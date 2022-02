Drahtbiegeteile nach Maß: Von der Federstahl-Klammer bis zum Prototypenbau für Automobilzulieferer

Das Produktsortiment des Drahtbiege-Spezialisten DBS Metall GmbH ist groß: Am oberfränkischen Firmensitz werden Drahtkörbe und Drahtbügel, Waren- und Werbe-Displays, Lampenschutzgitter, Lackier- und Beschichtungshaken, Federstahl-Klammern und auch Bastelartikel für die Kreativbranche gefertigt. Auch Design- Drahtbiegeteile, Musterfertigungen und Prototypen für die Automobilindustrie stehen in den Auftragsbüchern. Für Geschäftsführer Armin Zecevic gibt es nichts, was nicht geht. Nicht umsonst heißt sein Unternehmen Drahtbiege Solutions. Schließlich wolle man Kunden bei der Lösung individueller Probleme unterstützen, so Zecevic. Lösungsorientiert und kundenfreundlich, schnell und kostengünstig Drahtbiegeteile in Klein-, Mittel- oder Großserien herstellen, lautet sein Erfolgsrezept. Gefertigt werden alle Drahtbiegeteile an CNC-gesteuerten Biegemaschinen und 3D-Biegeautomaten. Erst im vergangenen Jahr wurde in 4 innovative Wafios Highspeed-Maschinen neuester Bauart investiert, mit denen Durchmesser von 0,5 bis 12 mm gebogen werden können.Bei allen Aufträgen kann sich Zecevic auf sein Team von lokalen Fachkräften verlassen. Dieses ermöglicht es ihm, neben der reinen Produktion der Drahtbiegteile auch die Entwicklung und Fertigung von Schweißkonstruktionen zu realisieren. Kunden, die außerdem eine Oberflächenveredelung ihrer spezialgefertigten Drahtbiegeteile wünschen, haben mit Armin Zecevic ebenfalls einen kompetenten Ansprechpartner. Als gelernter Industriemeister in Lackiertechnik kennt er sich aus mit verschiedenen Veredelungsverfahren von der Pulverbeschichtung über KTL-Tauchlackverfahren bis zum Verzinken und Verchromen und findet für alle Kunden die beste Lösung.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.