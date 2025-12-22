Druckerei Mindl setzt auf Nachhaltigkeit – erweitert Maschinenpark

Passau – Die Druckerei Mindl zeigt eindrucksvoll, dass nachhaltiges Wirtschaften, technische Innovation und stabile Preise bestens zusammenpassen. Das Unternehmen investiert weiter in umweltfreundliche Produktionsprozesse und moderne Technik – ohne dies durch höhere Preise an seine Kundinnen und Kunden weiterzugeben.

„Nachhaltigkeit ist für uns kein Trend, sondern eine unternehmerische Grundhaltung“, betont die Geschäftsführung der Druckerei Mindl. Ressourcenschonende Materialien, energieeffiziente Maschinen und regionale Lieferketten bilden die Grundlage des verantwortungsvollen Produktionskonzepts. Eingesetzt werden verstärkt zertifizierte Papiere und umweltfreundliche Farben. Auch im Bereich Dialogpost, der zu den Kernleistungen des Unternehmens gehört, stehen ökologische Aspekte im Mittelpunkt – von kurzen Transportwegen bis zu effizienten Produktionsabläufen und konsequenter Reduzierung von Kunststoffen.

Im November wurde der Maschinenpark erweitert und modernisiert, unter anderem für den klassischen Druck sowie im Lettershop. Mehrfach Schneiden, Rillen und Perforieren sind nun mit weniger Energieaufwand möglich. Das neue, automatisierte System sorgt für noch schnellere und präzisere Ergebnisse – ein Vorteil, der insbesondere bei der Verarbeitung großer Dialogpost-Auflagen seine Wirkung entfaltet. Die Modernisierung dient zudem der Entlastung der Mitarbeitenden und der Qualitätssteigerung.

Ein besonderes Signal an Kundinnen und Kunden ist die stabile Preisgestaltung. „Wir möchten zeigen, dass nachhaltiges Arbeiten und faire Preise miteinander vereinbar sind. Durch optimierte Prozesse, moderne Technik und kluge Investitionen – gerade auch im Bereich Dialogpost – können wir Kostensteigerungen ausgleichen“, erklärt die Unternehmensführung.

Mit diesem Kurs positioniert sich die Druckerei Mindl als moderner, regionaler Partner für Unternehmen, Vereine und Privatkundschaft. Ihre klaren Werte: Qualität, Umweltbewusstsein, soziale Verantwortung und eine starke Kompetenz in der Produktion und Abwicklung von Dialogpost.

Über die Druckerei Mindl:

Die Druckerei Mindl steht seit vielen Jahren für hochwertige Druckerzeugnisse, persönliche Beratung und hohe Flexibilität. Im Lettershop und insbesondere bei der Dialogpost zählt Mindl zu den Pionieren. Seit rund 30 Jahren versendet das Passauer Druckhaus jährlich millionenweise Dialogpost in Deutschland und den Nachbarländern. Mit einem konsequenten Fokus auf Nachhaltigkeit und Modernisierung entwickelt das Unternehmen seine Produktionsprozesse kontinuierlich weiter, um ökologische Verantwortung und erstklassige Ergebnisse miteinander zu vereinen.

Kontakt

Mindl PRINT + LETTERSHOP

Bernd Nachreiner

Dr.-Ernst-Derra-Straße 4

94036 Passau

0851

966620



http://www.druckereimindl.de

