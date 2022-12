Dynatrace ernennt Rob Van Lubek zum Vice President of Sales, EMEA

München, 08. Dezember 2022 – Dynatrace, die Software Intelligence Company, hat Rob Van Lubek zum neuen Vice President of Sales in EMEA ernannt. Van Lubek wird die Vertriebsteams von Dynatrace in der gesamten EMEA-Region leiten, neue Geschäftsfelder erschließen, Strategien für das Wachstum von Großkunden umsetzen und es ist ihm ein Anliegen, ein hohes Maß an Kundenzufriedenheit zu erreichen.

Rob Van Lubek ist seit mehr als 20 Jahren in der IT-Branche tätig und hat sich auf Software für Unternehmensplattformen spezialisiert. Bevor er zu Dynatrace kam, war er Senior Vice President, EMEA bei Mendix, einem Unternehmen, das Low-Code-Anwendungen entwickelt, weiterhin bekleidete er mehrere Positionen als Area Vice President bei Commvault, einem Unternehmen für Daten- und Informationsmanagement-Software.

„Der Bedarf an den automatisierten und intelligenten Observability-Lösungen von Dynatrace war noch nie so groß wie heute“, sagte Van Lubek. „In einer zunehmend turbulenten Welt stehen Unternehmen unter dem Druck, ihre digitale Agilität zu verbessern und nahtlose Kunden- und Benutzererfahrungen zu liefern. Dynatrace gibt Unternehmen die präzisen Antworten, die sie für ihren Erfolg benötigen, indem es die Komplexität der Cloud vereinfacht und ihnen hilft, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Der Zeitpunkt für einen Einstieg bei Dynatrace könnte nicht spannender sein, da Unternehmen in der gesamten EMEA-Region auf die Dynatrace-Plattform setzen, um ihre Transformationsziele zu erreichen.“

Dynatrace (NYSE: DT) sorgt dafür, dass Software weltweit perfekt funktioniert.Unsere einheitliche Software-Intelligence-Plattform kombiniert breite und tiefe Observability und kontinuierliche Run-Time Application-Security mit den fortschrittlichsten AIOps, um Antworten und intelligente Automatisierung aus großen Datenmengen zu liefern. Dies ermöglicht es Unternehmen, den Cloud-Betrieb zu modernisieren und zu automatisieren, Software schneller und sicherer bereitzustellen und makellose digitale Erlebnisse zu gewährleisten. Aus diesem Grund vertrauen die größten Unternehmen der Welt Dynatrace®, um die digitale Transformation zu beschleunigen.

