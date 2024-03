Duftmarketing und Veredelung: Dufte Varianten für Monatskalender

Duftmarketing ermöglicht es Unternehmen, die Sinne ihrer Zielgruppe anzusprechen und eine starke emotionale Bindung zur Marke aufzubauen. Durch die Integration angenehmer Düfte in Monatskalender bleiben Marken langfristig im Gedächtnis der Kunden und heben sich von der Konkurrenz ab.

Zusätzlich setzt PRINTAS auf hochwertige Veredelungstechniken wie Effektlacke, Prägungen und Folienkaschierungen, um die Optik der Kalender zu verbessern. Dies verleiht den Monatskalendern eine Aura von Exklusivität und Qualität, stärkt das Markenimage und fördert langfristige Kundenbindungen.

„Unsere Monatskalender sind mehr als nur Werbeflächen“, erklärt Dirk Stolzke, Geschäftsführer von PRINTAS. „Durch den Einsatz von Duftmarketing und Veredelung schaffen wir einzigartige Markenerlebnisse, die im Gedächtnis bleiben und Emotionen wecken.“

PRINTAS setzt zudem auf einen kostenlosen Schutzlack, der verhindert, dass die Kalender Schmutz aufnehmen und stets elegant und stilvoll aussehen.

„Werbung, die hängen bleibt“ – seit Jahrzehnten ist der PRINTAS Kalenderverlag auf die Herstellung hochwertiger, individueller Monatskalender für Firmenkunden spezialisiert. In seinem Ursprung geht PRINTAS auf den von der Schriftstellerin Irmgard Heilmann 1953 in Hamburg gegründeten Heilmann-Verlag zurück. 1954 erschien hier zum ersten Mal der beliebte und bis heute erscheinende Bildkalender „Hamburg – Rund um die Alster“. Die Entwicklung, Fertigung und der weltweite Vertrieb wurden von Beginn an vom Unternehmensstandort Hamburg aus geleitet und koordiniert.

Durch die Erschließung neuer Märkte und den ständigen Ausbau neuer Konzepte hat sich das Angebot im Lauf der Jahre zunehmend erweitert. Auf dem internationalen Markt für Werbekalender ist PRINTAS ebenfalls fest vertreten: Aktuell liefert PRINTAS in 53 Länder.

Der Dialog mit den Kunden sowie das Streben nach stetiger Verbesserung und Innovation machen den Erfolg von PRINTAS aus. Die Weiterbildung der Mitarbeiter und kontinuierliche Ablauf-Optimierung sind wichtige Bestandteile des Leitbildes. Seit Gründung des Unternehmens pflegt PRINTAS ein überdurchschnittlich hohes Qualitäts- und Serviceniveau.

PRINTAS fertigt ausschließlich in Deutschland und gewährleistet so die Umsetzung der Unternehmensideale und Qualitätsstandards bei jedem Schritt der Produktionskette. PRINTAS steht für Werbung, die hängen bleibt!

