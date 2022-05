E-WISE und Blueprint Learning werden zu Reducate

Berufliche Online-Weiterbildung: E-WISE und Blueprint Learning schließen sich unter dem Namen Reducate zusammen

o Das niederländische EdTech-Unternehmen E-WISE und das dänische EdTech-Unternehmen Blueprint Learning schließen sich unter dem neuen Namen Reducate zusammen

o Reducate ist eine EdTech-Plattform für europäische Unternehmen mit Angeboten für die berufliche Online-Weiterbildung

o Mit seiner Merge-and-Build-Strategie plant Reducate gemeinsam mit Partnern eine europäische EdTech-Plattform für berufliche Weiterbildung

o Über Reducate kombinieren und teilen Online-Lernunternehmen ihr lokales Fachwissen und ihre Erfahrungen auf internationaler Ebene

o Der europäische Markt für berufliche Online-Weiterbildung wächst rasant und erreicht einen Umfang von mehr als 5 Milliarden Euro pro Jahr.

Utrecht/Niederlande, 12. Mai 2022

E-WISE und Blueprint Learning, die führenden Unternehmen auf dem niederländischen bzw. dänischen Markt für berufliche Online-Weiterbildung, geben heute ihren Zusammenschluss unter dem Namen Reducate bekannt. Mit seiner Strategie will Reducate die führende EdTech-Plattform für Online-Weiterbildung in Europa werden, die bereits heute mehr als 100.000 Experten auf Abonnementbasis bedient. Basierend auf einer gemeinsamen Vision will Reducate die führende Unternehmensgruppe auf dem schnell wachsenden Markt der Online-Weiterbildung für Branchen wie Medizin, Finanzen, Recht und Bildung in ganz Europa werden.

Reducate reagiert auf den sich schnell verändernden und wachsenden Online-Lernmarkt, insbesondere im Hinblick auf die Entwicklung von Technologien und Inhalten. Die Bündelung der Kräfte ist notwendig, um in lokalen Märkten durch den Austausch von Wissen und Best Practice-Prozessen relevant zu bleiben. Ein wichtiger Erfolgsfaktor ist die Nähe zu lokalen Märkten und die gemeinsame Nutzung von Kompetenzen der Partner.

Reducate plant, sich mit führenden europäischen Unternehmen zusammenzuschließen, und zwar durch eine Merge-and-Build-Strategie die auf Partnerschaften mit führenden lokalen Unternehmen in ihren jeweiligen Branchen basiert. Reducate bietet Anbietern eine Plattform, um ihre lokale Marktposition weiter auszubauen. Dafür können sie auf die Erfahrung von Reducate zurückgreifen und über die Plattform auf Ressourcen und Fachwissen.

In sich schnell verändernden Märkten sind Faktoren wie Skalierung und Time-to-Market entscheidend. Die Strategie von Reducate besteht daher darin, Partnerschaften einzugehen und in lokale Marktführer zu investieren, die ein schnelles Wachstum ermöglichen und die Finanzierung sicherstellen.

Zitat Hans van Veggel, CEO E-WISE

“Heute haben wir mit Blueprint Learning und E-WISE eine aufregende Reise begonnen, indem wir unsere Unternehmen fusioniert und Reducate gegründet haben, was den Start einer europäischen EdTech-Plattform markiert. Indem wir unsere Kräfte bündeln, lassen wir unsere Unternehmen in wettbewerbsintensiven lokalen Märkten durch unser datenbasiertes Wissen und unsere Erfahrung wachsen. Durch den Zusammenschluss ehrgeiziger Unternehmen bietet Reducate die Mittel und das Fachwissen, um in lokalen Märkten zu skalieren und zu wachsen und gleichzeitig auf europäischer Ebene zu operieren.”

Zitat Jens Bang Liebst, Mitbegründer Blueprint Learning

“Bei Blueprint Learning erleben wir bereits die positiven Auswirkungen des Austauschs von Wissen und Best Practices. Wir bereiten derzeit ein neues vertikales Projekt vor, und das bewährte Konzept und das Wissen unserer niederländischen Kollegen, z.B. im Bereich der Zahnarztweiterbildung, wurde mit uns geteilt und hat unser Vertrauen und unseren strategischen Ansatz für einen neuen Markt gestärkt. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit E-WISE Reducate weiter auszubauen.”

Link Pressemeldung: https://www.reducate.com/press-release-may-2022/

Über E-WISE

E-WISE wurde vor 25 Jahren von CEO Hans van Veggel mit dem Ziel gegründet, Online-Weiterbildung für Experten anzubieten, die eine obligatorische Ausbildung benötigen. Aufgrund seines Erfolges hat das Unternehmen sein Kursangebot über ein abonnementbasiertes Geschäftsmodell (Education as a Service) auf Bereiche wie Medizin, Finanzen, Recht und den Bildungssektor ausgeweitet. Die Kursteilnehmer können täglich aus mehr als 1.200 verschiedenen Kursen wählen. Heute haben rund 100.000 Kursteilnehmer professionelle Kurse in mehr als 20 verschiedenen Bereichen besucht. E-WISE hat seinen Hauptsitz in Utrecht, Niederlanden, beschäftigt über 90 Mitarbeiter und ist Marktführer in seinen Zielbranchen in den Niederlanden.

Über Blueprint Learning

Blueprint Learning ist in Dänemark Marktführer im Bereich der Online-Weiterbildung für Fachleute aus dem Rechts- und Finanzsektor sowie dem kommunalen Markt. Blueprint Learning bietet einen unbegrenzten Zugang auf Abonnementbasis in derzeit drei vertikalen Marken und Kunden können aus insgesamt mehr als 600 Kursen wählen. Blueprint Learning hat seinen Sitz im Zentrum von Kopenhagen und beschäftigt rund 25 engagierte Mitarbeiter. Das Unternehmen wurde 2014 von Kristian Madsen, Daniel Friis, Peter Fredslund und Jens Bang Liebst gegründet.

Kontakt

Hans van Veggel

T: +31 30 26 44 101

E: hans.van.veggel@reducate.com

https://www.reducate.com

Kontakt

Hill+Knowlton Strategies

Kai-Uwe Wahl

Darmstädter Landstr. 112

60598 Frankfurt

+49 69 97362 25

Kai-Uwe.Wahl@hkstrategies.com

https://www.reducate.com

Bildquelle: Quelle: Reducate