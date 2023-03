DSAG-Technologietage 2023 mit Galileo Group AG

Wie Boehringer Ingelheim die Toolchain-Integration für SAP-Lösungen erreicht

München / Mannheim, 2. März 2023 – Die Galileo Group AG, ein führender deutscher Softwareanbieter für schlüsselfertige Integrationen für IT Factories und für das Release-, Change- und Transport-Management von SAP-Lösungen, nimmt aktiv an den DSAG-Technologietagen 2023 teil. Die zweitgrößte DSAG-Veranstaltung findet am 22. und 23. März 2023 unter dem Motto „Work in progress“ im Congress Center Rosengarten Mannheim statt.

In der DSAG-Arbeitsgruppe „SAP DevOps @ Boehringer Ingelheim“ sprechen Sascha Dörner, Head of SAP Cross Application und Jens Thinnes, System Lead ALM, beide von Boehringer Ingelheim GmbH, sowie Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG. Sie berichten von ihren Erfahrungen in Bezug auf die Herausforderungen und den Nutzen bei der Toolchain-Integration für SAP-Lösungen von ServiceNow, Jira und das Change Request Management (ChaRM) mit SAP Solution Manager. Die drei Experten werden den DevOps-Ansatz von Boehringer Ingelheim vorstellen sowie aufzeigen, zu welchen Herausforderungen verteilte Tools von SAP und Drittanbietern führen können, und wie Boehringer Ingelheim diese gelöst hat. Der Vortrag findet am 22. März 2023 um 13:00 Uhr statt.

Die SAP-Anwendergruppe hat für die Technologietage 2023 das Motto „Work in Progress“ gewählt, bei denen neue SAP-Produkte und Lösungen untersucht werden, die angekündigt oder erst seit kurzem auf dem Markt sind. Andere laufen aus der Wartung oder wurden ausgegründet.

„Von den DSAG-Technologietagen erhoffen wir uns Einblicke in die SAP-Strategie, die Produkt-Roadmap, aber auch Best Practices der SAP-Anwender“, sagt Malte Klassen, CEO der Galileo Group AG. „Wir sind vor allem auf die aktuellen Entwicklungen rund um den SAP Solution Manager und SAP Cloud ALM gespannt und wir freuen uns auf den Austausch mit SAP-Kunden über die Frage, wie sie das SAP Application Lifecycle Management künftig umsetzen wollen.“

Die Galileo Group AG ist ein führender Softwareanbieter für Application Lifecycle Management (ALM) im SAP®-Umfeld sowie schlüsselfertige Integrationen für IT-Factories, die auf SAP-Technologien fokussieren. Die Softwaresuite Conigma umfasst darüber hinaus auch Lösungen für die Integration von SAP und von Drittanbietern bezogenen Tools in der IT-Factory, die Wiederherstellung nach SAP-Systemkopien, die Synchronisation von parallelen SAP-Entwicklungssystemen sowie die Integration von Funktionalitäten in ABAP in Eclipse.

Die Galileo Group ist autorisierter und zertifizierter Softwarepartner von SAP und Microsoft. Zahlreiche mittelständische Unternehmen und internationale Konzerne, darunter auch Fortune-500- und DAX30-Unternehmen wählen Galileo Group als zuverlässigen Partner. Das inhabergeführte, im Jahr 2000 gegründet Unternehmen hat neben seinem Hauptsitz in München noch eine Niederlassung in der Schweiz. Weitere Informationen finden Sie unter www.galileo-group.de

