischen Methode über 200 Jahre die Medizin

und Wissenschaft zu beeinflussen. Nun folgt auch ein Buch über

den Menschen und sein Wirken. Geschrieben von einem

Geschichts- und Medizinexperten.

Umfassend: Reichhaltige Biografie zum Erfinder der “Schüssler-Salze”

Zahlreiche Blickwinkel: Einblicke in sein Leben, Werk und Wirkung, sowie

medizingeschichtliches Hintergrundwissen

Fundiert: Herausragend recherchierte Biografie

