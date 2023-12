Effektive Mikroorganismen (EM): Die Revolution im Gartenbau

Vor mehr als vier Jahrzehnten begann Teruo Higa, ein visionärer japanischer Professor für Gartenbau, eine Odyssee, die die Welt des Gartenbaus revolutionieren sollte. Sein Ausgangspunkt war ein fehlgeschlagenes Gemüseanbauprojekt, das eine unerwartete Wende nahm und zu einem Meilenstein in der Agrarwissenschaft führte. Das Ergebnis: Effektive Mikroorganismen, kurz EM, eine Mischung aus 13 verschiedenen Bakterienstämmen, die die Kraft besitzen, den Boden zu regenerieren und Pflanzen zu stärken.

Der Wendepunkt: Vom Chemiebauern zum Mikrobenforscher

Higa, anfangs auf der Suche nach dem Heiligen Gral der chemischen Dünger, wandte sich ab, als seine Melonenpflanzen einem Virus zum Opfer fielen. Ohne Hilfe der Chemie und lediglich mit Küchenabwässern aus der Umgebung versorgt, erholten sich die Pflanzen auf erstaunliche Weise. Diese Erkenntnis trieb Higa in die Welt der Mikroorganismen, wo er eine Allianz aus Milchsäurebakterien, Hefepilzen und Photosynthesebakterien schmiedete – eine Waffe gegen den übermäßigen Einsatz von Chemie im Pflanzenbau.

Mikroorganismen: Die Guten, die Bösen und die Opportunisten

Ein Verständnis für die Welt der Mikroorganismen ist essenziell, um die Rolle von EM zu begreifen. Es gibt die Guten, die das Wachstum fördern; die Bösen, Verursacher von Krankheiten; und die Opportunisten, die sich im Gleichgewicht neutral verhalten. Doch verschiebt sich dieses Gleichgewicht, schließen sich die Opportunisten den Stärkeren an. Ein Mikrokosmos, der frappierend an die menschliche Gesellschaft erinnert.

Die Macht der Mikroben: EM für ein positives Milieu

Die Zugabe von EM in jeglichem mikrobiellen Umfeld, sei es im Boden, im Gartenteich oder im menschlichen Verdauungstrakt, kann die Balance wiederherstellen. Higa’s Erfindung hat nicht nur den Gartenbau revolutioniert, sondern wird heute in verschiedenen Lebensbereichen eingesetzt. Von Bodenaktivatoren bis hin zu Putzhelfern – EM sind vielseitige Helfer in der natürlichen Balance.

EM zum Trinken: Ein probiotisches Lebenselixier

Nicht nur im Garten finden EM Anwendung, sondern auch als Nahrungsergänzungsmittel. Allerdings, nicht alle EM-Mixturen sind zum Verzehr geeignet. Nur jene, die als probiotische Nahrungsergänzungsmittel gekennzeichnet sind, eignen sich zur Aufnahme durch Mensch und Tier. Die fermentierten Bakterienstämme in EM tragen nicht nur zur Bodenregeneration bei, sondern auch zur Förderung einer gesunden Darmflora, ganz im Sinne einer uralten Tradition der Fermentation.

In der faszinierenden Welt der Gesundheit und Ernährung haben sich durch die ganzheitliche Betrachtung bahnbrechende Entwicklungen vollzogen. Dr. Axel Meier erklärt, dass durch seine persönliche Odyssee mit Neurodermitis und Allergien ihn zu effektiven Mikroorganismen (EM) führte, die nicht nur seine Beschwerden linderten, sondern auch einen Zusammenhang zwischen Darmgesundheit und Wohlbefinden aufzeigten. Als erfahrener Mediziner wirkte Dr. Meier bei der Entwicklung der myLemmo maßgeblich mit, eine Weiterentwicklung von EM, die nicht nur den Geschmack verbessert, sondern auch ernährungsphysiologische Aspekte berücksichtigt. Diese Innovation ist nicht nur ein Produkt, sondern ein Meilenstein in der ganzheitlichen Sichtweise auf Gesundheit und Ernährung.

Die Kunst der Fermentation: Ein Blick hinter die Kulissen der myLemmo-Produktion

In den verschwiegenen Labors der Ferment Effect GmbH entfaltet sich eine faszinierende Welt der Fermentation, insbesondere im Kontext der Herstellung ihres einzigartigen Getränks, myLemmo. Hier wird nicht einfach nur gemischt und gewartet – hier wird Kunst geschaffen, ein Tanz der Mikroorganismen, der die Sinne verzaubert, erklärt Anne Völkel, Geschäftsführerin der Ferment Effect GmbH.

Trotz anfänglicher Schockmomente über den Geschmack erzielte Dr. Meier erstaunliche Erfolge – sämtliche Beschwerden verschwanden. Dabei entdeckte er den entscheidenden Schlüssel: die kontinuierliche Anwendung von EM, die einen Zusammenhang zwischen Darmzustand und allgemeiner Gesundheit aufdeckte. Doch der Weg zu nachhaltiger Gesundheit erforderte einen inneren Paradigmenwechsel. Das Erlernte aus dem schulmedizinischen Studium wurde über Bord geworfen, und die Bereitschaft, den Körper als einen von Bakterien beeinflussten Organismus zu verstehen, stand im Fokus. Dabei spielte die Ernährung eine entscheidende Rolle – von einer extrem gesunden Ernährung bis zum bewussten Verzehr von Kohlehydraten. Dr. Meier erkannte, dass dieses Bio-Feedback den Stoffwechsel maßgeblich beeinflusst und zu einer drastischen Verbesserung oder Verschlechterung des Wohlbefindens führen kann.

Doch was myLemmo so einzigartig macht, liegt in den sorgfältig abgestimmten Zugaben, fügt Anne Völkel hinzu. Lactobakterien und spezielle Substanzen werden kunstvoll hinzugefügt, um natürliche bakterielle Kreisläufe zu fördern. Dr. Meier erkannte, dass nicht jeder pures EM trinken kann oder möchte, und dass ernährungsphysiologische Probleme auftreten können. Die myLemmo stellt eine Lösung dar, die nicht nur den Geschmack verbessert, sondern auch ein breiteres Spektrum an Laktobakterien-Stämmen bietet, die für eine gesunde Darmflora entscheidend sind. Dr. Meier fügt hinzu, dass verstanden werden muss, dass der menschliche Körper in der Lage ist, sich seine Laktobakterien durch eine artgerechte Ernährung selbst zuzuführen. „Dies kann durch den Verzehr von Wildkräutern oder frischer Bio-Rohkost geschehen, auf deren Oberflächen eine Vielzahl an Laktobakterien zu finden ist“, so Meier.

„Bei der Produktion von myLemmo wird der Tanz der Mikroorganismen von Anfang an in die richtige Richtung dirigiert, ein wohlüberlegter Prozess, der nicht aus dem Ruder laufen darf“, fügt Anne Vökel hinzu. In der Produktion der Ferment Effect GmbH wird nicht einfach nur ein Getränk hergestellt – hier wird die Kunst der Fermentation zelebriert, eine Choreografie der Sinne, die in jeder Flasche myLemmo eingefangen ist. Willkommen in der Welt, in der Wissenschaft und Geschmack eine harmonische Symbiose eingehen.

Fazit: EM – Eine Reise durch die Welt der Mikroorganismen

Was als missglücktes Experiment begann, führte zu einer Revolution in der Agrarwissenschaft. Die Effektiven Mikroorganismen, eine Allianz winziger Helfer, haben die Art und Weise, wie wir Pflanzen anbauen und unsere Umwelt gestalten, verändert. Die Mikroben, einst verkannt und gefürchtet, sind heute die Architekten eines nachhaltigen Gleichgewichts – eine Lehre, die weit über die Grenzen des Gartenbaus hinausgeht. Teruo Higa’s Vision hat nicht nur den Boden genährt, sondern auch unseren Blick auf die unsichtbare Welt der Mikroorganismen geschärft. Eine Reise, die vom Scheitern zur bahnbrechenden Erkenntnis führte – eine Reise durch die faszinierende Welt der „Effektiven Mikroorganismen“.

Interviewpartner:

Dr. Axel Meier ist seit 1990 Mediziner und war an der Entwicklung der fermentierten Erfrischungsgetränke maßgeblich beteiligt.

Autor:

Dr. Rainer Schreiber

Dozent Erwachsenenbildung & Personalberater

Über den Autor:

Personalberater und Honorardozent Dr. Rainer Schreiber, mit Studium der Wirtschaftswissenschaften mit den Schwerpunkten Finanzierung, Controlling, Personal- und Ausbildungswesen. Er arbeitet in der beruflichen Erwachsenenbildung.

