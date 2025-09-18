Drum-Workshops mit Kerim „Krimh“ Lechner am 17. & 18.10.25

Technik & Inspiration live beim drum-tec Drum Bash 2025 in Hessisch Oldendorf

Beim drum-tec Drum Bash 2025 wird ein besonderes Highlight für Schlagzeuger geboten: An beiden Veranstaltungstagen wird der international bekannte Metal-Drummer Kerim „Krimh“ Lechner mit je einem intensiven Workshop vertreten sein. Am 17. und 18. Oktober 2025 haben Schlagzeuger die Möglichkeit, von seiner Expertise zu profitieren. Die Workshops sind praxisnah, inspirierend und haben einen direkten Bezug zum eigenen Spiel.

Krimh wurde unter anderem durch seine Arbeit mit Septicflesh und als ehemaliges Mitglied von Decapitated weltweit bekannt und gilt als Spezialist für moderne Schlagzeugtechniken. In seinem Workshop widmet er sich unter anderem der Ankle-Motion- und Swivel-Technik für die Füße sowie der Moeller-Technik für die Hände. Die Teilnehmer erwartet eine intensive Auseinandersetzung mit Spieltechnik, Kontrolle und Effizienz. Ergänzt wird der Workshop durch eine eindrucksvolle Live-Performance und eine offene Fragerunde, in der persönliche Themen aufgegriffen werden können.

Die Workshops richten sich an fortgeschrittene Schlagzeuger und ambitionierte Drummer, die ihre Technik auf ein neues Level bringen wollen. Mit maximal 40 Teilnehmern pro Termin ist eine konzentrierte Lernatmosphäre garantiert.

Neben der fachlichen Tiefe sorgt drum-tec auch für das Drumherum: Practice Pads werden gestellt, und für Getränke sowie einen kleinen Snack ist gesorgt. Die Teilnehmer werden lediglich gebeten, ihre eigenen Doppelpedale mitzubringen.

Alle Infos im Überblick:

– Datum: 17.10.2025 & 18.10.2025

– Ort: drum-tec, Goldbinnen 1, 31840 Hessisch Oldendorf

– Uhrzeit: Beginn jeweils um 16:00 Uhr, Dauer ca. 3,5-4 Stunden

– Inhalte: Fußtechnik (Ankle Motion, Swivel), Handtechnik (Wrist Motion, Moeller), Live Performance & Q&A

– Teilnehmerzahl: max. 40 Personen

– Geeignet für: Fortgeschrittene Schlagzeuger und ambitionierte Drummer

– Mitbringen: Doppelpedale (Practice Pads werden gestellt)

– Extras: Getränke & kleiner Snack inklusive

Hinweis: Die Teilnahme am Workshop ist kostenpflichtig. Alle weiteren Informationen sowie die Anmeldung finden sich unter: www.drum-tec.de

drum-tec ist:

Dein Partner im Schlagzeug-Vollsortiment

Schlagzeuge sind unsere Welt – und das Angebot an Drum-Sets, Trommeln und Becken, Hardware und Zubehör am Markt ist riesig. Wir haben den Überblick bei Neuheiten und Bewährtem, bei High End Drums und Einsteiger-Sets. Wir beraten dich in allen Fragen zu akustischen Schlagzeugen und E-Drums. Tama, Ludwig, Mapex, Sonor, DW, Yamaha, Zildjian, Agean, Meinl, Sabian – Alles, was wir im Shop anbieten, liefern wir weltweit.

Dein Hersteller von High End E-Drums

In unserer Manufaktur in Norddeutschland entstehen Elektronische Schlagzeuge der Extraklasse. Die drum-tec pro 3 Serie ist unsere Antwort auf die einfache Frage nach dem besten E-Drum der Welt. Zusammen mit den Serien diabolo und Jam 3 wollen wir dir in jedem Segment vom anspruchsvollen Einsteiger bis zum Top-Drummer das für deine Bedürfnisse beste E-Drum bieten. Bei uns bekommst du kein Drumset von der Stange, sondern dein maßgeschneidertes E-Drum aus den für dich besten Komponenten. Nimm uns beim Wort und teste unsere E-Drums!

Neben dem Akustik-Vollsortiment bekommst du bei drum-tec alles, was dein E-Drummer-Herz höherschlagen lässt. Roland, Yamaha, ATV, EFNOTE, GEWA, Pearl… wir liefern dir die angesagtesten E-Drums in (fast) alle Länder zu attraktiven Preisen. Auf alles, was du erwirbst, bieten wir eine erweiterte Garantie von 3 Jahren.

Dein persönlicher Ratgeber und Ansprechpartner für Fragen rund um akustische und elektronische Schlagzeuge

Für uns bei drum-tec beginnt dein Kauf weit vor dem Deal und er endet nicht mit dem Versand der Ware. Du bist Kunde und wir sind Händler, doch was uns verbindet ist: Wir alle sind Schlagzeuger. Und das sind wir auf Augenhöhe. Welche Frage du auch immer hast: stell sie unseren Sales & Service Mitarbeitern gern – wir freuen uns auf dich!

Bildquelle: Kerim Lechner