e.driver Professional – Theorieprüfung Bus Kategorie D

Digitale Theorieprüfungsvorbereitung für Bus- und Carfahrer (Gesellschaftswagen) in der Schweiz – Kategorie D

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur gezielten Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG FÜR BUS- UND CARFAHRER DER KATEGORIE D in der Schweiz. Die Kategorie D berechtigt zum Führen von sogenannten GESELLSCHAFTSWAGEN, wie sie im Fahrzeugausweis bezeichnet werden. Das Programm richtet sich an angehende und aktive Berufschauffeure, die sich strukturiert und praxisnah auf die Anforderungen der Theorieprüfung vorbereiten möchten.

Die Theorieprüfung der Kategorie D stellt besondere Anforderungen an das Fachwissen von Fahrern im Personenverkehr. Neben den allgemeinen Verkehrsregeln sind insbesondere Kenntnisse zu Fahrgastsicherheit, Verantwortlichkeiten im Linien- und Reiseverkehr, Fahrzeugtechnik, Arbeits- und Lenkzeiten sowie zu den gesetzlichen Vorschriften für Gesellschaftswagen erforderlich.

e.driver Professional arbeitet mit SEHR PRÜFUNGSNAHEN TESTFRAGEN, die laufend auf Basis von Prüfungsrückmeldungen und aktuellen Gesetzesänderungen aktualisiert werden. Ergänzt wird das Fragentraining durch UMFANGREICHES, ILLUSTRIERTES LEKTIONSMATERIAL, das die relevanten Themen verständlich erklärt und den Lernenden hilft, Zusammenhänge zu verstehen. Dieses didaktische Lernmaterial stellt einen wichtigen Mehrwert dar, da es über eine reine Fragensammlung hinausgeht.

Für die Kategorie D stehen in e.driver Professional RUND 440 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN zur Verfügung. Diese decken sämtliche relevanten Themenbereiche für den Bus- und Gesellschaftswagenverkehr ab und ermöglichen eine gezielte Vorbereitung auf die Theorieprüfung.

Produktweit umfasst e.driver Professional MEHR ALS 1000 PRÜFUNGSNAHE TESTFRAGEN MIT EXPERTENKOMMENTAREN für verschiedene Bereiche der Theorieprüfung und Weiterbildung von Berufschauffeuren.

Ein adaptives Lernsystem unterstützt die Lernenden dabei, schwierige Themen gezielt zu vertiefen. Der individuelle Lernfortschritt wird analysiert, sodass Inhalte wiederholt werden können, bis sie sicher beherrscht werden.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER PROFESSIONAL FÜR DIE KATEGORIE D GEHÖREN

– rund 440 sehr prüfungsnahe Testfragen für die BUS- UND GESELLSCHAFTSWAGEN-THEORIEPRÜFUNG

– umfangreiches, illustriertes Lektionsmaterial zur Vermittlung der prüfungsrelevanten Inhalte

– laufende Aktualisierung der Inhalte bei Gesetzesänderungen

– mehr als 1000 Testfragen mit Expertenkommentaren im Gesamtprodukt

– gezielte Vorbereitung auf die KATEGORIE D

– adaptives Lernsystem zur individuellen Wissensvertiefung

– Web- und App-basierter Zugriff für flexibles Lernen

Weitere Informationen zur Theorieprüfungsvorbereitung für Bus- und Gesellschaftswagenfahrer mit e.driver Professional finden sich auf der Produktseite.

ÜBER E.DRIVER PROFESSIONAL

e.driver Professional ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf Theorieprüfungen und Weiterbildungen für Berufschauffeure in der Schweiz. Das Programm bietet sehr prüfungsnahe Lerninhalte, die laufend aktualisiert werden, und unterstützt die Vorbereitung auf LKW-, Bus-, Taxi-, CZV- und ADR-SDR-Prüfungen.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.

