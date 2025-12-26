e.driver – Theorieprüfung Traktor und Baumaschinen

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG FÜR TRAKTOREN UND BAUMASCHINEN DER KATEGORIEN F UND G in der Schweiz. Das Lernprogramm verwendet DIE OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER STRASSENVERKEHRSÄMTER und richtet sich an Personen, die sich gezielt auf die offizielle Theorieprüfung für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Baumaschinen vorbereiten möchten.

Für die erfolgreiche Theorieprüfung der Kategorien F und G ist es entscheidend, mit DEN TATSÄCHLICH VERWENDETEN PRÜFUNGSFRAGEN zu lernen. e.driver basiert deshalb auf den offiziellen Fragenkatalogen, wie sie an der Theorieprüfung für Traktoren und Baumaschinen eingesetzt werden.

Neben den offiziellen Prüfungsfragen vermittelt e.driver ein fundiertes Verständnis der relevanten VERKEHRSREGELN, VORSCHRIFTEN UND SICHERHEITSANFORDERUNGEN, die beim Führen von Traktoren und Baumaschinen im öffentlichen Strassenverkehr gelten.

ZU DEN WICHTIGSTEN MERKMALEN VON E.DRIVER GEHÖREN

– Lernen mit DEN OFFIZIELLEN PRÜFUNGSFRAGEN DER SCHWEIZER STRASSENVERKEHRSÄMTER

– strukturierte Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG DER KATEGORIEN F UND G

– verständlich aufgebaute Lerninhalte für land- und forstwirtschaftliche Fahrzeuge sowie Baumaschinen

– integrierte WEBINAR-UNTERRICHTSEINHEITEN

– flexibles Lernen unabhängig von Zeit und Ort

Weitere Informationen zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Traktor- und Baumaschinenkategorien F und G mit e.driver finden sich auf der Produktseite.

Über e.driver

e.driver ist ein digitales Lernprogramm zur Vorbereitung auf die Theorieprüfung für Auto-, Motorrad-, sowie Traktor-, Baumaschinen-, Mofa- und E-Bike-Lenker in der Schweiz. Das Lernprogramm basiert auf den offiziellen Prüfungsfragen der Strassenverkehrsämter und kombiniert strukturierte Theorieinhalte, digitale Lernformate und praxisnahe Elemente.

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG ist seit Jahren mit verschiedenen Lernprogrammen erfolgreich auf dem Markt. Im Portfolio der Firma befinden sich interaktive Prüfungsvorbereitungen zu Fahrprüfungen für Auto, LKW Bus, Taxi und Motorrad, Mofas / E-Bikes, Traktor und Baumaschinen.

