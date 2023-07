DWG eG verkauft Alte Post in Offenbach

Die DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG verkauft die Alte Post in Offenbach. Das Gebäude in der Bismarckstraße 152 soll künftig ein Wohnheim für Studierende werden.

Die DWG eG ist eine eigentumsorientierte Wohnungsbaugenossenschaft aus Großwallstadt, mit Erfahrungen aus rund einem viertel Jahrhundert, die sich nun erneut auszahlen. Förderzweck einer Wohnungsbaugenossenschaft wie der DWG eG ist das Schaffen von lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum.

Dieses Ziel hatte die DWG eG auch bei dem historischen Gebäude „Alte Post“ im Kopf. Das Gebäude neben dem Offenbacher Hauptbahnhof stand schon beim Ankauf seit vielen Jahren zu großen Teilen leer. Als die DWG eG das Objekt 2018 erwarb, hatte Sie bereits die Vision, dass aus der Immobilie in der Bismarckstraße 152 später mal ein Vorzeigeobjekt werden könne.

Laut Planungen der DWG eG waren auf den rund 4.000 m² ein Mix aus klassischen Wohnungen, möblierten Wohnungen, einem Wohnheim und Gewerbeflächen geplant. Alles mit der Maßgabe, lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Mit Hochdruck wurde daran gearbeitet, die Vision in die Realität umzusetzen. Vor knapp 3 Jahren begannen die Gespräche mit dem seriösen Käufer, welcher an Ort und Stelle ein Wohnheim für Studierende erstellen wird. Diese Gespräche wurden vor einigen Monaten in Form eines protokollierten Kaufvertrages besiegelt.

Eine künftige Nutzung wird also auf jeden Fall dem Förderziel der DWG eG entsprechen, worauf bei der Käuferauswahl auch viel Wert gelegt wurde. Durch die mit dem Erlös realisierten Mittel kann sich die DWG eG künftig mit Hochdruck Projekten wir Obernburg oder Bad Kreuznach widmen um dort lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen.

Seriöse Wohnungsbaugenossenschaften wie die DWG eG leisten einen wichtigen Beitrag, um dringend benötigten Wohnraum in Deutschland zu schaffen. Als eine der wenigen Wohnungsbaugenossenschaft wirbt die DWG eG noch aktiv neue Mitglieder mit der Telefonnummer 061314901015. Weitere Informationen finden Sie hier.

Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

Die Bildrechte liegen bei dem Verfasser der Mitteilung.