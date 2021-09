DSL Bank bedankte sich mit Hybrid-Event für Erfolge beim DSL Bank Premium Club

Gemeinsam mit der Kölner Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse lud die DSL Bank ihren DSL Bank Premium Club zu einem Online-Stream-Event. Mit Drinks und Genuss-Boxen bedankte sich die DSL Bank hiermit für die Leistungen im vergangenen Jahr.

DSL Bank Premium Club feierte gemeinsam im Online-Stream

Gemeinsam Leistungen und Erfolge mit vielen Menschen zu feiern ist in Pandemie-Zeiten eine besondere Herausforderung. Die ideale Lösung fand die DSL Bank dank des Ideenreichtums und der Expertise der Kölner Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse. Denn die Eventagentur um Inhaberin Ellen Kamrad schlug der DSL Bank einen genussvollen Drink & Food Event im Online-Stream vor. Und gewann mit diesem Vorschlag die Herzen von rund 280 Premium Club Mitgliedern der DSL Bank.

Bekannte Gesichter für eine genussvolle Zeit zusammen

Ziel der Veranstaltung war es, in einer exklusiven Location und mit einem besonderen Rahmenprogramm ein Dankeschön für die Leistungen im vergangenen Jahr auszusprechen. Und so organisierte das Team der DSL Bank, mit der Unterstützung von Ellen Kamrad und ihrem Team, eine besondere Veranstaltung. Durch das Online-Event führte der bekannte Kölner Kabarettist und Moderator Marius Jung. Unterstützung bekam Jung von der Kabarettistin und Speakerin Vera Deckers und dem live zugeschalteten Schauspieler Kai Magnus Sting. Diese Künstler wurden durch die bekannte Agentur Stand-up & More GmbH von Knacki Deuser betreut. Aber damit nicht genug, sollte der Genuss für die Premium Club Mitglieder doch nicht fehlen.

Und so engagierte die Kölner Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse den TV-bekannten Barkeeper Nic Shanker und den Geschäftsführer des Feinkost Caterers Kaiserschote, Andre Karpinski. Zusammen entwarfen sie das “Flight”-Genuss-Konzept für die exklusive Veranstaltung der DSL Bank. Mit einem genussvollen Abend aus Cross-Kitchen und Fusion-Drinks wussten die beiden Koch- und Drink-Profis die geladenen Personen im Handumdrehen zu begeistern. Damit die 280 Premium-Club Mitglieder*innen auch zugeschaltet in den Genuss kommen konnten, wurden sämtliche Zutaten zuvor postalisch an die 280 Teilnehmer*innen verschickt. So stand der gemeinsamen Zubereitung von “Hibiskus Mule loves Teppanyaki Salat”, “Far East Fizz loves Veganes Curry Wunschkonzert” und “Afternoon Lagoon loves Gegrillte Feuerananas” nichts mehr im Wege.

Freude, Begeisterung und Zusammenhalt – Voller Erfolg der Veranstaltung

Rund drei Stunden begeisterten die Akteure die eingeladenen Gäste des DSL Bank Premium Clubs. Mit viel Charme, Witz und Humor, zahlreichen Profitipps und einer ordentlichen Portion guter Laune übertrug sich Freude und Begeisterung binnen Minuten über den Online-Stream auf die Teilnehmer*innen. “Es ist schön zu sehen, dass man auch in Distanz-Zeiten für Zusammenhalt und gemeinsame Erlebnisse sorgen kann, die nachhaltig Wirkung zeigen”, sagt Ellen Kamrad im Anschluss an die Veranstaltung.

Dieses Lob kann auch die DSL Bank in ihrem Fazit an die Online-Veranstaltung nur zurückgeben. “Die Zusammenarbeit mit Ellen Kamrad hat sehr viel Spaß gemacht. Sie arbeitet sehr engagiert und lösungsorientiert und verliert nie ihre Fröhlichkeit. Vielen Dank für die tolle Unterstützung”, sagt Willi Jakobs, Produktvertrieb DSL Bank.

Mittelständische Unternehmen und Teams, die ebenfalls Ideen für eine Online-Veranstaltung suchen, sind herzlich eingeladen, sich jederzeit für ein Konzept an Eventmanagerin Ellen Kamrad zu wenden. Gemeinsam mit ihrem Team der Eventagentur Menschen – Emotionen – Erlebnisse stellt Sie auf Anfrage ein individuelles Angebot zusammen.

Weiter zur Referenzseite: https://ellenkamrad.de/referenzen/dslbank-premiumclub2021-hybridevent

Mit ihrer Eventagentur Menschen*Emotionen*Erlebnisse bietet die Kölnerin Ellen Kamrad individuelle Veranstaltungskonzepte für jeden Anlass. Als Full-Service-Agentur erstreckt sich das Portfolio von der Ideenfindung über die Konzeption bis hin zur Planung und Durchführung von Veranstaltungen europaweit.

Ganz im Sinne des Kunden und seinem Corporate Design versteht sich die Diplom-Eventmanagerin Ellen Kamrad als Partnerin an Ihrer Seite. Professionell und kreativ organisiert Ellen Kamrad sowohl Seminare, Tagungen und Konferenzen als auch Großveranstaltungen wie Galaabende, Jubiläen und Mitarbeiterevents. Dabei zählt auch die Vermittlung von Eventdienstleistern und Künstlern zu ihrem Portfolio.

Mit über zehn Jahren Erfahrung in der Veranstaltungs- und Eventbranche gestaltet Ellen Kamrad Veranstaltungen zu nachhaltig wirkenden Events. Zahlreiche nationale und internationale Unternehmen aller Branchen setzten dabei bereits auf die Umsetzung und Inszenierungen der Kölner Eventmanagerin.

