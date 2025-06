E-Mobilität trifft auf Einzelhandel: Wie E-Ladestationen Kunden und Geschäfte miteinander verbinden

-Ladestationen werden zum entscheidenden Faktor der „30 Minuten Retail Economy“, indem sie Elektromobilität und Einzelhandel verbinden und so neue Kundenerlebnisse sowie nachhaltige Geschäftsmodelle ermöglichen.

Große Innovationen haben eines gemeinsam: Sie prägen das Verhalten ihrer Nutzer neu. Egal, ob es neue Technologien wie das Smartphone oder Services wie Streamingdienste sind, werden sie schnell zur Selbstverständlichkeit solange sie das Leben der Konsumenten angenehmer machen. In einem solchen Wandel steckt gegenwärtig auch die Mobilität und paradoxerweise wird dieser ganz nebenbei das Parken prägen – genauer gesagt das Parken im Einzelhandel.

Der Kontext dahinter ist natürlich der Umstieg zu batterieelektrischen Fahrzeugen. Bis Ende des Jahrzehnts sollen diese die Mehrheit aller Fahrzeuge darstellen. Und je effizienter dabei die Akku- und Ladetechnologie wird, umso mehr eröffnet sich Geschäftsinhabern eine attraktive Chance: Sie können sowohl die Frage „Wann und wo lade ich mein Fahrzeug“ zu einer Sorge der Vergangenheit machen als auch das Planen der nächsten Fahrt zur Tankstelle.

Während fossile Brennstoffe eine komplexe Tankstellen-Infrastruktur brauchen, ist Strom deutlich demokratischer verfügbar. Er steht jedem Unternehmen zur Verfügung, das ihn seinen Kunden oder Mitarbeitern anbieten möchte. Sowohl im Wettbewerb um Arbeitskräfte als auch im Wettbewerb um Kunden ist dies ein Service mit enormem Mehrwert.

Lademöglichkeiten im Retail werden zur Selbstverständlichkeit

Die durchschnittliche Verweildauer von EV-Fahrern beim Laden liegt bei etwa 30 Minuten. Damit ist sie optimal geeignet für die Kombination mit alltäglichen Erledigungen wie beispielsweise einem Einkauf oder einem Friseurtermin oder auch mit Restaurantbesuchen. Dies stellt einen durchaus attraktiven Mehrwert für Kunden und damit einen Pull-Faktor im Einzelhandel dar.

Je mehr Geschäfte und Einrichtungen solche Services anbieten, umso mehr wird das „Laden nebenbei“ zur Gewohnheit werden. Schließlich wird es als ähnlich selbstverständlich vorausgesetzt werden, wie analog dazu die Tatsache, dass viele Supermärkte heute kostenloses WLAN anbieten. Viele EV-Fahrer werden sich im Zweifelsfall für das Angebot entscheiden, das ihnen den Service anbietet, nebenbei zu laden und als Reaktion werden andere Geschäfte nachziehen – ein Kreislauf, der sich selbst beschleunigt.

Einzelhandelsdestinationen jeder Art sollten die Gelegenheit ergreifen, hier von Beginn an dabei zu sein. Viele der „großen“ machen es bereits vor und installieren Ladesäulen auf ihren Parkplätzen. Angst vor Überforderung mit dem Anbieten einer Ladestation müssen aber auch kleine Geschäfte nicht haben. Anbieter wie ChargePoint machen es mit simplen Cloud-Lösungen und Experten-Support als One Stop-Lösung für jeden Einzelhändler zugänglich, die optimale Ladestation zu finden und zu betreiben. Ganz nebenbei demonstrieren sie Kunden so ein Engagement für Nachhaltigkeit. Ein solcher Einzelhändler berichtete, dass die Verweildauer der Fahrer nach der Installation von E-Ladestationen um mehr als 300 % gestiegen ist und die Kunden durchschnittlich 1 $ pro Minute im Geschäft ausgaben – ein klarer Beweis für den wirtschaftlichen Wert des Ladeangebots.

„Ladeinfrastruktur ist kein Zusatzservice mehr, sondern wird zum festen Bestandteil des Alltags – und damit zum strategischen Erfolgsfaktor für den Einzelhandel“, sagt Andreas Blin, Director Segments und Partnerships – CPOs, Fuel & Convenience und Solution Partners, bei ChargePoint. „Für Einzelhändler beginnt die Möglichkeit, mit E-Fahrern in Kontakt zu treten, nicht erst, wenn sie das Geschäft betreten, sondern schon, wenn sie den Parkplatz betreten.“

Moderne Ladetechnologie macht Tankstellen-Fahrten zur Vergangenheit. Die 30 Minuten Retail Economy ist Teil der Mobilität der Zukunft.

Über ChargePoint Holdings, Inc.

ChargePoint entwickelt ein neues Netzwerk, um Menschen und Güter mit Strom zu transportieren. Seit 2007 arbeitet ChargePoint daran, Unternehmen und Fahrzeugnutzern den Umstieg auf Elektromobilität mit einem der größten EV-Ladenetzwerke und einem umfassenden Portfolio an Ladelösungen zu erleichtern. Die ChargePoint-Cloud-Abonnementplattform und die softwaredefinierte Ladehardware bieten Optionen für jedes Ladeszenario bieten – von Privathaushalten und Mehrfamilienhäusern bis hin zu Arbeitsplätzen, Parkplätzen, Gaststätten, Einzelhandel sowie Transportflotten aller Art. Ein ChargePoint-Konto bietet Zugang zu Hunderttausenden von Ladestellen in Nordamerika und Europa.

Weitere Informationen finden Sie auf der ChargePoint-Pressewebsite, auf der ChargePoint-Investor-Relations-Website, bei der nordamerikanischen Pressestelle von ChargePoint oder bei Investor Relations.

