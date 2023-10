Drahtbiegeteile produziert in Highspeed

Drahtbiegeteile am laufenden Band, produziert in Highspeed und höchster Qualität: Die DBS Drahtbiege Solutions GmbH, gelegen zwischen Bamberg, Coburg und Kronach hat mehr als 30 Jahre Erfahrung im Drahtbiegen. Produziert werden die maßgefertigten Drahtbiegeteile bei DBS an hochmodernen CNC-Highspeed Drahtbiegemaschinen. Zum Maschinenpark des inhabergeführten Mittelständlers gehören unter anderem vier Highspeed-Hochleistungs-Biegeautomaten des schwäbischen Maschinenbauers Wafios. Die hochmodernen, automatisierten CNC-Drahtbiegemaschinen BM 36 HS, BMU 50 und BM 43 HS ermöglichen nicht nur ein präzises Biegen, sondern auch die Realisierung komplexer Formen und Designs in der gewünschten Abmessung. „Dank unseres eigenen Werkzeugbaus im Haus sind wir in der Lage, nahezu jede Kundenanforderung umzusetzen“, berichtet Inhaber und Geschäftsführer Armin Zecevic. Ob in großen Losgrößen oder in Kleinserien, ob es um den Entwurf von Musterteilen und Prototypen geht oder um die anschließende Weiterbearbeitung durch Schweißen, Fräsen oder Lackieren: Bei der DBS Drahtbiege Solutions erhalten Kunden alle Leistungen aus einer Hand. Und das häufig innerhalb kürzester Zeit. Ein durchdachtes Warenwirtschaftssystem mit großem Materiallager und eigener Logistik vor Ort ermöglich die zeitsparende Umsetzung aller Arbeitsschritte.Zum Kundenstamm des innovativen Unternehmens gehören große Namen aus der Automobilindustrie, aus dem Maschinen- und Anlagenbau und aus der Elektroindustrie ebenso wie kleine Spezialisten aus anderen Branchen, die die Leistungen eines erfahrenen, zuverlässigen und stets ansprechbaren Partners zu schätzen wissen. Trotz gut gefüllter Auftragsbücher ist Armin Zecevic offen für neue kleine und große Anfragen und freut sich auf neue Herausforderungen in Sachen Drahtbiegeteile. Ein großes Materiallager, hochmoderne HighSpeed Wafios- Drahtbiegemaschinen, ein hauseigener Werkzeugbau und qualifiziert Mitarbeiter garantieren die hohe Qualität von Drahtbiegeteilen made bei DBS Drahtbiege Solutions.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

