Drahtbiegeteile produziert in Highspeed

Drahtbiegeteile am laufenden Band: Wer die Werkhallen des oberfränkischen Spezialisten für Drahtbiegeteile besucht, ahnt, dass die Geschäfte der DBS Drahtbiege Solutions gut laufen. Der Mittelständler, der seit mehr als 30 Jahren spezialisierte Drahtbiegeteile für die Automobilindustrie, für die Möbelfertigung sowie für Messebau, Hobbybereich und zahlreiche weitere Branchen fertigt, hat vor wenigen Monaten seinen Firmensitz verlegt. An der neuen Produktionsstätte hat man nun ausreichend Platz für Verwaltung und Lager, den hauseigenen Werkzeugbau und den hochmodernen Maschinenpark. Zu diesem zählen unter anderem vier innovative HighSpeed Drahtbiegemaschinen der neuesten Baureihe aus dem Hause Wafios. Diese sind bis zu 30 % leistungsfähiger und produktionsoptimiert, erzählt Inhaber und Geschäftsführer Armin Zecevic. “Dadurch können wir unsere Kundenaufträge nicht nur besonders schnell erfüllen, sondern arbeiten auch ausgesprochen wirtschaftlich und auf höchstem Produktionsniveau.” Die CNC-gesteuerten Biegemaschinen verfügen über 7 bis 11 Achsen und sind in der Lage, komplexe 2D- und 3D-Drahtbiegeteile zu fertigen. Eventuell zusätzlich nötige Schweißarbeiten werden im WIG- oder MAG-Verfahren anschließend ebenfalls selbst ausgeführt. “Die Kombination aus Werkzeugbau, einem hochmodernen Maschinenpark und unserem Know-how im Schweißen ermöglicht uns ein außergewöhnlich großes Produktionssortiment an Drahtbiegeteilen – und das wissen unsere Kunden zu schätzen”, berichtet Zecevic weiter. Die Bearbeitungsrange für die Herstellung der Drahtbiegeteile liegt im Bereich zwischen 0,5 mm und 13 mm. Gefertigt wird je nach Kundenwunsch aus Stahldrähten (verkupfert, blank oder verzinkt), aus Federstahldraht, rostfreiem Draht V2A, aus Kupfer oder Alu. Dank des großen Materiallagers ist man bei DBS Drahtbiegesolutions in der Lage, auch kurzfristig auf Anfragen zu reagieren und alle Aufträge zeitnah fertigstellen und ausliefern zu können.

Kleinunternehmen mit Serien von 10 bis 1.000.000 Teile Jahresmenge

DBS Produtziert in Michelau Drahtbiegeteile mit 10 Mitarbeitern

Kontakt

DBS Drahtbiege Solutions GmbH & CO KG

Armin Zecevic

Siemensstraße 15

96247 Michelau

095718517

info@dbs-metall.de

http://www.drahtbiegeteile-dbs.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.