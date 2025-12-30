Was hat die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG im Jahr 2025 umgesetzt? Welche Entwicklungen gab es im vergangenen Geschäftsjahr? Und weshalb interessieren sich so viele Menschen für die Telefonnummer 06967773904? Antworten gibt es hier.

Die DWG eG – kurz für DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG – ist eine Wohnungsbaugenossenschaft mit Sitz in Großwallstadt. Sie versteht sich als eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft, das heißt sie baut, kauft und saniert Wohnraum, um diesen den eigenen Mitgliedern zur Miete oder zum Kauf anzubieten. Sie stellt somit lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zur Verfügung. Dabei kann die DWG eG auf Erfahrungen aus einer Unternehmensgeschichte von einem viertel Jahrhundert zurückblicken.

Im Verlauf des Jahres 2025 kamen für die DWG eG viele weitere Erfahrungen hinzu. So wurde in Bad Kreuznach ein vorhabenbezogener Bebauungsplan entwickelt, sowie anschließend eine Baugenehmigung erwirkt. Hier werden künftig durch die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft über 50 Wohnungen entstehen.

In Nauheim verkaufte die DWG eG eine Immobile und stellte parallel das Projekt in Obernburg fertig, bei dem nach KFW40-EE-Standard gebaut wurde. Darüber hinaus sanierte die Genossenschaft aus Großwallstadt auf Basis ihrer Erfahrungen zahlreiche Einheiten im Bestand.

Die Mitglieder der DWG eG profitieren neben lebenswertem und bezahlbarem Wohnraum von vielen weiteren Vorteilen, darunter auch die staatliche Förderung in Form von Arbeitnehmersparzulage und Wohnungsbauprämie. Hierüber informiert die Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft nach wie vor telefonisch, mit der Rufnummer 06967773904. Personen, die von dieser Nummer kontaktiert werden, erhalten zunächst allgemeine Informationen über die Genossenschaft sowie über die Möglichkeit, anschließend – sofern Interesse besteht – eigenständig einen Beitrittsantrag einzureichen. Rund 1.000 Mitglieder kamen neu zur Genossenschaft hinzu.

Die DWG eG hat nach wie vor eine sehr hohe Eigenkapitalquote von über 50% und steht somit auf einer stabilen Grundlage. Gerade in einem herausfordernden Marktumfeld ist der Ausbau der Eigenmittel ein zentraler Bestandteil, um langfristig handlungsfähig zu bleiben.

Wer zusätzliche Details zur DWG eG oder zur Telefonnummer 06967773904 oder den entsprechenden Erfahrungen wünscht, kann sich über die offiziellen Informationsangebote der Genossenschaft informieren – beispielsweise auf der Website oder im Blog.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

