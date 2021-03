Düsseldorfer CallCenter übernimmt Testhotline

Seit Freitag, dem 15. März 2021, beantworten speziell dafür geschulte Mitarbeiter der DUSOFFICE GmbH & Co. KG Fragen rund um das Thema “Bürger-Schnelltest”. Testwillige Bürger können sich zudem von den Fachkräften der Abteilung “MediCall” registrieren und einen Testtermin geben lassen.

Infektionsgeschehen verringern durch kompetente Beratung

Die Bürger erreichen jetzt mit Ihrem Anruf bei der neuen Testhotline einen freundlichen Kommunikationsexperten mit viel Know-How rund um das Thema “Corona-Testung”. Experten der DUSOFFICE GmbH & Co. KG, einem der führenden Anbieter von Terminmanagement für Arztpraxen in Deutschland, nehmen sich Zeit für die eingehenden Anrufe. Kommunikation ist ihr Job. Sie sind unter anderem auch Ansprechpartner für Menschen, die sich vor Ihrer Testung noch genauer informieren möchten.

Geschäftsführer Marco Nagel sagt dazu: “Mit der neuen Hotline steht allen Bürgerinnen und Bürgern eine bestens erreichbare Rufnummer zur Verfügung, damit möglichst viele Menschen den kostenfreien Bürgertest in Anspruch nehmen.” Zuhören ist den Teams der DUSOFFICE GmbH & Co. KG wichtig – die Menschen dort abzuholen, wo sie gerade stehen. Das erfordert viel Geduld und Fingerspitzengefühl, aber es zahlt sich aus. Dieser Meinung ist auch Marco Nagel: “Besonderes ältere Anruferinnen und Anrufer tun sich schwer mit Onlinebuchung oder der Suche nach dem nächsten Walk-In-Testzentrum. Hier helfen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und tragen somit zur weiteren Eindämmung der Pandemie bei.”

Innovativer Ansatz bei der Corona-Bekämpfung

Einen wichtigen Part der Impfkampagne an externe Partner auszulagern, ist eine gut durchdachte Strategie. So können sich die vielbeschäftigten Angestellten der Gesundheitsämter und Impfzentren um ihre Kernaufgaben kümmern, anstelle permanent vom Läuten des Telefons abgelenkt zu werden. Wenn für die telefonische Kommunikation mit den Bürgern hervorragend geschulte Experten an gut erreichbaren Hotlines verfügbar sind, profitieren sowohl die Anrufer als auch die Gesundheitseinrichtungen.

Das Unternehmen DUSOFFICE GmbH & Co. KG steht seit vielen Jahren für ausgezeichnete Services im Bereich Telefonie und Kommunikation. Es stellt die telefonische Erreichbarkeit von Kunden aus den verschiedensten Sparten sicher und sorgt für einen reibungslosen Austausch.

Kontakt

DUSOFFICE GmbH & Co. KG

Marco Nagel

Grafenberger Allee 277- 287

40237 Düsseldorf

0211436910

nagel@dusoffice.de

http://www.dusoffice.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.