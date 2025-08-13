eClypsi – ideales, energetisches Trinkwasser durch die EZ-Water – Technologie

Die Belebung und die Revitalisierung von Wasser werden durch den derzeit anhaltenden Wellness-Trend mehr und mehr zum Thema. Immer mehr Menschen gehen davon aus, dass es nicht genügt, einfach nur ausreichend reines Wasser zu trinken.

eClypsi und das Phänomen EZ-Water

EZ-Water steht für “ Exclusion Zone Water„, also Wasser der Ausschlusszone, ein Konzept, das auf die Forschung von Prof. Dr. Gerald Pollack an der University of Washington zurückgeht. Es beschreibt eine spezielle, strukturierte Form von Wasser, die sich unter bestimmten Bedingungen bildet – insbesondere in der Nähe hydrophiler (wasserliebender) Oberflächen.

Hier sind die wesentlichen Punkte über EZ-Water:

– EZ-Water ist eine geordnete, gelartige Phase von Wasser, die sich von normalem flüssigem Wasser (HO) unterscheidet.

– Es entsteht typischerweise an Grenzflächen, z.B. zwischen Wasser und einer hydrophilen Oberfläche (wie Gelatine, Glas, bestimmte Kunststoffe).

– Der Name „Exclusion Zone“ kommt daher, dass dieses Wasser alle gelösten Stoffe und Partikel aus seiner Umgebung ausschließt – also eine „reine Zone“ bildet.

Eigenschaften von EZ-Water

– Andere molekulare Struktur: EZ-Water wird oft als HO beschrieben, was darauf hinweist, dass es mehr Sauerstoff enthält als normales Wasser.

– Negativ geladen: Die Zone trägt eine negative Ladung, während die angrenzende Zone mit positiv geladenen Ionen angereichert ist – ein natürlicher Ladungstrenner.

– Energieaufnahme durch Licht (v.a. Infrarot): Licht, besonders Infrarotstrahlung, hilft bei der Bildung von EZ-Water. Sonnenlicht oder Wärmeenergie kann also die EZ-Zone vergrößern.

– Hohe strukturelle Ordnung: Anders als das chaotische Molekülverhalten von „normalem“ Wasser bildet EZ-Water eine hexagonale, geordnete Struktur.

Bedeutung und Anwendungen

– Biologische Relevanz: Pollack argumentiert, dass EZ-Water in lebenden Zellen eine zentrale Rolle spielt – etwa bei der Energiegewinnung, dem Zellstoffwechsel und dem Wassertransport.

– Technologische Anwendungen: EZ-Water wird in alternativen Ansätzen zur Wasseraufbereitung, Reinigung, Energiegewinnung und Gesundheit genutzt. Einige Firmen (wie ZARO Biotec) bauen ihre Produkte und Konzepte darauf auf.

– Kritik und Status: In der etablierten Wissenschaft ist EZ-Water noch umstritten, da es sich nicht vollständig in klassische physikalisch-chemische Modelle einfügt. Dennoch gibt es zunehmende Studien, die das Phänomen bestätigen oder weiter erforschen.

Weiterführende Quelle

Gerald Pollack hat das Konzept umfassend in seinem Buch „The Fourth Phase of Water: Beyond Solid, Liquid, and Vapor“ (2013) beschrieben. Er nennt EZ-Water die „vierte Phase des Wassers“, zusätzlich zu fest, flüssig und gasförmig.

Warum sollten Menschen optimales reines Wasser trinken?

Menschen sollten optimales, reines Wasser trinken, weil Wasser eine zentrale Rolle für nahezu alle biologischen Prozesse im Körper spielt. Hier sind die wichtigsten Gründe dafür – wissenschaftlich begründet und alltagsnah erklärt:

1. Zellfunktion und Energieproduktion

– Jede Zelle im Körper benötigt Wasser, um Nährstoffe aufzunehmen und Abfallstoffe auszuscheiden.

– Reines Wasser unterstützt die Zellhydrierung effizienter – und das wiederum kann zu mehr Energie und besserem Stoffwechsel führen.

2. Konzentration, Fokus und geistige Leistungsfähigkeit

– Das Gehirn besteht zu ca. 75% aus Wasser. Schon geringe Dehydrierung (2%) kann zu Konzentrationsschwäche, Müdigkeit oder Kopfschmerzen führen.

– Reines Wasser ohne Schadstoffe oder Chemikalien bedeutet weniger Belastung für das Nervensystem.

3. Entgiftung und Stoffwechsel

– Die Nieren, die Leber und das Lymphsystem sind auf sauberes Wasser angewiesen, um Schadstoffe aus dem Körper zu filtern und auszuscheiden.

– Je „reiner“ das Wasser, desto weniger wird der Körper zusätzlich belastet – es muss nicht erst unerwünschte Stoffe ausscheiden, bevor es wirken kann.

4. Immunabwehr stärken

– Gut hydrierte Schleimhäute (z.B. in Nase und Rachen) können Krankheitserreger besser abwehren.

– Reines Wasser unterstützt das Immunsystem auf natürliche Weise – ohne chemische Rückstände oder Mikroverunreinigungen, die das Immunsystem fordern könnten.

5. Ganzheitliche Gesundheit und Prävention

– Reines, strukturiertes oder energetisiertes Wasser (z.B. EZ-Water) wird in ganzheitlichen Gesundheitskonzepten mit besserer Bioverfügbarkeit in Verbindung gebracht.

– Es kann dazu beitragen, Säure-Basen-Haushalt, Blutdruck und allgemeines Wohlbefinden zu stabilisieren.

Warum kein belastetes Leitungswasser?

– Leitungswasser ist oft sicher, aber nicht „rein“ im engeren Sinn. Es kann Rückstände von Medikamenten, Schwermetallen, Pestiziden oder Mikroplastik enthalten.

– Selbst nach der Aufbereitung in Wasserwerken können Rohre oder alte Installationen Verunreinigungen ins Wasser abgeben.

Fazit:

Reines Wasser – möglichst frei von Schadstoffen, energetisch stabil oder strukturiert – ist nicht nur ein Getränk, sondern ein Schlüssel zu mehr Vitalität, Regeneration und Wohlbefinden. Es ist eine Investition in langfristige Gesundheit – einfach, natürlich, grundlegend. (Ende)

