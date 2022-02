easyTherm Infrarotheizungen: Kostenlose Heizlastberechnung

Normgerechte Auslegung der Infrarotheizung

Egal ob Sanierung oder Neubau, easyTherm Infrarotheizungen eignen sich als vollwertiges Heizungssystem für das ganze Haus. Die professionelle Heizlastberechnung vom Fachmann sorgt dafür, dass Kosten und Nutzen optimal aufeinander abgestimmt sind. Für kurze Zeit erhalten Kunden bei easyTherm und dessen Partnern eine normgerechte Heizlastberechnung im Wert von EUR 250,- kostenlos zur Fachberatung dazu.

Heizungskauf ist Vertrauenssache

Wer nicht Heizungsfachmann ist, kann zwischen den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Infrarotheizungen schwer unterscheiden. easyTherm und dessen zertifizierte Partner – darunter geschulte Heizungstechniker und Elektroinstallateure – bieten ein breites Leistungsspektrum: von der Heizlastberechnung über den Systemvergleich bis hin zur Montage der Infrarotheizungen. Sie berechnen anhand der baulichen Fakten, des Standortklimas und der persönlichen Wohngewohnheiten die exakte Heizlast des Objektes. Die professionelle Heizlastberechnung auf Basis der EU-Norm 12831 bringt sichere Ergebnisse mit Erfahrungswerten aus vielen Tausenden Wohnprojekten und ist für easyTherm Kunden jetzt komplett kostenlos. Das Unternehmen garantiert geringe Verbrauchswerte, hohe Einsparungen und maximale Behaglichkeit.

Die Planung macht es aus

easyTherm Infrarotheizungen werden auf die individuellen Räumlichkeiten der Kunden abgestimmt. Das geschieht mit vorhandenen Planungsunterlagen oder neu erstellten Skizzen und Messungen. Die Infrarotheizungen von easyTherm erlauben wesentlich mehr Freiheiten und benötigen viel weniger Platz als andere Heizungslösungen. Eine exakte Dimensionierung spart zusätzlich Geld. Viele Heizungen sind überdimensioniert ausgelegt, könnten die doppelte Raumgröße wärmen und sind entsprechend teuer. Bei easyTherm wird exakt kalkuliert und die Wirkung durch die optimale Platzierung der Infrarotheizungen zusätzlich abgesichert.

Der Weg zum Wohlbefinden

Ein persönliches Beratungsgespräch mit den Infrarot-Experten ist an den Standorten von easyTherm und dessen Partnern, oder sogar vor Ort beim Kunden möglich. Im zweiten Schritt erfolgen die Vermessung bzw. Einsicht des Objektplanes, die Auswahl der Geräte und Montageplätze sowie die Kalkulation und das Angebot der persönlichen easyTherm Lösung. Der Gutschein für eine kostenlose Heizlastberechnung nach Norm kann über die Website oder direkt beim Hersteller bzw. bei einem zertifizierten Partner angefordert werden. Zu guter Letzt werden die Geräte vom Fachpartner installiert und in Betrieb genommen.

Wohlfühlwärme mit Garantie

Bei fachgerechter Auslegung als Hauptheizung und Installation durch easyTherm oder einem Fachpartner garantiert der österreichische Hersteller das Erreichen der Wohn-Komforttemperatur gemäß EN 12831. Zusammen mit weiteren Garantien, der TÜV-geprüften Sicherheit und nachgewiesener Langlebigkeit steht dem sorgenfreien Heizen nichts mehr im Weg.

Über die easyTherm GmbH (easyTherm)

Die easyTherm GmbH ist der Kompetenzführer für Infrarotheizungen und Premium-Marken Partner der e-Marke Austria. Zahlreiche Auszeichnungen, wie Spitzenplatzierungen beim Energy Globe Award im Burgenland – beweisen Energieeffizienz und höchste Qualität der Infrarotheizungen, die zu 100% in Österreich produziert werden. Zahlreiche zufriedene Kunden genießen die Wärme vom Infrarot-Pionier in mehreren Tausend Wohnprojekten. Als technologischer und qualitativer Marktführer arbeitet easyTherm mit verschiedenen Universitäten und dem Fraunhofer-Institut zusammen. Das Ergebnis: höchste Energieeffizienz und damit Kosteneinsparungen, nachgewiesene jahrzehntelange Haltbarkeit, TÜV-Typenprüfung, 4-fach Garantie (5 Jahre Vollgarantie, Wärmegarantie, Sicherheitsgarantie, easyLiving – Garantie für Elektrosmogfreiheit) sowie Hygienezertifikat für den Medizinischen Bereich. Das Unternehmen ist in zahlreichen Gremien und Institutionen mit dem Ziel tätig, Infrarotheizungen den korrekten rechtlichen und normungstechnischen Status zu geben. easyTherm bietet mit über 2000 Varianten die größte Produktvielfalt und damit maßgeschneiderte Lösungen für jeden Bedarf. Beratung, fachgerechte Auslegung, Verkauf und Einbau der Infrarotheizungen erfolgt durch mehr als 460 zertifizierte Elektrotechnikpartner in Österreich und diversen Länderpartnern. Für die einfache Einbindung in die zeitgemäße Gebäudesystemtechnik stehen neben eigens entwickelter Software für korrekte Heizlastberechnung nach Europa-Norm (easyTool), Ausschreibungstexte und CAD Blöcke für AutoCAD & Autodesk Revit 3D zur Verfügung.

Firmenkontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 3352 38200 600

office@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

Pressekontakt

easyTherm GmbH

Heike Dommers-Hraby

Gewerbepark 46

7502 Unterwart

+43 664 886 59 610

heike.dommers-hraby@easy-therm.com

http://www.easy-therm.com

