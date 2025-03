DWG eG: Wohnungsbaugenossenschaft schafft weiter Wohnraum

Laut aktuellen Zahlen des „Bündnis soziales Wohnen“ fehlen in Deutschland rund 550.000 Wohnungen. Je nach Studie fehlen in Deutschland eine bis zwei Millionen Sozialwohnungen. Hierfür gibt es zahlreiche Gründe, darunter die aktuell strengen Bauvorschriften, hohe Finanzierungszinsen und Baumaterialkosten.

Als Folge dessen werden die strukturellen Probleme im Wohnungsmarkt perspektivisch nicht gelöst. Marktakteure, die auf ein solides und rentables Investitionsumfeld bauen, ziehen sich aus der Baubranche zurück. Dementsprechend braucht es seriöse und erfahrene Unternehmen, deren Zweck eben nicht die Renditemaximierung, sondern wie im Falle der DWG Deutsche Wohnungsbaugenossenschaft eG, das Schaffen von lebenswertem und bezahlbaren Wohnraum ist.

Eine Wohnungsbaugenossenschaft unterscheidet sich von anderen Firmen aus der Wohnungsbaubranche dadurch, dass ihr Zweck nicht die Erzielung eines möglichst hohen Gewinns ist. Die DWG eG hat beispielsweise als Ziel, ihre Mitglieder bestmöglich mit Wohnraum zu versorgen. Dabei muss die seriöse Genossenschaft aus Großwallstadt natürlich trotzdem ein tragfähiges Geschäftsmodell vorweisen. Das Ziel liegt darin, mit einem tragfähigen Geschäftsmodell die Mieten in einem bezahlbaren Rahmen zu halten.

Seit 25 Jahren schafft die DWG eG lebenswerten und bezahlbaren Wohnraum. Die DWG eG baut auch im derzeit herausfordernden Marktumfeld weiterhin neue Wohnungen. So zum Beispiel in Bad Kreuznach, wo die Genossenschaft aus Großwallstadt ihre Erfahrungen in ein Neubauprojekt mit über 50 Wohnungen fließen lässt. Oder zuletzt in Obernburg am Main, wo die seriöse Genossenschaft 17 Apartments in der Altstadt für ihre Mitglieder gebaut hat.

Solange es keine strukturell verbesserten Rahmenparameter für die Wohnungsbaubranche gibt, sind Genossenschaften wie die DWG eG von noch elementarerer Bedeutung für den Wohnungsmarkt. Einige Wohnungsbaugenossenschaften nehmen aufgrund der zu hohen Nachfrage keine neuen Mitglieder mehr auf. Die DWG eG setzt weiterhin auf Wachstum und informiert potentielle Neumitglieder aktiv mit der Telefonnummer 06021 8678900 über die Genossenschaft und die Mitgliedschaft.

Weitere Informationen zur DWG eG finden Sie hier.



Die DWG eG ist eine eingetragene Genossenschaft. Eingetragen im Jahr 2000 unter der GnR 112 in das Genossenschaftsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg.

Zweck und Gegenstand der Genossenschaft sind die wirtschaftliche Förderung und Betreuung der Mitglieder, insbesondere durch die Wohnungsversorgung der Mitglieder der Genossenschaft sowie die Möglichkeit des Eigentumserwerbs genossenschaftlichen Wohnraums.

Kontakt

DWG eG

Mitglieder- Betreuung

Seeblick 3

63868 Großwallstadt

06022/2646420



http://www.dwg-eg.de

