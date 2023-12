Effektiv zum Wunschgewicht mit dem Weight-Buddy® System

My Weight – Vorreiter im Bereich innovativer Gewichtsmanagement-Lösungen – präsentiert stolz sein neues, an mehr als 1000 Patienten erprobtes Weight-Buddy® System. Dieses einzigartige Konzept bietet eine persönliche 1:1 Betreuung, um gezielt beim effektiven Gewichtsverlust zu unterstützen.

Exklusive Kombination aus Magenballon und persönlicher Nachsorge

Das Weight-Buddy® System von My Weight kombiniert eine innovative Magenballontherapie mit einer persönlichen Nachsorge durch einen dedizierten Weight-Buddy®. Dieses einzigartige System ist nicht nur in Deutschland, sondern weltweit einmalig. Patienten können sich auf eine maßgeschneiderte Betreuung verlassen, um ihre Gewichtsabnahmeziele erfolgreich zu erreichen.

1:1 Betreuung für maximalen Erfolg

Abnehmen im Alleingang war gestern! My Weight setzt auf eine einzigartige 1:1 Betreuung, bei der jeder von einem persönlichen Weight-Buddy® begleitet wird. Das bedeutet: Von Anfang bis Ende steht ein erfahrener Weight Buddy immer zur Seite. Gemeinsam wird der erfolgreiche Gewichtsverlust sichergestellt und die Patienten können aus der Erfahrung langfristig profitieren.

Die 5 Bausteine des Weight-Buddy® Systems

1.Umfassende Informationen: My Weight stellt sicher, dass Patienten alle erforderlichen Informationen erhalten, um informierte Entscheidungen über den Magenballon treffen zu können.

2.Stabilisierung: Vor dem Eingriff unterstützt My Weight dabei, sich optimal auf den Magenballon vorzubereiten und begleitet während der Gewöhnungsphase mit nützlichen Tipps und Tricks.

3.Analyse: Gemeinsam mit dem Weight-Buddy® werden individuelle und persönliche Therapieziele festgelegt, um eine maßgeschneiderte Gewichtsabnahme-Strategie zu entwickeln.

4.Motivation: My Weight steht mit kontinuierlicher Motivation und Unterstützung zur Seite, um schwierige Phasen zu bewältigen und auf Kurs zu halten.

5.Nachhaltiger Erfolg: Das Ziel von My Weight ist es, sicherzustellen, dass Abnehmende ihr erlerntes Wissen erhalten und in der Lage sind, ihren Lebensstil eigenständig zu steuern und auf ihr Gewicht zu achten.

Persönliche Begleitung bei jedem Schritt

Der Ablauf des Weight-Buddy® Systems beginnt mit einem persönlichen Beratungsgespräch, bei dem Teilnehmende ihren persönlichen Weight-Buddy® kennenlernen. Gemeinsam bereiten sie sich auf den Magenballon-Eingriff vor. Während der gesamten Begleitung stehen die Weight-Buddys® telefonisch zur Verfügung und beantworten Fragen und Anliegen. Regelmäßige Anrufe, anfangs täglich, dann wöchentlich und später alle 14 Tage, gewährleisten eine aktive Betreuung und Motivation. Zusätzlich steht das Team von My Weight jederzeit zur Verfügung, um bei Bedarf zu unterstützen.

Einzigartige Betreuung für nachhaltigen Gewichtsverlust

My Weight legt großen Wert auf persönliche und auf den Patienten abgestimmte Betreuung und kombiniert eine hochmoderne Magenballontherapie mit exklusiver Nachsorge durch erfahrene Ernährungswissenschaftler und Ökotrophologen, die als Weight-Buddys® agieren. Eine maßgeschneiderte Begleitung unterstützt auf dem Weg zu einer gesunden und nachhaltigen Gewichtsabnahme.

Weitere Informationen zum Weight-Buddy® System finden Sie unter: https://my-weigh.de/

My Weight ist ein angesehenes Unternehmen, das sich auf Gewichtsmanagement und die Überwindung von Übergewicht spezialisiert hat. Als vertrauenswürdiger Partner unterstützt My Weight Menschen dabei, langfristig und erfolgreich Gewicht zu verlieren und die Kontrolle über ihre körperliche Gesundheit zurückzugewinnen. Mit einem breiten Spektrum an innovativen Behandlungsverfahren, darunter der Magenballon für 6 Monate, der Spatz Magenballon für 12 Monate, das Magenband und das Endomina® Verfahren (Endoskopischer Schlauchmagen) zur dauerhaften Magenverkleinerung, bietet das Unternehmen individuelle Lösungen an. Das Expertenteam von My Weight begleitet die Patienten kontinuierlich bei ihren Gewichtszielen und leitet sie an, eine neue Essroutine zu entwickeln. Mit über 20 Standorten in der Deutschland und der Schweiz bietet My Weight mit erfahrenen Medizinern, Patienten die Möglichkeit bei dem erfolgreichen Abnehmprozess begleitet zu werden. Bei My Weight profitieren Patienten von einer engmaschigen Betreuung, Flexibilität und Sicherheit. My Weight verfolgt einen ganzheitlichen Ansatz, um das Abnehmen zu einer bewussten und angenehmen Erfahrung zu machen. Die einzigartige Nachsorge umfasst auch den Weight-Buddy®, der den Patienten während der gesamten Reise zur Seite steht.

