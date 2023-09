Dubai – das Top-Ziel für Luxusimmobilien in der Welt

Dubai hat seine Position als Top-Destination für Luxusimmobilien in der Welt erneut gefestigt. In der ersten Jahreshälfte 2023 wurden im Emirat Luxusimmobilien im Wert von insgesamt 30 Mrd. AED verkauft, was einem Anstieg von 20 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum entspricht. Dies ist auf die starke Nachfrage von einheimischen und internationalen Käufern zurückzuführen, die von der sicheren Umgebung, der hervorragenden Infrastruktur und dem pulsierenden Lebensstil in Dubai angezogen wurden.

Die beliebteste Art von Luxusimmobilien in Dubai ist das Apartment, mit einem Gesamttransaktionswert von 15 Milliarden AED in der ersten Hälfte des Jahres 2023. Auch Villen und Stadthäuser waren mit einem Gesamtwert von 10 Mrd. bzw. 5 Mrd. AED sehr gefragt.

Auch die Nationalitäten der Käufer waren vielfältig, wobei die drei wichtigsten waren:

– Inder: 20 % aller Käufer

– Emiratis: 15% aller Käufer

– Briten: 10 % aller Käufer

Die beliebtesten Gebiete für den Kauf von Luxusimmobilien in Dubai waren:

– Downtown Dubai: 25% aller Transaktionen

– Palm Jumeirah: 15% aller Transaktionen

– Dubai Marina: 10% aller Transaktionen

Diese Ergebnisse sind ein klares Indiz dafür, dass Dubai nach wie vor das bevorzugte Ziel für Investoren und Käufer von Luxusimmobilien ist. Die starken Fundamentaldaten und das attraktive Investitionsklima des Emirats werden wahrscheinlich auch in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 und darüber hinaus die Nachfrage ankurbeln.

Wenn Sie in luxuriöse, nicht geplante Immobilien investieren möchten, ist Dubai eine gute Option. Das Emirat hat eine starke Erfolgsbilanz bei der Anziehung von hochwertigen Käufern und Investoren, und die Nachfrage nach Luxusimmobilien dürfte in den kommenden Jahren nur noch steigen.

Zusätzliche Details zu den Transaktionsdaten für Luxusimmobilien in der ersten Hälfte des Jahres 2023:

– Der Durchschnittspreis für ein Luxusapartment in Dubai lag bei 1 Million AED.

– Der Durchschnittspreis für eine Luxusvilla in Dubai lag bei 5 Mio. AED.

– Der Durchschnittspreis für ein luxuriöses Stadthaus in Dubai lag bei 3 Mio. AED.

– Die teuerste Luxusimmobilientransaktion in der ersten Jahreshälfte 2023 war eine Villa in Palm Jumeirah, die für 100 Mio. AED verkauft wurde.

